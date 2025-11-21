Specializirano državno tožilstvo zahteva sodno preiskavo zoper Jankovića

Na Specializiranem državnem tožilstvu so nam potrdili, da so zahtevali sodno preiskavo zoper več fizičnih oseb.

Posredno so nam potrdili tudi, da zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića zaradi suma kaznivih dejanj, in sicer sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanje podkupnine, napeljevanje k zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Januarja lani smo poročali o kriminalističnih preiskavah gospodarske kriminalitete in sumov korupcije. Na skoraj 60-ih lokacijah po državi, kot smo takrat razkrili na nekaterih upravnih enotah in v eni od ljubljanskih luksuznih sosesk. Jankovića so takrat obiskali na podlagi 250 stranske odredbe, bil naj bi nekje na repu 21 osumljencev.

Septembra je državno tožilstvo zoper Jankovića in še drugih 20 oseb, ki so se na seznamu znašle zaradi več različnih kaznivih dejanj, zahtevalo sodno preiskavo. Ljubljanski župan je neuradno postal glavni osumljenec. Kot so poročali nekateri portali, naj bi Jankovića bremenili urejanja donacij različnim društvom, pa tudi očitkov v zvezi z izdajo različnih gradbenih dovoljenj, med drugim za kanal C0. Njegov odvetnik Janez Koščak je takrat dejal, da "gre pa za neka dajanja podkupnine nekim državnim uradnikom, ki naj bi domnevno dobivali nek denar nekih investitorjev za pospešitev gradbenih dovoljen".

Državno tožilstvo je zahtevo pod vodstvom okrožne državne tožilke Nevene Vukčević na ljubljansko okrožno sodišče vložilo pred dvema mesecema. Zdaj je na potezi sodišče oziroma preiskovalni sodnik, ki bo šele presodil, ali so sumi dovolj močni za uvedbo sodne preiskave.

Na ljubljanskem magistratu so nam potrdili, da Jankovića prvo zaslišanje čaka v torek. Pred kamere pa ne Janković ne njegov pravni zastopnik danes nista želela.