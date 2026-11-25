Kot so opozorili na novinarski konferenci, so bili prebivalci mesta v zadnjih dveh mesecih preplavljeni s promocijskim materialom tako imenovane vizije Supermesto 2045. Menijo, da gre za brezsramno predvolilno kampanjo Zorana Jankovića, ki jo je zapakiral v mestno strategijo, ki to ni.

"Mestni svet namreč vizije nikoli ni obravnaval ali je potrdil kot uradne mestne strategije," je opozoril Arne Vehovar iz civilne iniciative Kakšno mesto hočemo. "Projekt Supermesto je super prevara z uporabo javnih sredstev in z namenom, da se ohrani Jankovićeva hobotnica na oblasti," ga je dopolnil mestni svetnik Denis Striković.

Podatki, ki so jih pridobili, po njihovih besedah nakazujejo, da je Janković za financiranje svoje predvolilne kampanje porabil več kot 300.000 evrov javnih občinskih sredstev. Na novinarski konferenci so ob tem posebej izpostavili projekt Supermesto 2045, uporabo uradnih komunikacijskih kanalov Mestne občine Ljubljana (Mol) ter poslovanje občine in povezanih javnih podjetij z zunanjimi izvajalci.

Komisiji za preprečevanje korupcije, računskemu sodišču, volilni komisiji in nadzornemu odboru Mola bodo danes naznanili sum koruptivnega ravnanja, nenamenske porabe javnih sredstev in kršenja volilne zakonodaje. Od pristojnih organov ob tem pričakujejo, da preverijo izpostavljene sume, raziščejo denarne tokove, pregledajo naročila, pogodbe in račune in ugotovijo morebitno odgovornost vpletenih.

Vprašanja smo naslovili tudi na Mestno občino Ljubljana. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.