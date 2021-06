Janša bo 2. julija zaslišan pred Pavšičevo parlamentarno komisijo

Med pričami, ki bodo ob različnih urah zaslišane 2. julija, so premier Janez Janša, epidemiolog Mario Fafangel, infektologinja iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Bojana Beović, epidemiologinja Maja Sočan in sodni izvedenec Ivan Eržen, je razvidno iz sklica predsednika parlamentarne komisije, ki preiskuje ukrepanje v epidemiji, Roberta Pavšiča.

Namen preiskovalne komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme ter za sprejete ukrepe pred epidemijo in med njo.

27. oktobra lani je DZ na zahtevo LMŠ, Levice, SD in SAB odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti pri ukrepih, povezanih z epidemijo covida-19 in blaženjem njenih posledic. Štiri opozicijske stranke so v zahtevi izpostavile sum nesmotrne porabe javnih sredstev ter kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Ocenil je, da sta vlada in koalicija pri obvladovanju epidemije popolnoma pogrnili. "Z zavajanjem in zavestnim navajanjem neresničnih podatkov je vlada upravičevala celo vrsto ukrepov, s tem pa ni oškodovala le javnih financ, ampak je z ustvarjanjem negotovosti in nesorazmernimi posegi v ustavne pravice povzročila tudi znatno gospodarsko škodo," je še ocenil. Med drugim je izpostavil imenovanje različnih strokovnih skupin, ki jim lahko po njegovem mnenju očitajo konflikt interesov.

Tudi Bojana Muršič (SD) je ocenila, da epidemija ni pod nadzorom, vsak dan pa smo "soočeni z novimi in novimi omejitvami, ki jih predsednik vlade praviloma sporoča kar po Twitterju. Začetek boja proti virusu je vsekakor zaznamoval madež spornih nakupov zaščitne in medicinske opreme, pri čemer so ministri kar tekmovali, kdo se bo prej slikal pred posamezno sporno pošiljko."

Poslanec Levice Željko Cigler je ocenil, da "izguba desetin milijonov z nabavami zaščitne opreme po posrednikih ni bila nesrečna slaba odločitev ali posledica težkih razmer", pač pa "zavestna odločitev vlade aktualnega predsednika Janeza Janše, da se dokoplje do provizij za svoje prijatelje". Kot je pojasnil Cigler, je vlada kot eno od možnosti za neposredno dobavo medicinske in zaščitne opreme zavrnila nabavo z meddržavnim dogovorom s Kitajsko.

Po besedah Marka Bandellija (SAB) je treba ugotoviti, kako so bili vodeni in izvedeni postopki v zvezi z ukrepi za blaženje posledic epidemije. Treba je raziskati, ali je kateri izmed članov katere koli vlade zlorabil epidemijo za tako imenovano vojno dobičkarstvo, in ga poklicati na odgovornost. "Zapravljenega denarja ne bomo dobili nazaj. Lahko le ugotavljamo, ali so bila sredstva porabljena transparentno in gospodarno," je dejal Bandelli.

V preiskovalni komisiji je osem članov in osem namestnikov članov. Vse poslanske skupine – z izjemo DeSUS – so predlagale po enega člana in enega namestnika. Člani preiskovalne komisije so Mojca Škrinjar (SDS), Robert Pavšič (LMŠ), Jani Prednik (SD), Janja Sluga (SMC), Željko Cigler (Levica), Tadeja Šuštar (Nsi), Marko Bandelli (SAB) in Zmago Jelinčič (SNS). Cigler pa je tudi podpredsednik komisije.