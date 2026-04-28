Janković: Če zberejo podpise, absolutno gremo v referendum

Medtem ko pobudniki referenduma o spremembah odloka, ki širi plačevanje parkirnine v ljubljanskih soseskah, poudarjajo, da je treba narediti konec nepremišljenim parkirnim ukrepom, ki temeljijo na nepopolnih informacijah in nekakovostnih podatkih, je ljubljanski župan Zoran Janković prepričan, da je ukrep dober.

Na današnji redni tedenski novinarski konferenci je spomnil, da je bila pred spremembo odloka v ljubljanski občini v veljavi ureditev, ki je temeljila na načelu treh dovolilnic na eno stanovanje. Novi, spremenjeni odlok pa zagotavlja prvo dovolilnico samo za tiste prebivalce, ki imajo avtomobil in nimajo svoje garaže in parkirnega mesta. "Trdim, da je to bolj pravičen sistem," je poudaril. Spremenjeni odlok o parkiranju v ljubljanskih soseskah med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Janković je danes tudi spomnil, da je za 18. maj na ljubljanskem okrajnem sodišču razpisana obravnava v motenjski tožbi in tožbi proti vznemirjanju lastninske pravice, ki so jo v začetku februarja zoper Mestno občino Ljubljana prav zaradi novega parkirnega režima vložili prebivalci Štepanjskega naselja. Za 20. maj je sklican zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju, 28. maja pa se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis omenjenega naknadnega referenduma.

Parkomati v Štepanjskem naselju zaradi katerih so se prebivalci uprli.