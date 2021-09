Janša čestital SMC ter se zahvalil za pogum in politično suverenost

Premier in predsednik SDS Janez Janša je na kongresu koalicijske partnerice SMC v Celju poudaril predvsem vlogo SMC pri sestavi aktualne koalicije, stranka je po Janševem mnenju lani ob sestavi vlade naredila velik korak v smislu stabilizacije slovenskega političnega prostora v prihodnje. Izpostavil je ugodne gospodarske kazalce navkljub epidemiji covida-19 ter dejal, da so glede tega v tem mandatu uresničili tisto, kar so obljubljali. "Za nami je pekel, pred nami pa strm klanec, ki ga bomo skoraj zagotovo skupaj prehodili," pa je povedal prvak SMC Zdravko Počivalšek.

Predsednik SMC in gospodarski minister je v nagovoru udeležencem programskega kongresa SMC v Celju spomnil na čas vstopa v vlado Janeza Janše po tistem, ko je predsednik LMŠ Marjan Šarec "v najtežjih trenutkih za državo vrgel puško v koruzo" ter odstopil kot predsednik vlade. SMC je bila po Počivalškovem mnenju motor oblikovanja Janševe vlade, ki jo je pričakal eden najtežjih izzivov naše generacije, epidemija covida-19. Leva omrežja so po njegovih besedah po uspešni zajezitvi prvega vala epidemije sprožila popolno politično vojno. "Danes je povsem jasno, da smo se pravilno odločili, ko nismo vrgli puške v koruzo. To je bila pomembna odločitev, ker smo s tem izkazali odgovornost do države in državljanov. Danes se vidi, kako ključno je bilo skozi epidemijo skrbeti za ravnotežje in rezultate," je dejal. V tej zapleteni situaciji je imela SMC po njegovem mnenju ključno vlogo pri skrbi za ekonomski vidik koronske krize. Kot politični partner gospodarstva so skrbeli za ohranjanje delovnih mest in kondicijo naših podjetij, je dodal. Da bi jim prihodnje leto uspelo, pa je po njegovi oceni pomembno povezovanje in sodelovanje z drugimi, ki z njimi delijo podobne poglede in vrednote. SMC namreč načrtuje združitev z zunajparlamentarno Gospodarsko aktivno stranko (GAS) ter povezovanje in sodelovanje z nekaterimi drugimi strankami. Kot je poudaril, so trden steber liberalnega centra. "Krvaveli smo, a najbolj pomembno je, da smo preživeli. In še bolj pomembno je, da je pred nami čas krepitve in ponovnega vzpona," je dejal. V sklepu govora je Počivalšek spomnil na film Vrnitev odpisanih. "V brk vsem tistim, ki so mislili, da so nas uničili, sporočam naslednje. Vračamo se še močnejši in z novimi okrepitvami bomo usmerjali tok slovenske politike tudi v naslednji vladi," je napovedal prvak SMC.

icon-expand Počivalšek: "Za nami je pekel, pred nami pa strm klanec, ki ga bomo skoraj zagotovo skupaj prehodili" FOTO: Foto Bobo

Janša: Po zaslugi Počivalška so lani v času epidemije uspeli najti ravnotežje Janša je v nagovoru spomnil, da je bil predsednik SMC Zdravko Počivalšek gospodarski minister tudi v mandatih prejšnjih vlad. Ugodni gospodarski kazalci so tako po njegovem mnenju tudi njegova zasluga. A v aktualnem mandatu so se tiste stvari, ki so jih glede gospodarskega razvoja in ustvarjanja ugodnejšega okolja obljubljali v začetku sestave koalicije, po Janševih trditvah uresničile. Pred njimi je še nekaj odločitev v DZ, sicer pa so "kljukice narejene pri vseh ključnih točkah", ki jih je v koalicijsko pogodbo prispevala tudi SMC. Po Janševih ocenah je Počivalškova zasluga, da so lani v času epidemije uspeli najti ravnotežje med zdravstvenimi in drugimi ukrepi, ki so gospodarstvo ohranili v kondiciji. Morda bomo imeli tudi zgodovinsko nizko brezposelnost, je dodal. SMC je po Janševem mnenju lani ob sestavi vlade naredila velik korak v smislu stabilizacije slovenskega političnega prostora v prihodnje. "Da je nekdo sposoben sodelovanja, pa mora biti suveren," je poudaril. To po njegovih besedah pomeni, da sam odločaš, da ne odločajo ne mediji ne strici iz ozadja ali druge stranke. V Sloveniji je v zadnjih dveh desetletjih izključevanje postalo norma, ugotavlja premier. "Če bi SMC in druge stranke koalicije lani vztrajale pri tem, danes ne bi govorili o šestodstotni gospodarski rasti, ampak o dolgi recesiji, tako kot smo govorili po zadnji gospodarski in finančni krizi," je še poudaril Janša in se zahvalil za ta pogumen korak, ki je bil tudi v simbolnem smislu izjemno pomemben.

icon-expand Kongresa se udeležuje nekaj več kot 200 članov SMC in več kot 100 gostov FOTO: Foto Bobo