Janša bo poslancem odgovarjal o reformi šolstva in posvetovalnih referendumih

Vprašanje o kadrovskih razmerah v šolstvu in napovedani reformi šolskega sistema bo Janši zastavil Damijan Bezjak Zrim (SD). Vprašal ga bo o prihodnosti slovenskega šolstva, o ukrepih za zagotavljanje kakovostnega javnega izobraževanja, ustreznih pogojih za delo zaposlenih in enakih možnostih za vse otroke.

Iva Dimic (NSi, SLS, Fokus) bo premierju zastavila vprašanje, ali vlada že načrtuje spremembo splošne dohodninske olajšave oz. podobne ukrepe na tem področju z namenom povišanja neto plač vseh zaposlenih. Izpostavila je namreč, da je to uspelo že njihovi prejšnji desnosredinski vladi in da se je to izkazalo za pravo pot, da pa je koalicija pod vodstvom prejšnjega predsednika vlade Roberta Goloba njihovo reformo razveljavila.

Katja Kokot (Resnica) je v najavi vprašanja opozorila na stroge zahteve, ki jih morajo izpolnjevati slovenski kmetje. Če država od kmetov zahteva stroge standarde, mora primerljive pogoje zahtevati tudi pri živilih, ki jih javni zavodi kupujejo z javnim denarjem, sicer "pljuva v lastno skledo in veže roke lastnemu kmetu", meni poslanka. Zato jo zanima, ali oz. kdaj bo vlada spremenila uredbo o zelenem javnem naročanju tako, da bo izrecno vključila pogoje za več lokalne in sezonske hrane, primerljive standarde dobrobiti živali ter pogoje uporabe sredstev za varstvo rastlin.