Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Jankovića pozivajo, naj se v službo vozi z avtobusom

Ljubljana, 19. 05. 2026 15.29 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
STA K.H.
Zoran Janković

Predstavniki Civilne iniciative za Ljubljano so županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali, naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum.

Kot so na novinarski konferenci pred Mestno hišo povedali predstavniki iniciative, bi moral župan Zoran Janković javni prevoz vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za referendum o spremembah občinskega odloka o urejanju prometa.

Nekdo, ki za prihod na delo uporablja zasebnega šoferja, ne more razumeti vsakodnevnih tegob prebivalcev Ljubljane, "ki se na prenatrpanih avtobusih počutimo kot ribe v konzervi", so v sporočilu za javnost povzeli predstavnika iniciative Martina Mittendorferja.

Poudarili so, da si prizadevajo za kakovosten javni potniški prevoz, ki bo odgovarjal potrebam prebivalcev Ljubljane. "Pred vzpostavitvijo takega javnega prevoza vidimo uvajanje plačljivega parkiranja v vse predele in vse soseske Ljubljane kot kaznovanje prebivalstva za težavo, ki jo je s svojo dolgoletno prometno politiko ustvarila občina sama," so dodali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je za STA povedal predstavnik iniciative Klemen Fajs, se je Janković z zbranimi srečal, vendar Urbane – s to kartico se med drugim plačuje vožnje z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa – ni želel prevzeti. "Pokazal je svojo kartico, ki pa ni bila videti kaj dosti rabljena," je pojasnil.

Iniciativa sicer sodeluje pri zbiranju podpisov pod zahtevo za razpis naknadnega referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Pobudniki referenduma – v javnosti nastopa predvsem Iniciativa za Štepanjsko naselje – želijo doseči, da se spremembe odloka o urejanju prometa v ljubljanski občini ne bi uveljavile.

Doslej so zbrali približno 5500 podpisov, potrebujejo jih najmanj 11.500. Rok za zbiranje se izteče 28. maja.

Za sredo popoldne je sklican tudi zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju. Udeležil se ga bo tudi Janković, ki bo zbrane nagovoril. Nato bo Iniciativa za Štepanjsko naselje predstavila sklepe s svoje skupščine, po razpravi pa bodo glasovali o teh sklepih in morebitnih dodatnih predlogih iz razprave.

zoran janković lpp avtobus urbana parkirišča

Visokorasli gostitelj, ki je privabil vse

Temperaturni preobrat: po arktičnem mrazu prihaja afriška vročina

24ur.com Janković: Če zberejo podpise, absolutno gremo v referendum
24ur.com Referendum o parkiriščih: do zdaj zbrali skoraj 5000 podpisov
24ur.com 'V resnici je skrajni čas, da ljudje temu rečejo: Dovolj je bilo'
24ur.com Podpisi za nov referendum
24ur.com Podporniki legalizacije konoplje zahtevajo upoštevanje referenduma
24ur.com Janković o referendumski pobudi: To je predvolilna kampanja
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
19. 05. 2026 17.05
Zoran Lljubljanski se vam Štepajncem samo smeje
Odgovori
+4
4 0
Bbcc123
19. 05. 2026 17.16
Voliti še ga je potrebo. Petnajstič.🙆😂
Odgovori
0 0
Neopredeljeni
19. 05. 2026 17.03
Pa pustite Jankoviča pri miru. En redkih pametnih in uspešnih ljudi pri nas.
Odgovori
-6
1 7
kekec9999
19. 05. 2026 17.13
edini
Odgovori
0 0
Groucho Marx
19. 05. 2026 17.13
Pozabil si na poglaviten atribut: Poštenih! 🤪
Odgovori
0 0
Andrej77
19. 05. 2026 16.58
Ma lepo vas prosim. Človek katerega sončku opišejo 29 mio. Evrov da bo za zgled. Lahko le za zgled pokvarjenosti. Ne bom pozabil pravnega strokovnjaka ki je rekel da če ne bi bil sonček kraljice 10% mu nikoli ne bi odpisali dolga. Revežu hišo rubiji zaradi 500 evrov. Kakšno pozivanje na vzgled lepo vas prosim.
Odgovori
+9
9 0
Anion6anion
19. 05. 2026 16.49
To pa je dobra ideja. Naj na lastni koži spozna , da rabi od rudnika , kjer je doma, do magistrata najmanj 45 minut z avtobusom
Odgovori
+8
8 0
progresivnidaveknastanovanja
19. 05. 2026 16.38
ta lopov še kazni ni hotel plačati ko so mu avto zaklenili ko je začel z županovanje. Avtoritarno je prisilil občinske stražarje da so mu avto odklenili. Jaz bi ga že za to dal za zapahe.
Odgovori
+7
7 0
ap100
19. 05. 2026 16.32
zakaj ga pozivajo saj on ga vendar očitno ne mara - v 20 letih je samo še slabši - verjetno mu je želja vse spraviti na avtomobile- tako največ zasluži on in njegovi
Odgovori
+8
8 0
2mt8
19. 05. 2026 16.31
Kaviar socialisti se prevažajo naokoli z luksuznimi nemškimi vozili. Prebivalce pa pozivajo. naj uporabljajo kolo in javni prevoz.
Odgovori
+9
10 1
jugatneme
19. 05. 2026 16.08
Gospod Zoran Janković kot prvo ima že taka leta da je že globoko dopolnil pogojem za upokojitev. Kot drugo, kot upokojenec že ima brezplačno kartico za mestni avtobus. Kot tretje, opaziti je, da ni več tako v gibanju, pri pa da še vedno ljubi roštilj in vse kar pride zraven, zato je trebuh v porastu - zato kakšno kolo za na pot v službo mu nebi škode naredilo. Pa ja ga zna vozit....de
Odgovori
+13
14 1
Smuuki
19. 05. 2026 15.52
Dober izziv so mu ponudili. Bo vsaj videl kako deluje javni potniški promet pod njegovo taktirko. Zagotovo bi spremenil mnenje.
Odgovori
+13
13 0
progresivnidaveknastanovanja
19. 05. 2026 16.39
ga ljubljančani že na prvem avtobusu naropočejo : )
Odgovori
+3
3 0
Splash71
19. 05. 2026 16.50
Ga nihče ne bi niti opazil na avtobusu, ker vsi bulijo v svoj gsm.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
19. 05. 2026 15.50
On, za na dob s sinekoma ne rabi busa!
Odgovori
+18
18 0
kala 09
19. 05. 2026 15.47
Kaj bo pa pol delal ,zapiti šofer.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713