Janša: 'Bilo bi prav, da se otroke Roberta Goloba pusti pri miru'

Javnost je na vprašanje prepletanja službenega in zasebnega na poteh politikov še posebej pozorna po škandalu takratne kmetijske ministrice Aleksandra Pivec , ki je imela nato težave s pojasnjevanjem, kdo je kril stroške družinskih članov, ko je delovno obiskala Kras in Izolo. Znašla se je pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije, primer so pregledali kriminalisti.

Nekateri mediji so se obregnili tudi ob vprašanje, ali morebitna prisotnost dela družine ni ovirala dela predsednika vlade, zmotile so jih primerjave s tujimi ženskimi voditeljicami, ki so v preteklosti s seboj vzele otroke, ker da je med drugim povezava med otrokom in mamo pač drugačna.

Golob sicer poudarja, da gre le za nadaljevanje prakse, ki jo je imel že kot predsednik uprave Gen-I: "Še huje, takrat sem si svoj urnik tako prilagodil, da nisem šel nikamor, poudarjam, nikamor brez družine, ker sem bil jaz gospodar svojega urnika. Zdaj se moram prilagajati urniku in se tudi družina prilagaja mojemu urniku in to je vsa razlika," je opisal.

Na to temo se je zdaj oglasil tudi nekdanji predsednik vlade Janez Janša, ki je zapisal: "Bilo bi prav in spodobno, da se otroke Roberta Goloba (in tudi vse druge) pusti pri miru." Tarča takšnih in drugačnih medijskih poročanj so v preteklosti že bili tudi njegovi otroci, predvsem odrasla hči in sin.

Medtem ko nekateri politiki in druge javne osebnosti same izpostavljajo svoje otroke oziroma se odrasli otroci izpostavljajo sami, želi sicer Golob svojo zasebnost in zasebnost svojih otrok ohraniti povsem zase. Javnost na drugi strani pa od njega terja vsaj nekatere odgovore. V konkretnem primeru najostrejši kritiki zdaj želijo videti račune, za katere pravi, da jih je poravnal sam.