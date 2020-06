Janša 1. julija napoveduje brezplačni medkrajevni prevoz za upokojence

Državni zbor je lani podprl novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz za upokojence, starejše od 65 let, registrirane športnike dijake in študente ter študente invalide. Kot je v poslanskem vprašanju premierju izpostavila poslanka SAB Maša Kociper, bo sprememba zakonodaje omogočila tem skupinam"večjo mobilnost, možnost, da neomejeno in varno potujejo med kraji, da ohranijo socialne stike in izboljšajo kakovost svojega življenja".