Jankovićev izzivalec ne bo Hojs, pač pa Horvat

Zadnja štiri leta vodja SDS-ove mestne svetniške skupine je 49-letni Igor Horvat zdaj postal tudi uradni kandidat SDS-a za ljubljanskega župana. Gre za javnosti manj znano SDS-ovo ime.

"Ljubljano imam rad, zato sem se odločil, da kandidiram za župana," je povedal za našo kamero.

Da je bil znotraj stranke edini evidentirani kandidat za to pozicijo, tako diplomirani ekonomist, ki že vse življenje živi v prestolnici, sicer pa že 27 let deluje v gospodarstvu. Dela za manjše družinsko podjetje, v katerem so skozi leta postali strokovnjaki za ravne strehe in varovanje na strehah.

Ob tem pa zanika, da bi bil kdaj v igri za županskega kandidata nekdanji notranji minister Aleš Hojs.

Na vprašanje, ali je samo figura, ki jo SDS pošilja v ogenj, glede na to, da je Janković zelo močan kandidat in je igra izgubljena, pa odgovarja: "Vsekakor ne!"