Slovenija

Janša: Če bo zakon o vladi potrjen, bomo strankam poslali izhodišča

Ljubljana, 24. 04. 2026 12.10 pred 23 minutami 2 min branja 35

M.S.
M.S.
Janez Janša

Predsednik SDS Janez Janša je v izjavi za medije poudaril, da prihodnje vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno. Če bo DZ potrdil spremembe zakona o vladi, bodo potencialnim partnerjem poslali v usklajevanje izhodišča koalicijske pogodbe, je napovedal.

Prvak SDS Janez Janša je v izjavi uvodoma dejal, da se SDS trenutno ukvarja predvsem z javnimi financami, saj še vedno "ne vemo natančno, kje smo". Izrazil je upanje, da bo po današnji razpravi v DZ javnofinančna slika bolj jasna.

Glede sestavljanja prihodnje vlade je dejal, da jo trenutno sestavljajo predvsem mediji, v SDS pa ocenjujejo, da še ni čas za to, saj so pred tem potrebni določeni koraki.

Spomnil je, da so v SDS predlagali spremembo zakona o vladi, kar bo po informacijah Janše DZ obravnaval prihodnji teden. Kot je poudaril, so v stranki predlagali "znatno zmanjšanje resorjev", ocenjuje pa, da s sprejetjem ne bo večjih težav.

Če bo zakon sprejet, bodo nato potencialnim partnerjem poslali v usklajevanje izhodišča koalicijske pogodbe. Če bodo ta usklajena, sledi še usklajevanje področnih programov. "Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, pride na vrsto usklajevanje sestave nove vlade," je dejal. 

Izhodišča koalicijske pogodbe bodo sicer poslali vsem strankam, ki bodo podprle zakon o vladi, je dejal Janša. Kot je dodal, se sicer zaveda, da "država brez vlade trpi", a da je bolj pomembno, da je "stvar trdna" in da "vemo, v kakšne vode se spuščamo". Nič od tega za zdaj še ni jasno, ocenjuje Janša.

"To, kar sem naštel, ne pomeni, da je SDS odločena, da za vsako ceno sestavlja vlado," je še poudaril.

Glede interventnega zakona, ki ga predlaga t. i. tretji blok, pa je ocenil, da je smer, ki so jo nakazali, "prava", a da pred tem potrebujejo "jasno sliko javnih financ".

janez janša sds

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Cupko
24. 04. 2026 12.33
Laže, da sam sebi verjame. Ker je bolan na vladanje, se temu ne bo odrekel, predvsem pa se tudi poslanci ne bodo kar tako odrekli svojih stolčkov in odšli na nove volitve.
Frzenk
24. 04. 2026 12.33
to bo katastrofa za slovenijo.....
Rde?a pesa in hren
24. 04. 2026 12.32
Ma bolj ko to berem, bolj vidim, kakšen zagaman narod je ta slovenski. Tu vidim samo besede kot so tardeči, tabeli, .... takega besednjaka v Švici ne najdeš. Zato pa je švica Švica. Zato pa majo red, disciplino in utra visok standard, po kerem smo hrepenili 35 letnazaj. Sam ta zagaman narod se tu zna samo kregat, samo iskat razlike, ne pa skupnih interesov. In jih ne bo NIKOLI nšael. NIKOLI. Zavedno se bomo delili na TARDEČE IN TABELE. Rezultat pa se vidi, vsak dan, vsako leto, vsako desteljetje od l. 1991 bolj. Rezultat, ki vodi v ne samo stagnacijo ampak enkrat v propad. Dokler spet ne bomo postali hlapci druzga. Kot je povedal cenjeni IVAN CANKAR, slovenske gore list. Pred < 100 leti. In že takrat jke imel preav, še preden je lahko verjel, da bo Slovenija bila samostojna držav. Kao.
humantec
24. 04. 2026 12.32
A ta še ni zaprt?
ŠeVednoPlešem
24. 04. 2026 12.27
Če citiram predsednika Demokratov Anžeta Logarja, vlada pod vodstvom Janeza Janše pomeni, da bomo čez eno leto znova imeli "bicikliste okrog po celi Sloveniji, zakaj ponavljati slabe vzorce"
zibertmi
24. 04. 2026 12.27
manjšinsko vlado ne bo sestavljal,je izjavljal.ima 43 glasov in resnico s podporov opoziciji.baje,hitiš,ker veš,da se lahko zgodi ,da boš rabil imuniteto tako kot vrtovec,tvoji podporniki pa vedo,da ,če se volitve ponovijo,ker ne bo vlade,jih ne bo v parlament,resince sigurno ne
Ursooo
24. 04. 2026 12.30
Plešasti bojevnik ima vlado sestavljeno in jo bo sforsiral ne glede na ceno, preko trupel če bo treba, na glasovih mrtvih in uničenih strank, katerih poslanci bodo v strahu za 4-letni mandat lagodnega življenja postali pleščev glasovalni stroj. Itak jim je to zadnji mandat v politiki.
gullit
24. 04. 2026 12.26
Končno se bo veselje vrnilo v Slovenijo ter lepši časi. Komaj čakamo ter pohiti, veliko dela te čaka. Najprej razveljaviti škodljive zakone rdečega Golobnjaka potem pa nove reforme, da bomo delavci, podjetniki. bolniki končno bolje živeli, ker prejšna vlada nam je samo jemala ter kratila pravice.
Ursooo
24. 04. 2026 12.28
Uh ja! Veselje pa bo. Se spominjate svinčenih korona časov, ko je pooshyplešasta vlada sono preganjala šolarje in gimnazijce? Ko so nas polivali s solzivcem in zapirali v občine? Kradli v imenu zdravja in kupovali ničvredne teste in ventilatorje, katerih uvoznica je bila mati Tonin? Kakšni lepi časi!
ŠeVednoPlešem
24. 04. 2026 12.30
napovedana in načrtovana privatizacija šolstva, zdravstva, oskrbe, pomeni, da bodo "bolje živeli" tisti, ki si bodo lahko privoščili in plačali, torej to so tisti s plačami, ki znašajo več kot 7500 evrov bruto mesečno. Ne dovolimo, da nam vzamejo javnega zdravstva, javnega šolstva, oskrbe, ki je del javne mreže, tudi slabo javno zdravstvo je boljše od najboljšega privatnega zdravstva, kjer je zdravljenje odvisno od tega, kako globoka je tvoja denarnica
gullit
24. 04. 2026 12.31
Lepi časi so bili, doma smo bili pa še plačo smo dobivali. Če bi bil Golobini na oblasti, bi nas pa obdavčil še dodatno. Ah, stari dobri časi
brainiac007
24. 04. 2026 12.33
Kako pravico ti pa je kratila? no povej mi. Prihaja verjetno sedaj kratenje pravic in dostojanstva boš videl. Tvoj idol ti bo kratil pravice do zdravljnja, dostojnega plačila, Privatniki pa tudi niso tako bogi že nekoč je bilo tako Denar so spravljali v svoj žep brez plačila davka. Otroci in ostali člani pa dobivali socialne pomoči, štipendije visoke otroške dodatke. To mi je šlo vedno najbolj na jetra ko otrok dveh proizvodnih delavcev z nizko plačo pa tiste
brainiac007
24. 04. 2026 12.26
Pogrebnik slovenije se oglaša in ne more brez sprenevedanja ,laži , manipulacij, demagogije. Osebek samo za v penzijo pa še to bi mu dal zajemčeno pokojnino. Ker za slovenijo je naredil absolutno že previlko škode.
Ursooo
24. 04. 2026 12.30
Plešec ima vlado sestavljeno in jo bo sforsiral preko trupel na glasovih mrtvih in uničenih strank, katerih poslanci bodo v strahu za 4 letni mandat lagodnega življenja postali pleščev glasovalni stroj. Itak jim je to zadnji mandat v politiki.
Ursooo
24. 04. 2026 12.31
Plešec nima niti dneva delovne dobe v gospodarstvu. Po desničarski antikomunistični logiki tak človek ne bi smel imeti pokojnine? Državne službe so socialistično-komunistično-parazitske.
2mt8
24. 04. 2026 12.26
Levičarjem se pririsk dviguje. Že šponajo in mažejo ketne in pumpajo gume da pridejo čez 1 leto na oblast da si zrihtajo službe in dvignejo davke in inflacijo
ŠeVednoPlešem
24. 04. 2026 12.25
takoimenovani razvojni zakon desnega trojčka ni razvojni, ampak gre za sistemsko korupcijo in odplačevanje uslug financerjem njihovih političnih predvolilnih kampanj od zmanjšanja regulacije kratkoročnega oddajanja v najem, s čimer se nagrajuje nepremičninske kšeftarje, do socialne kapice, ki je ukrep za razbremenitev najvišjih plač v državi - pač gre za direktno subvencijo države tistim, ki imajo prihodke na mesec v višini 60.000 evrov in več. To pa so direktorji bank. Ti bodo največ imeli od "socialne kapice"
ŠeVednoPlešem
24. 04. 2026 12.22
Janša ne bi smel sestavljati vlade : TO BI MORAL BITI GLAVNI PREDPOGOJ, da lahko Slovenija normalno deluje. Janša trenutno predstavlja oviro za stabilnost Slovenije, njegovo vladanje prinaša kaos, restrikcije po logiki varčevanje za večino, denarne stimulacije, davčne razbremenitve in državne subvencije za direktorje bank, menedžerje s prejemki 60.000 evrov mesečno, vele kapital in privatizacijske zmagovalce v zdravstvu ... Janša bo povzročil velik revolt med ljudmi, kot ga je njegovo vladanje vsakič povzročilo
biggbrader
24. 04. 2026 12.29
Ja, tudi sam mislim da bi moral vlado voditi lastnik Star solarja in tihi lastnik Gen -i, saj bo svoj dobiček prenakazal na izropane javne finance.
Cedermann
24. 04. 2026 12.20
Janša ima čisto prav...Prvo mora videti,kaj je Golobova vlada ,VRHUNSKI MENEDŽER zafurala...
Ursooo
24. 04. 2026 12.26
Pušiplešec ima vlado sestavljeno
zibertmi
24. 04. 2026 12.29
tole ti dam pa čist prav, v 4 letih se ni nič naredilo in ljudje živimo slabše kot pod vsako komunistično vlado janeza janšo,še slabše kot smo živeli zaprti v stanovanja in s prepovedjo dela predvsem s.p ji v času kvovit vlade,ki jo je tako nogiral na protestih stevanovič
FreedomMan
24. 04. 2026 12.19
Od treh besed ki jih izreče sta vsaj dve laž.
BUONGIORNO
24. 04. 2026 12.25
Kaj se je pa zlagal gov🦍💩🦍nar
biggbrader
24. 04. 2026 12.31
Kdo sedaj ? Janša ali Golob. Golob trdi, da smo top pet v EU, ekonomisti pa nas svarijo pred finančno kapitulacijo, ki jo je zakuhal Dr. Golob s podkupovanjem dela Državne uprave.
BtpS
24. 04. 2026 12.19
Se bo ustanovila kaksna nova kontrola nad podkupovanjem in korupcijo. Ni samo na vrhu drzave, ogromno jo je po obcinah. Ko navadni oncani vidimo zupana in hradbenika kako bogatita, je vse jasno !!!!!!
islamint
24. 04. 2026 12.17
Boštjančiča in Goloba pa ni videti nikjer več. Na "fronto" pošiljata Mesca in Bratuškovo, člana vlade, ki je v 4 letih naredila samo kaos in zmedo ter ogromen proračunski primanjkljaj. Ne gre jima v glavo, da brez gospodarstva ni sredstev za javni sektor.
Greznica
24. 04. 2026 12.15
izdajalec !! sram ga bilo
Nenil
24. 04. 2026 12.20
koga že? a galoba?
assassin911
24. 04. 2026 12.20
Kdo, golob?
Nenil
24. 04. 2026 12.21
pa še to, pravo ime si si dal
Greznica
24. 04. 2026 12.21
tolk masla kot ga ima vaš Ivan mu golobček ne seže do gležnjev ...
MESE?AR
24. 04. 2026 12.22
Izdajalec je Golob & Co !
Greznica
24. 04. 2026 12.22
@mase ... Izraelski izdajalec je eden in edini Ivan! punkt
