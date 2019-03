Janša: Arbitražna razsodba dopušča tudi dvostranski dogovor

Janez Janša je v intervjuju za Jutarnji listdejal, da je spor o meji med Slovenijo in Hrvaško "ena izmed najbolj posebnih situacij v zgodovini", ki je nastala po nastanku novih držav. Kot je pojasnil, "je arbitražna razsodba po vseh realnih ocenah v prid Hrvaški in v škodo Slovenije, a jo Hrvaška zavrača, Slovenija pa pri njej vztraja".

Kot je dejal, so SDS in "skoraj polovica slovenskih volivcev" nasprotovali arbitražnemu sporazumu in so tesno izgubili na referendumu. "Nasprotovali smo, ker smo predvidevali, da se bo tako razpletlo glede na slabo besedilo sporazuma. Menim, da bi dve pametni vladi v prihodnosti lahko našli relativno eleganten izhod iz te situacije", je dejal Janša.

Na vprašanje, kako bi ravnal, če bi bil slovenski premier, je vodja slovenske opozicije odgovoril, da obstaja določen manevrski prostor, v katerem bi Hrvaška dobila dvostranski sporazum, Slovenija pa mejo, ki bi bila bolj logična kot ta, ki jo določa arbitražna razsodba.

Navedel je, da sta bila leta 2008 s takratnim hrvaškim kolegom in premierjemIvom Sanaderjem blizu "nekakšni dvostranski rešitvi" brez vpletanja mednarodnih dejavnikov, ob morebitni pomoči nekaterih evropskih inštitucij. Povedal je, da po tej poti ni šlo naprej, ker je prišla druga slovenska vlada. Med drugim je dejal, da še zmeraj čaka na Sanaderjev klic, da bi nekdanji hrvaški premier izpolnil obljubo in pojasnil, zakaj je odstopil s položaja predsednika hrvaške vlade in HDZ.