Kot pravi Peter Gregorčič, se je po rezultatih v Ljubljani pokazalo, da "Robert Golob v resnici nima nikakršnega političnega talenta, ker je stavil na napačnega konja". "In ne samo to, Robert Golob ne zgolj, da je zaril nož svojemu kandidatu Klemnu Boštjančiču, ampak vse kaže, in tukaj so rezultati že zelo prepričljivi, da je izgubil tudi Novo Gorico, ki je zibelka Gibanja Svoboda. Od tam tudi prihaja Robert Golob. To je bila njihova matica," je dejal Gregorčič še pred končnim razpletom.

Ob tem se Gregorčič sprašuje, zakaj ga sploh še imajo v stranki, "razen če zaradi tega, da se hodi klanjati šerifu Jankoviću". Gregorčič meni, da je Janković že večkrat znal prenesti poraz – ko je odšel iz Mercatorja, ko ni bil predsednik vlade. "Prepričan sem, da že razmišlja, kaj naprej. Ne predstavljam si ga v pokoju. So pa te volitve zelo močno spremenile politično sliko." Gregorčič meni, da so šteti dnevi Robertu Golobu, ki ga sicer še čaka referendum o interventnem zakonu, a da te zmage, če bo, ne bodo pripisovali Golobu, ampak nevladnikom.

"Mesca ne bodo pustili, da gre preveč v sredino"

"Mene ta zmaga ni presenetila," je bil v volilni oddaji 24UR jasen Gregorčič. Kot je poudaril, je Zoran Janković že 20 let župan Ljubljane, "operativnost gor ali dol". "Po dvajsetih letih je postal aroganten." In kot dodaja, ljudje so imeli tega preprosto dovolj in "zgodilo se je nekaj, kar se je morda še mesec dni pred tem zdelo nemogoče: da lahko Ljubljano osvoji Luka Mesec".

Zanimivo se mu zdi, da je v imenu Levice prvi spregovoril Simon Maljevac. "Zagotovo Luke Meseca ne bodo pustili, da gre preveč v sredino in da s tem nagovori širšo množico, kar bi potem, če bi to Mesecu uspelo, ogrozilo tako SD kot tudi Gibanje Svoboda na dolgi rok." Igor Lukšič se strinja, da je to velik rezultat za stranko. "Zasluga gre verjetno tudi vladi Janeza Janše, ker brez tega verjetno tudi Luka Mesec ne bi bil tako profiliran," je dodal. A kot kaže, je nadaljeval Lukšič, ne glede na to, da je Ljubljana vendarle mesto, ki nasprotuje desni vladi, so očitno ocenili, da bi bil Luka Mesec boljši kot Zoran Janković. "Zdaj govorim za konstelacijo, v kateri danes smo, in to gotovo je priložnost za Levico," je nadaljeval. Oba se strinjata, da bo to nova situacija tudi na nacionalni ravni, se pravi, da bo "pozicioniranje med Socialnimi demokrati, Levico in Svobodo zelo zahtevno obdobje".

Kaj so prinesle te volitve?