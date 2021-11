Janša bo v sredo gostil poljskega premierja. Pogovor tudi o situaciji na poljsko-beloruski meji

Morawiecki in Janša

Poljski premier Mateusz Morawiecki se sicer te dni mudi pri evropskih voditeljih, pri katerih si želi zagotoviti podporo ob krizi na meji. Kot napovedujejo v uradu Morawieckega, bodo pogovori v Ljubljani pomembni, saj Slovenija trenutno predseduje Svetu EU.

Premierja bosta pozornost predvidoma namenila težkim geopolitičnim razmeram, kibernetskim napadom, grožnjam energetskemu trgu in migracijam, saj je na teh področjih nujno skupno in usklajeno delovanje, je na spletu zapisal tiskovni predstavnik poljskega premierja Piotr Müller.

Morawiecki bo v sredo obiskal še Pariz, kjer se bo srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Poljski premier se je v prejšnjih dneh sestal že z več evropskimi voditelji, med drugim se je mudil v baltskih državah, srečal pa se je tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.

Na meji med Belorusijo in Evropsko unijo so že tedne razmere zaostrene, saj se je tam zbralo več tisoč migrantov. Migrante so sedaj sicer namestili v začasni center nedaleč od meje v Belorusiji, številni še vedno čakajo na priložnost za prečkanje meje v EU.