Jankovića pozivajo, naj se v službo vozi z avtobusom

Kot so na novinarski konferenci pred Mestno hišo povedali predstavniki iniciative, bi moral župan Zoran Janković javni prevoz vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za referendum o spremembah občinskega odloka o urejanju prometa.

Nekdo, ki za prihod na delo uporablja zasebnega šoferja, ne more razumeti vsakodnevnih tegob prebivalcev Ljubljane, "ki se na prenatrpanih avtobusih počutimo kot ribe v konzervi", so v sporočilu za javnost povzeli predstavnika iniciative Martina Mittendorferja.

Poudarili so, da si prizadevajo za kakovosten javni potniški prevoz, ki bo odgovarjal potrebam prebivalcev Ljubljane. "Pred vzpostavitvijo takega javnega prevoza vidimo uvajanje plačljivega parkiranja v vse predele in vse soseske Ljubljane kot kaznovanje prebivalstva za težavo, ki jo je s svojo dolgoletno prometno politiko ustvarila občina sama," so dodali.