Janša bo na dražbi prodajal slike in uniforme

Zdaj je znano, kaj bo Janez Janša za plačilo sodnih stroškov prodajal na dražbi: svoje vojaške uniforme iz časa osamosvojitve in nekaj umetniških del; 10 artiklov z izklicnimi cenami od 400 do 4.000 evrov. "Jaz in cela moja družina nimamo 30 tisoč evrov na računu, da bi lahko kar nakazali ta denar, ki mi ga je dosodilo sodišče," svojo odločitev pojasnjuje prvak SDS. In kaj bo z denarjem, če bo zaslužil več, kolikor mu je za plačilo prisodilo sodišče?