Slovenija
Specializirano državno tožilstvo zahteva sodno preiskavo zoper Jankovića

21. 11. 2025 19.27

Žana Vertačnik
30

Specializirano državno tožilstvo zahteva sodno preiskavo zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Kot so nam potrdili na tožilstvu, je pod drobnogledom 21 fizičnih oseb zaradi več različnih kaznivih dejanj. Katerih in kako na očitano odgovarja Janković?

Na Specializiranem državnem tožilstvu so nam potrdili, da so zahtevali sodno preiskavo zoper več fizičnih oseb.

Posredno so nam potrdili tudi, da zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića zaradi suma kaznivih dejanj, in sicer sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanje podkupnine, napeljevanje k zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Januarja lani smo poročali o kriminalističnih preiskavah gospodarske kriminalitete in sumov korupcije. Na skoraj 60-ih lokacijah po državi, kot smo takrat razkrili na nekaterih upravnih enotah in v eni od ljubljanskih luksuznih sosesk. Jankovića so takrat obiskali na podlagi 250 stranske odredbe, bil naj bi nekje na repu 21 osumljencev.

Septembra je državno tožilstvo zoper Jankovića in še drugih 20 oseb, ki so se na seznamu znašle zaradi več različnih kaznivih dejanj, zahtevalo sodno preiskavo. Ljubljanski župan je neuradno postal glavni osumljenec. Kot so poročali nekateri portali, naj bi Jankovića bremenili urejanja donacij različnim društvom, pa tudi očitkov v zvezi z izdajo različnih gradbenih dovoljenj, med drugim za kanal C0. Njegov odvetnik Janez Koščak je takrat dejal, da "gre pa za neka dajanja podkupnine nekim državnim uradnikom, ki naj bi domnevno dobivali nek denar nekih investitorjev za pospešitev gradbenih dovoljen".

Državno tožilstvo je zahtevo pod vodstvom okrožne državne tožilke Nevene Vukčević na ljubljansko okrožno sodišče vložilo pred dvema mesecema. Zdaj je na potezi sodišče oziroma preiskovalni sodnik, ki bo šele presodil, ali so sumi dovolj močni za uvedbo sodne preiskave.

Na ljubljanskem magistratu so nam potrdili, da Jankovića prvo zaslišanje čaka v torek. Pred kamere pa ne Janković ne njegov pravni zastopnik danes nista želela.

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
21. 11. 2025 19.52
+3
Že na pogled vidiš da je zaščiten kot medved.
ODGOVORI
3 0
varČujem
21. 11. 2025 19.52
+2
Lopovim se nič ne zgodi.....de.....
ODGOVORI
2 0
AleksanderS
21. 11. 2025 19.51
+3
A to je 1. Aprilska sala ????
ODGOVORI
3 0
piu
21. 11. 2025 19.51
+3
kaj pa Jurček?....de
ODGOVORI
3 0
popovec
21. 11. 2025 19.49
+5
Ha ha ha, predstava za javnost. Sam je povedal, da on ne bo nikoli obsojen.
ODGOVORI
5 0
Hranilec
21. 11. 2025 19.48
+2
Ne vem kako lahko ljudje dovolijo, da je oseba katera je bila že ogromnokrat, ne samo obtožena temveč tudi očitno vključena v koruptivnomafijska dejanja deležna prostosti. In kar je še najhuje je to da nam takšni mafijci vladajo ne samo v naši slovenski politik, temveč tudi na sami špici brusoktaturnega vrha, kater dela škodo našemu gospodarstvu ter škoduje našemu sedanjemu in prihodnjemu življenju.
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
21. 11. 2025 19.48
Čas je da ga vsaj pregledajo ja
ODGOVORI
0 0
Kod.
21. 11. 2025 19.54
Ker drugače samo on pregleduje pred zaposlitvijo 😁
ODGOVORI
0 0
Hitri Zigi 78
21. 11. 2025 19.48
+3
In primer bo dobila tožilka Žgajnar.Čist ponesreči samo ne okol govort.
ODGOVORI
3 0
Big dick
21. 11. 2025 19.47
+2
Zoki pravi, da zaupa v pravno državo in do sedaj se mu ni izneverila ne njemu in ne njegovim sinovom.
ODGOVORI
2 0
tornadotex
21. 11. 2025 19.46
+5
Zanka se zateguje...Ali bo Šerif odgovarjal ali pa bo sodstvo pogrnilo po celi črti...
ODGOVORI
5 0
Aijn Prenn
21. 11. 2025 19.52
Drugo, ampak to že pred cca 15+ leti.
ODGOVORI
0 0
YouRangMyLord
21. 11. 2025 19.44
+9
Če ne bo zraven tožilke Blanke Žgajnar, se lahko nadejamo uspeha.
ODGOVORI
9 0
marre
21. 11. 2025 19.44
+1
In obramba bo kot v 99,5% primerov v Sloveniji, "izločitev dokazov".. Čudno, da so vsi pravni strokovnjaki tiho ko tako padejo skoraj vsi odmevni primeri, ko bi se pa slučajno sprejela zakonodaja, ki bi to vsaj delno popravila, pa kar naenkrat vsi prlezejo od nekje in začnejo skakat..
ODGOVORI
3 2
ole ole
21. 11. 2025 19.43
+3
on je protivnik janši zato se ne bo nič zgodilo.
ODGOVORI
4 1
slayer2
21. 11. 2025 19.41
+3
Pa da vidimo to čudo!!!
ODGOVORI
3 0
enapi
21. 11. 2025 19.41
-1
Janša je še le bled spomin. Celo pri ovcah.
ODGOVORI
2 3
Aijn Prenn
21. 11. 2025 19.53
Zdej je začel že krokarje futrat.
ODGOVORI
0 0
enapi
21. 11. 2025 19.39
-1
V "normalni" demokraciji uporabijo rakete za milijon dolarjev.
ODGOVORI
1 2
Kod.
21. 11. 2025 19.38
+2
Tresla se je gora
ODGOVORI
2 0
marre
21. 11. 2025 19.38
+14
V normalni evropski državi, z dejanskim pravnim redom, kjer je sodna veja oblasti neodvisna in sposobna, bi bil tale že kakih 15, 20 let na Dobu.. V Sloveniji, pod Kučanovim sodstvom pa lahko preko lastnih firm krade, si jemlje procente, dokazano podeljuje službe za spolne usluge pa se mu nič ne zgodi.. Važn d majo tako Ljubljančani, ki se imajo za izjemno sofisticirane šerifa, ki se jim dobesedno smeje v ksiht.
ODGOVORI
14 0
Andrej Lon?ar3
21. 11. 2025 19.35
+20
Dokler sem proti Janši sem zaščiten in mi nihče ne more nič,je povedal na Hrvaški TV....In še danes je proti Janši...
ODGOVORI
21 1
DJ-Pero
21. 11. 2025 19.34
+13
Specializirano državno tožilstvo... Dobro jutro!
ODGOVORI
13 0
