Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janša bo poslancem odgovarjal o reformi šolstva in posvetovalnih referendumih

Ljubljana , 19. 10. 2026 09.17 pred 2 urama 2 min branja 6

Avtor:
A.K. STA
Janez Janša

DZ bo začel oktobrsko zasedanje, ki bo trajalo do petka. Na vrsti bodo poslanska vprašanja predsedniku vlade Janezu Janši in ministrom. Janša bo odgovarjal na vprašanja o napovedani reformi šolstva, posvetovalnih referendumih, dohodninski razbremenitvi srednjega razreda in uredbi o zelenem javnem naročanju.

Vprašanje o kadrovskih razmerah v šolstvu in napovedani reformi šolskega sistema bo Janši zastavil Damijan Bezjak Zrim (SD). Vprašal ga bo o prihodnosti slovenskega šolstva, o ukrepih za zagotavljanje kakovostnega javnega izobraževanja, ustreznih pogojih za delo zaposlenih in enakih možnostih za vse otroke.

Asta Vrečko (Levica) je Janši napovedala vprašanje v zvezi z inflacijo posvetovalnih referendumov, več ni pojasnila.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: AP

Iva Dimic (NSi, SLS, Fokus) bo premierju zastavila vprašanje, ali vlada že načrtuje spremembo splošne dohodninske olajšave oz. podobne ukrepe na tem področju z namenom povišanja neto plač vseh zaposlenih. Izpostavila je namreč, da je to uspelo že njihovi prejšnji desnosredinski vladi in da se je to izkazalo za pravo pot, da pa je koalicija pod vodstvom prejšnjega predsednika vlade Roberta Goloba njihovo reformo razveljavila.

Katja Kokot (Resnica) je v najavi vprašanja opozorila na stroge zahteve, ki jih morajo izpolnjevati slovenski kmetje. Če država od kmetov zahteva stroge standarde, mora primerljive pogoje zahtevati tudi pri živilih, ki jih javni zavodi kupujejo z javnim denarjem, sicer "pljuva v lastno skledo in veže roke lastnemu kmetu", meni poslanka. Zato jo zanima, ali oz. kdaj bo vlada spremenila uredbo o zelenem javnem naročanju tako, da bo izrecno vključila pogoje za več lokalne in sezonske hrane, primerljive standarde dobrobiti živali ter pogoje uporabe sredstev za varstvo rastlin.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vprašanja poslanska vprašanja dz

Furs in Policija o podrobnostih odkritja ilegalne tovarne cigaret

K referendumskim izidom bodo prišteli še glasove iz tujine

24ur.com Na redni februarski seji DZ tudi odločanje o notranjem ministru
24ur.com Na kolegiju predsednice DZ ostra debata o dostojnem obnašanju
24ur.com Minister Maljevac na zagovor pred poslanci prihodnji petek
24ur.com Občine in ministrstva o financiranju vrtcev: 'Dialog teče. Iščejo se rešitve'
24ur.com Na plenarno zasedanje z vprašanji za ministre
24ur.com Bodo ravnatelje odslej potrjevali in razreševali ministri?
Priporoča
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NaravnaInteligenca
19. 10. 2026 11.22
SDS "neideologija" v šolah!! Pretepanje otrok, ker ucitelji morajo frustracije nad slabo plačo nad nekom sprostiti! Če so starši ideološko obremenjeni mora biti kaznovan otrok! Otroci danes imajo preveč znanja in premalo "neideologije", zato se bo ukinilo fiziko, kemijo, biologijo,.... in uvedlo temelje sdsizma in nauk o tem kako zaobiti 10 zapovedi in se pretvarjati, da si kristjan!!?
Odgovori
0 0
Bbcc12
19. 10. 2026 11.28
Res je.
Odgovori
0 0
galeon
19. 10. 2026 10.49
O svoji bolezni bo tudi kaj povedal?
Odgovori
+4
4 0
NaravnaInteligenca
19. 10. 2026 11.24
Narcisoidnosti?!?
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
19. 10. 2026 10.07
Najboljši prjatu od Snežića
Odgovori
+2
3 1
Deathstar
19. 10. 2026 09.45
Ta bi moral še na marsikaj odgovoriti...po resnici seveda....
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
To je pesem, ki jo Lady Gaga vsak večer poje svoji hčerki
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Jesenske počitnice na OTO bodo polne zabave
Jesenske počitnice na OTO bodo polne zabave
Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi
Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi
zadovoljna
Portal
Danes je poročena z najlepšim Italijanom, nekoč pa je bila videti povsem drugače
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Italijani to počnejo skoraj vsak večer
Italijani to počnejo skoraj vsak večer
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
vizita
Portal
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
Tudi majhen padec je lahko usoden za oslabljeno hrbtenico
Tudi majhen padec je lahko usoden za oslabljeno hrbtenico
Vadba v mrazu: ali je varna in kako telo reagira na nizke temperature
Vadba v mrazu: ali je varna in kako telo reagira na nizke temperature
cekin
Portal
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
Kitajska sredi ničesar gradi nekaj, kar skrbi Ameriko
Kitajska sredi ničesar gradi nekaj, kar skrbi Ameriko
moskisvet
Portal
Čustvena izpoved Helene Blagne o prijateljstvu iz otroških let
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
dominvrt
Portal
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
Po napornem dnevu si zaslužite takšno spalnico
okusno
Portal
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Tilen zapustil MasterChef, za konec pa je pripravil sendvič, ki ga morate poskusiti
Tilen zapustil MasterChef, za konec pa je pripravil sendvič, ki ga morate poskusiti
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022