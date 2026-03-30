Janša: Če se doslej nista opravičila, sledi tožba

Predstavniki sedmih strank so danes opravili pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Tudi Robert Golob in Janez Janša, med katerima je še naprej napeto, tako zaradi tesnega izida kot tudi zaradi napovedi tožbe Janše proti aktualnemu premieru ter sokoordinatorju Levice Luki Mescu.

Na vprašanje, ali opravičila definitivno ne bo, je Golob ponovil da ne. "Saj se je tudi ultimat že zdavnaj iztekel, tako da ne vem, zakaj me to sprašujete ponovno?"

"Kar se mene tiče, se nimam problema pogovoriti z gospodom Janšo na sodišču o zgodovini njegove korupcije, od orožarskih poslov, afere patria, prodaje Mercatorja..." je komentiral Mesec. Je pa dodal, da je Janša kasneje umaknil objavo s spletne platforme X o ultimatumu, tako, da si je "vmes mogoče premislil glede tožbe".

Janša pravi, da po izteku roka za opravičilo sicer ni preverjal, ali sta ga Golob in Mesec podala, "ampak če se doslej nista opravičila, potem sledi tožba". Janša ni želel razkriti vsebine tožbe. "Ko bo tožba vložena, vam bomo poslali."