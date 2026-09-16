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Slovenija

Janša bi 50.000 zaposlenih v javnem sektorju preusmeril v gospodarstvo

Celje, 16. 09. 2026 13.38 pred 58 minutami 2 min branja 192

Avtor:
STA M.S.
Janez Janša

Premier Janez Janša je ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50.000 zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih.

Janez Janša je v moderiranem pogovoru, ki je v ospredje postavil vprašanje, kako lahko z znanjem, podjetnostjo in sodelovanjem ustvarjamo nove priložnosti ter soustvarjamo prihodnost, dejal, da je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo z okoli 126.000 na približno 196.000 leta 2025. Rast je bila po njegovih besedah na nekaterih področjih upravičena, med drugim zaradi večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu, medtem ko v administraciji po njegovi oceni ni bilo enakih potreb.

Po Janševih besedah je treba del kadrovskega potenciala preusmeriti v gospodarstvo, kjer je veliko povpraševanje po delovni sili. Omenil je tudi 148.000 izdanih dovoljenj za tuje delavce. Pri tem je poudaril, da zaradi prestrukturiranja nihče ne bi smel ostati brez službe, temveč naj bi šlo za postopno in mehko preusmerjanje zaposlenih.

Janez Janša in Anže Logar na sejmu
Janez Janša in Anže Logar na sejmu
FOTO: Bobo

Janša je ob tem predstavil tudi vlogo strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Svet naj bi združeval predloge gospodarskih združenj in posameznih gospodarstvenikov ter jih pretvarjal v konkretne predloge ukrepov. Po Janševih besedah naj bi bile konkretne rešitve pripravljene še letos, pri čemer je večina širših ciljev že vključena v koalicijsko pogodbo.

Pomemben del pogovora je namenil tudi izobraževanju. Po njegovem mnenju se mora izobraževalni sistem bolj prilagajati potrebam trga dela, saj se potrebe po kadrih hitro spreminjajo. Napovedal je prestrukturiranje srednješolskih in visokošolskih programov ter večji poudarek vseživljenjskemu učenju.

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KOMENTARJI192

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Pamir
16. 09. 2026 14.37
Janšar iz FDV direkt v komunistično partijo, potem pa parazitiranje v parlamentu do smrti.In tak nesposoben lenuhar je premier.
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+1
1 0
Banion
16. 09. 2026 14.37
javni sektor je nanos vsega a menda rabimo policijo, vojsko, gasilce ,zdravstvo, šolstvo in sedaj naj našteje iz katerih delov. Naj raj epogleda kao lahko imajo za delo sposobni socialno pomoč, tu naj začne, morda jih ne bo nabral toliko a bo zelo učinkovito. Ta preverka se ne sme delati na osnovi papirjev ampak na dejanskem preverajnju. Kako je lahko nekdo ki ima vozniški izpit, izpit za traktor in še kaj, za delo nesposoben, sevda če mu nekdo stoji ob strnai in prepričuje vse po vrsti o njegovi nesposobnosti
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0 0
Samo navijač
16. 09. 2026 14.37
Kdaj se bo zmanjsal parlament lenuhov ?? Vse drzave so zmanjsale to brezpotrebno navlako. Italija, Nemcija kaj pa mi ??
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0 0
Andres
16. 09. 2026 14.37
On se potika po pisarnah 40 let in zauga drzavni denar. Ker mu ni blo dost 80% penzije, je spremenil zakon, da bo dobival 100% + placo predsednika vlade. Ker mu seveda nikoli ni bilo dosti, mu je pred leti sestricna od zene na racun polagala gotovino. In tak pametuje o gospodarstvu. Pa ne me basat no.
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+1
1 0
Protikomunist
16. 09. 2026 14.36
Komaj čakam nekoga iz javne uprave v proizvodnji. In pa da to reče človek, ki proizvodnje še videl ni nikoli od blizu.
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+1
1 0
Bobiklobasa
16. 09. 2026 14.35
o Janez tudi ti boš še delal za gospodarstvo.
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-1
1 2
myomy
16. 09. 2026 14.35
Naj da Janez sam vzor in naj gre delat v gospodarstvo. Aja ... komunjarski obramboslovec je v gospodarstvu nezaposljiv poklic. Že v komunizmu je bil. Ovca zlagana, Janezova!
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+1
2 1
FrankCostello
16. 09. 2026 14.34
Zakaj bo imel pa potem minister za zdravje pet državnih sekretarjev. Je tako nesposoben ali pač zaposluje kar tako?
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+1
2 1
SpamEx
16. 09. 2026 14.34
populizem
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+1
2 1
aple2014
16. 09. 2026 14.34
Zdaj bodo nesposobni v javnem sektorju prišli v gospodarstvo…. to bo komedija
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+4
5 1
Barbato43
16. 09. 2026 14.32
Nazalost nisu v mislih raznoratne levucarske "izobrazene " kokosi ki se pasejo po mi istrstvih in sekreteriatih z 2 urnim efektivnim delom..tam bi morali odpuscati ..no ze to da se omenjajo te ukrepi je spodbudno..kaj takega v levici ne bi slisali..tam kvecjemu dodatbo zaposlujejo..
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+1
3 2
Bbcc12
16. 09. 2026 14.33
Janša je desničar. Pa je eden izmed večjih fikusov.
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+1
2 1
Protikomunist
16. 09. 2026 14.37
Janša bo vse, kar se bo splačalo biti.
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0 0
FrankCostello
16. 09. 2026 14.32
Naravni odliv brez odpuščanja, to je joke!!!
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+2
3 1
Potouceni kramoh
16. 09. 2026 14.31
Vse parlamentarne stranke bi morali preusmeriti delati v gospodarstvo da bi sploh videli kako se služi kruh z lastnimi rokami.In na čelo države postaviti zaupanja vredne vsakodnevne in modre ljudi.
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+5
7 2
IS58
16. 09. 2026 14.30
Tudi v parlamentu jih je vsaj polovica preveč!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+6
9 3
Pajo_36
16. 09. 2026 14.30
A bomo mi že nehali s tem, da nekdo dela, spet en drug pa nč ne dela. Kolk sem jaz tega sit ! In to nam govori model, k ima 0 let delovne dobe v privat sektorju. Res. In to bo govoril en Lotrič, k se samo prestavlja iz stolčka na stolček ! Zdej si me pa razkajfal Janša, zdej grem pa na referednume, vse PROTI ! Kaj pa 212 občin???? To pa ni problem, da nastavljate svoje po teh pisarncah al kaj? Problem je ena referentka tmle na UE, k dela za minimalca ! Vsak za nekaj je, jaz nikoli ne bi delal v javnem sektorju, no razen kot dohtar, ampak od kje mi pravica, da govorim non stop, da kdo nekaj ne dela ...To tale veleosamosvojitelj blebeta samo zaradi tega, da se med sabo prepiramo. A še ne bomo dojeli tega?
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+1
5 4
Jous
16. 09. 2026 14.34
Lotrič je ustanovitelj podjetja Lotrič Meroslovje, ki je zelo uspešno tudi v tujini.
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+1
1 0
marker1
16. 09. 2026 14.36
Najbolj pa me razjezijo taki, ki kar nabijajo in obsojajo ljudi, pa jih sploh ne poznajo. Lotrič je strokovnjak, ki je z lastnim trudom ustanovil uspešno podjetje za meroslovje. In to preden se je vključil v politiko.
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+1
1 0
alko10000
16. 09. 2026 14.29
Saj ubistvu se strinjam z njim ampak jaz bi sel se malo dlje vseh teh 90 koritnikov bi poslal v rudnik delat
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+6
7 1
Idealista
16. 09. 2026 14.29
To se pa z njim celo strinjam in podpiram.
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+5
6 1
Deep1
16. 09. 2026 14.28
Ja ITAK! 😆😆
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+3
4 1
ZMERNI DESNIČAR
16. 09. 2026 14.28
to se bo število izgorelosti povečalo :) po 20 letih hiberniranj v javni upravi bo pa treba začet delat to še bo kolesarjenja hahaha
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+6
7 1
Pfolca
16. 09. 2026 14.27
Torej 1/4, ok, po kakšnem ključu se bi preusmerjalo, prekvalificiralo, po barvi “partijske” knjižice ali bolj moralno?, no sej vemo, da je to drugo neizvedljivo, ampak opcija v teoriji ni greh
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+1
1 0
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