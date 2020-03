Bo Janša znova sedel na premierski stolček?

Če bo izvoljen, bo imel Janša na voljo 15 dni časa, v katerem mora predlagati ministre nove vlade – ti uradno še niso znani, so pa v zadnjem tednu v javnosti že zaokrožila številna imena morebitnih ministrov. SDS naj bi sicer prevzela ministrstvo za notranje in zunanje zadeve, finance, okolje in prostor ter kulturo, NSi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, obrambo ter infrastrukturo, SMC naj bi vodila gospodarstvo, izobraževanje, pravosodje ter javno upravo, DeSUS pa kmetijstvo in zdravstveni resor.

V primeru izvolitve Janše je danes pričakovati tudi odstop predsednika DZ Dejana Židana. Kdo ga bo nasledil, v SMC, ki jim to mesto po koalicijskem razrezu pripada, še niso pojasnili. Neuradno pa naj bi to bil vodja poslanske skupine Igor Zorčič. Odločitve SMC sicer spremljajo tudi odhodi. V ponedeljek je iz stranke izstopil njen prvi predsednik Miro Cerar. Ali se bo po prenehanju ministrske funkcije vrnil v DZ, pa ni znano.

Naborništvo, univerzalni otroški dodatek, učinkovito varovanje meje ...

Iz podpisane koalicijske pogodbe so sicer razvidni ključni ukrepi nove vlade – med njimi postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka, 'ureditev razmer v policiji' in dosledno spoštovanje azilnega postopka. Napovedujejo tudi dvig povprečnine občinam, stanovanjsko shemo za mlade in gradnjo najemniških stanovanj, pa reformo politike socialnih transferjev ter vnovično uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so sočasno vključeni v vrtec. Uvedli naj bi tudi učinkovite ukrepe za skrajševanje čakalnih vrst ter prenovili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Med konkretnejšimi projekti pa so uveljavitev e-vinjete, dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj pet novih domov za starejše, ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene.