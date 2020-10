Črno na Koroškem bo minister za zdravje kmalu razglasil za ogroženo

Predsednik vlade Janez Janša je na novinarski konferenci vlade sporočil, da bodo Črno na Koroškem kmalu razglasili za ogroženo. To bodo naredili zato, da bodo lahko občini, ki se trenutno sooča z največjim deležem aktivnih okužb, omogočili dodatno pomoč, je pojasnil.

icon-expand Janez Janša FOTO: POP TV

PremierJanez Janša je na današnji novinarski konferenci povedal, da bo "Črno na Koroškem ali tamkajšnji varstveni zavod minister za zdravje kmalu razglasil za ogroženo." Kot je pojasnil, bodo to naredili zato, da bodo lahko tja usmerili dodatno pomoč, hkrati pa to omogoča občini, da ukrepa podobno, kot je ukrepala občina Pivka, ki je odpovedala napovedane dogodke in omogočila zmanjšanje stikov. Kot je poudaril: "Z naše strani pa je to predvsem zato, da tja usmerimo resurse."

Največji delež aktivno okuženih je namreč še naprej v Črni na Koroškem (1,554 odstotka). Na zahtevne razmere, s katerimi se po prvi potrjeni okužbi pred dobrima dvema tednoma soočajo zaposleni in uporabniki v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) v Črni na Koroškem, sta danes opozorila Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter sindikat Sviz. Državo so pozvali, da zaposlenim zagotovijo ustrezne pogoje za delo.

icon-expand Zemljevid po občinah FOTO: Covid-19 Sledilnik

"Zaposleni so se skupaj s svojimi varovanci znašli v posebno težkem položaju. Med njihovim bivanjem v zavodu uporabnike namreč ves čas učijo, kako se družiti, intenzivno so jih vključevali v različne dejavnosti, zato zdaj z veliko težavami zagotavljajo vzdrževanje ustrezne fizične razdalje in izolacije," so opozorili. Sindikata izpostavljata tudi zahtevno delo zaposlenih v 12-urnih izmenah, delo v zaščitni opremi in kljub temu visoko tveganje za okužbo, kar vse vodi do psihofizične in čustvene izčrpanosti zaposlenih.