Janša: Če bo zakon o vladi potrjen, bomo strankam poslali izhodišča

Prvak SDS Janez Janša je v izjavi uvodoma dejal, da se SDS trenutno ukvarja predvsem z javnimi financami, saj še vedno "ne vemo natančno, kje smo". Izrazil je upanje, da bo po današnji razpravi v DZ javnofinančna slika bolj jasna.

Glede sestavljanja prihodnje vlade je dejal, da jo trenutno sestavljajo predvsem mediji, v SDS pa ocenjujejo, da še ni čas za to, saj so pred tem potrebni določeni koraki.

Spomnil je, da so v SDS predlagali spremembo zakona o vladi, kar bo po informacijah Janše DZ obravnaval prihodnji teden. Kot je poudaril, so v stranki predlagali "znatno zmanjšanje resorjev", ocenjuje pa, da s sprejetjem ne bo večjih težav.

Če bo zakon sprejet, bodo nato potencialnim partnerjem poslali v usklajevanje izhodišča koalicijske pogodbe. Če bodo ta usklajena, sledi še usklajevanje področnih programov. "Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, pride na vrsto usklajevanje sestave nove vlade," je dejal.

Izhodišča koalicijske pogodbe bodo sicer poslali vsem strankam, ki bodo podprle zakon o vladi, je dejal Janša. Kot je dodal, se sicer zaveda, da "država brez vlade trpi", a da je bolj pomembno, da je "stvar trdna" in da "vemo, v kakšne vode se spuščamo". Nič od tega za zdaj še ni jasno, ocenjuje Janša.

"To, kar sem naštel, ne pomeni, da je SDS odločena, da za vsako ceno sestavlja vlado," je še poudaril.

Glede interventnega zakona, ki ga predlaga t. i. tretji blok, pa je ocenil, da je smer, ki so jo nakazali, "prava", a da pred tem potrebujejo "jasno sliko javnih financ".