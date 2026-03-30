Slovenija

Janša: Če se doslej nista opravičila, sledi tožba

Ljubljana, 30. 03. 2026 13.41 pred 59 minutami 2 min branja 145

Avtor:
M.V. N.V.
Janez Janša

Luka Mesec in Robert Golob vztrajata, da Janezu Janši ne bosta opravičila za izrečene besede v predvolilnih soočenjih. 24-urni ultimat se je iztekel, Janša pa pravi, da bo sledila tožba.

Predstavniki sedmih strank so danes opravili pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Tudi Robert Golob in Janez Janša, med katerima je še naprej napeto, tako zaradi tesnega izida kot tudi zaradi napovedi tožbe Janše proti aktualnemu premieru ter sokoordinatorju Levice Luki Mescu.  

Na vprašanje, ali opravičila definitivno ne bo, je Golob ponovil da ne. "Saj se je tudi ultimat že zdavnaj iztekel, tako da ne vem, zakaj me to sprašujete ponovno?"

"Kar se mene tiče, se nimam problema pogovoriti z gospodom Janšo na sodišču o zgodovini njegove korupcije, od orožarskih poslov, afere patria, prodaje Mercatorja..." je komentiral Mesec. Je pa dodal, da je Janša kasneje umaknil objavo s spletne platforme X o ultimatumu, tako, da si je "vmes mogoče premislil glede tožbe".

Janša pravi, da po izteku roka za opravičilo sicer ni preverjal, ali sta ga Golob in Mesec podala, "ampak če se doslej nista opravičila, potem sledi tožba". Janša ni želel razkriti vsebine tožbe. "Ko bo tožba vložena, vam bomo poslali."

Preberi še Janša nad Goloba in Mesca: 24 ur za preklic izjav ali tožba

 Kot smo že poročali, je odvetnik Franci Matoz je na prvaka Svobode Roberta Goloba in sokoordinatorja Levice Luko Mesca naslovil zahtevo, naj v 24 urah prekličeta izjave, v katerih sta predsedniku SDS Janezu Janši med volilno kampanjo očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve in korupcijo. Mesec je že takrat odgovoril: "Se vidimo na sodišču."

Golob je v soočenjih Janši očital povezovanje z mednarodnim kriminalom, paraobveščevalnimi službami iz tujine, ljudmi, ki so sovpleteni v genocid v Gazi ter tudi "prodajo domovine tujcem" in veleizdajo. Mesec pa je na enem od soočenj Janši poleg sodelovanja z Izraelci očital še, da je najbolj skorumpiran politik v državi.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
30. 03. 2026 14.40
najboljše da dajo vsi odpoved, pa da smo brez vlade.
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
30. 03. 2026 14.40
Kako se mu da, zakaj te stari metuzalemi ne gredo že enkrat v penzijo, cel planet vodijo v uničenje
Odgovori
-1
0 1
Polkavalčekrokenrol
30. 03. 2026 14.39
Kuge in Janšeta nas varuj o Gospod
Odgovori
+1
2 1
Razumnež
30. 03. 2026 14.38
Patria je bilo zunanje vmešavanje v volitve v Sloveniji..... Janša JE PRAVNOMOČNO NEDOLŽEN, tako da ..... Čudno, da takrat SOVA ni skočila v zrak :))) Aja, so strici iz ozadja tako rekli, in je potem vse OK.
Odgovori
-3
1 4
ivan ivanović
30. 03. 2026 14.36
Jaz malo pred časom povem, to bodo vsi vedeli že konec aprila. Američan tam napada Irance kot da bi Micka mal mačka otresala nič prav resno in se čudijo vse temo bebkotu, no bo počasi jasno da je zaprt Hormous ameriški umazan plan da prizadene Azijce in Eu, po možnosti celo reset globalnega gospodarstva in rešitev iz lastnih pufov, SLO pa bo na udaru, kar naj Golob kaže svoje grafe rasti za 2026!! HA HA
Odgovori
+1
2 1
Misika1967
30. 03. 2026 14.36
Pa ja ne da bo zaupal krivosodju??? Naj ga nekdo tozi za besede ki jih izreka o sodiscu in organov pregona. Poraza pa sploh ne prenasa.
Odgovori
+3
5 2
dededetox
30. 03. 2026 14.34
Janša Matozu miljon za za zastopanje, Matoz plastičnemu kirurgu miljon za nov fris, kirurg miljon za vikend na Krku itd. Denar mora krožiti!!!!
Odgovori
+2
4 2
Deep1
30. 03. 2026 14.34
Pa saj sta vse po resnici povedala...ne vidim nobene težave‼️😅
Odgovori
+1
4 3
Razumnež
30. 03. 2026 14.38
Resnica je zgolj v prisluhih, katere pa tožilstvo in policija NE SME preverjati, ker je kraljica ogrožena.
Odgovori
+1
1 0
deltex
30. 03. 2026 14.34
Janša se je glede izraelskega Black Cuba zlagal enih stokrat. Najprej jih ni poznal, potem jih je, potem se je spomnil, da sta se z enim celo pogovarjala, da so bili tudi na Trstenjakovi in tako naprej... torej, za norce je imel vse novinarje in vso Slovenijo, zdaj pa on toži....
Odgovori
+3
5 2
Prima
30. 03. 2026 14.34
Res čudno, da bo uporabil krivosodje !!
Odgovori
+3
5 2
Razumnež
30. 03. 2026 14.39
Da ponovno ovcam dokaže, da ima ponovno prav.
Odgovori
0 0
Deep1
30. 03. 2026 14.32
A bejž no. 😆😆
Odgovori
+4
5 1
MladInPerspektiven
30. 03. 2026 14.32
No če je res o JJ poreklu in kako se je odrekel vsega me NIČ NE ČUDI ... Ni hujšega ko mislijo nekateri ker sem sedaj hmmm sem SLOVENEC če je res zame NIKOLIIIII
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
30. 03. 2026 14.32
Lubadar
Odgovori
+3
6 3
Alexsander6
30. 03. 2026 14.32
Janshari mešalec dreka.Slovenija te ima dovolj
Odgovori
+2
8 6
pusi
30. 03. 2026 14.32
pravilno, da se toži perjad blebetavo
Odgovori
-1
6 7
wsharky
30. 03. 2026 14.31
ta zdraharski Janšichi
Odgovori
+3
10 7
bandit1
30. 03. 2026 14.31
Se bojim že it scat, ker me je strah da ko dvignem pokrov od školjke bo v njej pleša.
Odgovori
-3
5 8
deltex
30. 03. 2026 14.30
Če se bo Golob ravnal po Janši, bo sodno pošto dvignil tam nekje leta 2035..
Odgovori
+8
14 6
simc167
30. 03. 2026 14.30
JANSA, DOST TE MAMO, SPOKAJ V PENZIJO PREDEN TE ZAPREJO, IZDAJALC
Odgovori
-2
10 12
Rožle Patriot
30. 03. 2026 14.36
Dosti imamo predvsem, vsi pošteni, tega vašega patološkega lažnivca in vaše brezmejne korupcije ... !!!
Odgovori
-1
0 1
Prizemljen
30. 03. 2026 14.29
Kdo se sploh lahko gleda tega pacienta,ce pa ima tako zahrbtni pogled in samo lastne vojaske interese…
Odgovori
+7
13 6
