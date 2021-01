Janša Bidnu poslal čestitko

Premier Janez Janša je novemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu čestital ob zaprisegi. Kot je zapisal, je to storil na enak način in s podobno vsebino kot leta 2005 iz iste funkcije takratnemu predsedniku Georgeu W. Bushu. Slovenija in ZDA sta bili takrat zaveznici v Natu, kar velja tudi danes, je še spomnil Janša.

Spomnimo. Janša je bil eden redkih svetovnih voditeljev, ki Bidnu niso čestitali za zmago takoj po novembrskih predsedniških volitvah. Še preden je bil uradni rezultat volitev znan in so v ZDA še šteli glasovnice, je slovenski premier takrat izrazil prepričanje, da si je Trump zagotovil še drugi mandat. S tem je Janša postal tarča kritik, njegove besede pa so odmevale tudi v tujih medijih.