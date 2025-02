Slovenski državni vrh se ograjuje od podpornih izjav Jankovića Vučiću

Kmalu zatem je poslal še močnejši politični signal, pisal je srbskemu predsedniku. "V teh zahtevnih in kritičnih trenutkih, ko se Srbija sooča s številnimi izzivi, vam želim izraziti iskreno podporo in priznanje za vse, kar ste naredili za razvoj in stabilnost države. Vaše vodenje, odločnost in vizija so ključni za napredek, ki ga je Srbija dosegla v preteklih letih, in prepričan sem, da je treba to pot nadaljevati."

"Povedal sem, da je Vučić moj prijatelj, in na tem bom ostal. Če ga ne bo, ponavljam, če ga ne bo, bodo Srbi doumeli, kaj so imeli," je v torek izjavil Janković.

Odzivi političnega vrha

Novica o podpori župana slovenske prestolnice je prežela srbske medije. In sprožila vprašanje, ali Vučiću ponuja roko v imenu Ljubljane, še več – v imenu države. "To je njegova osebna podpora, Zoran Janković je župan, je kot župan dal podporo predsedniku Vučiću," je dejanje ljubljanskega župana komentiral podpredsednik vlade Matej Arčon.

Pri predsednici republike pravijo, da to ni uradno stališče Slovenije in tudi ne predsednice. In še, da slednja notranjepolitičnih razmer v drugih državah ne komentira, njena načelna stališča pa so znana. Obsoja vsako obliko nasilja. Zagovarja svobodo izražanja kot temeljno človekovo pravico.

Tudi z ministrstva za zunanje zadeve: "Izjave župana Ljubljane ne predstavljajo uradnih stališč Slovenije." Prepričani so še, da so mladi in civilna družba ključni gradniki prihodnosti vsake družbe.

Pismo angažiranih Ljubljančanov

Upor Jankovićevemu pismu podpore pa tudi iz vrst angažiranih Ljubljančanov. Ki ne pristajajo, da gre za od županovanja neodvisno podporo, če je res tako, pravijo, bi mu jo lahko izrekel zasebno, po telefonu. "Enostavno ni fer, ker večina Ljubljančanov, sem prepričana, so na strani tistih, ki se upirajo Vučiću, ki ima za sabo zelo zelo grdo zgodovino med vojno, po vojni, z rasizmom do Albancev, Bosancev, Hrvatov in občasno, da ne bi pozabili, do Slovencev," pravi literarna zgodovinarka in antropologinja ter prvopodpisnica peticije v podporo srbskim protestnikom Svetlana Slapšak.

Srbski mladini se opravičujeta bivši zunanji minister Ivo Vajgl in bivši evroposlanec Klemen Grošelj. "Se bojim, da smo zopet na tisti točki, podobni kot s tistim famoznim non-paperjem, v katerem se je govorilo o mirnem razpadu Bosne in Hercegovine. In ta neodzivnost na to pismo v kombinaciji konteksta ustvarja en zelo negativen pogled na Slovenijo na zahodnem Balkanu." Zato je zagnal peticijo, s katero želi razbliniti vtis, da je Jankovićevo pismo uradno slovensko stališče. Izpostaviti želi, da večina Slovencev verjame v demokratične vrednote, česar pa, ko govorimo o Vučiću, pravi Grošelj, ne moremo trditi.