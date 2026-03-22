SLOVENIJA ODLOČA 2026

Janša: Upanje, da lahko iz te situacije kaj potegnemo, še ni umrlo

Ljubljana, 22. 03. 2026 17.40 pred 6 urami 6 min branja 171

Avtor:
Maruša Slana STA
SDS

Prešteti so skoraj vsi glasovi, rezultati pa kažejo, da je SDS osvojila drugo mesto. Razlika s prvouvrščeno Svobodo je sicer minimalna, le 0,67 odstotka. Prvak SDS Janez Janša je v prvem odzivu na rezultate namignil na domnevne nedoslednosti pri štetju glasov in napovedal, da bodo sami prešteli vsak glas. Ne glede na izid pa bomo po njegovih besedah dobili "razmerje političnih sil in eventuelno kasneje vlado, ki po tem, kar zdaj vidimo, ne bo zagotavljala velike stabilnosti".

  Zaključni govor Janeza Janše po koncu štetja glasov
    Janša predlagal ponovitev volitev
    01:19
  Prvi odziv Janeza Janše
    Zala Tomašič o delnih izidih
    04:01
  Janša: Danes je res pomemben dan
    Zala Tomašič o delnih izidih
    02:28
  • Janša: Danes je res pomemben dan
    Janša: Danes je res pomemben dan

Prvak SDS Janez Janša je v izjavi po več kot 95 odstotkih preštetih glasovnic poudaril, da se je spletna stran Državne volilne komisije nenehno sesuvala.

Po njegovih trditvah podatki DVK strižejo s podatki, ki jih s posameznih volišč zbirajo sami. Po približno milijonu vnesenih glasovnic njihovi izidi kažejo 50.000 glasov razlike v korist SDS, "je pa res, da niso vnesena še ista volišča", je dodal.

Odgovorne na DVK in tiste, ki upravljajo z računalniškim programom, je pozval, naj se zavedajo, da bodo v SDS prešteli vsak glas z vseh volišč, saj da so se organizirali tako, da imajo povsod ljudi ali nadzornike.

Kdo se je uvrstil v parlament? SDS je osvojila 28 poslanskih sedežev. V državni zbor so bili med drugim izvoljeni Janez Janša, Žan Mahnič, Andrej Poglajen, Zvonko Černač, Alenka Jeraj, Aleš Hojs, Jelka Godec, Anja Bah Žibert, Tomaž Lisec, Andrej Kosi in Franc Breznik.

Ne glede na to, ali so dejanska odstopanja ali pa je to posledica tega, da so vneseni glasovi z različnih volišč, pa to po Janševih besedah "ne spreminja bistveno slike, ki se zdaj nakazuje: dobili bomo parlament, razmerje političnih sil in eventuelno kasneje vlado, ki po tem, kar zdaj vidimo, ne bo zagotavljala velike stabilnosti".

Po Janševi oceni bodo "očitno spet, kot že velikokrat doslej v Sloveniji, o sestavi in stabilnosti vlade odločale stranke, ki so dobile najmanjše zaupanje volivcev". "Za to, da se gospodarstvo normalno razvija, da se ne eksperimentira z davki in z raznimi kubanskimi eksperimenti, potrebujete tudi politično stabilnost. In veliko sreče tistemu, ki bo politično stabilnost iskal v koaliciji s tremi ali štirimi strankami, ki imajo štiri ali pet poslancev in bodo gledale samo na to, kako naslednjič ne izpadejo iz parlamenta in bo to tekmovanje v populizmu," je dejal.

FOTO: Luka Kotnik

Na vprašanje, ali torej oni ne bodo poskušali sestaviti vlade, je odgovoril, da ne, saj da so oni to "že dali skozi in vemo kakšno ceno smo plačali, pa vemo tudi, kakšno ceno je za to dala Slovenija". Po njegovem mnenju bi bilo treba ob takšnem rezultatu sesti skupaj in pogledati, "ali iz tega res lahko kaj naredimo, potem pa iti še na ene volitve, in to brez tega, da se sklicuje Svet za nacionalno varnost pa Sovo spremeni v politično policijo en teden pred volitvami".

Pred Slovenijo je torej po njegovih besedah vprašanje, ali se je možno dogovoriti, "da imamo politično nestabilnost naslednje tri mesece, pa gremo še enkrat na volitve, ali pa naslednje leto ali dve, ko bo neka vlada poskusila in bo propadla, kot je propadla Šarčeva vlada". Kot je dejal, je to odvisno tudi od tega, "koliko glasov razuma bo v naslednjem parlamentu". Ponovne volitve bi bilo treba po njegovem mnenju izvesti čim prej, saj država potrebuje stabilno vlado. "Verjetno ste čakali na kakšni bencinski črpalki v zadnjih dneh, veste, kaj se dogaja in kaj se bo še dogajalo," je dodal.

'Rezultat si lahko razlagate, kakor hočete'

V izjavi v medijskem središču je Janša izpostavil, da rezultatov - "vsaj preverjenih" še nimajo, zato jih ne bo komentiral. Opozoril je, da je na nekaterih voliščih zmanjkalo glasovnic in da so se ponekod "skrinjice odnašale".

"Želeli smo, da je ta kampanja tekmovanje programov in kadrovske ponudbe, žal se je izkazalo drugače," je dejal. Omenil je zlorabo državnih institucij in politično policijo. Po njegovih besedah so bile te volitve tudi referendum o korupciji. "Rezultat si lahko razlagate, kakor hočete, zagotovo pa v Sloveniji očitno korupcija ni nekaj, kar bi večina volilnega telesa enoglasno obsodila. Dokler se to ne bo zgodilo, bo Slovenija ugrabljena država, in za to, da se iz te ugrabitve rešimo, potrebujemo ustavno večino razuma," je dejal.

Upanje za to večino danes izvoljenem sklicu parlamenta bodo po njegovih besedah pustili, dokler ne vidijo, kdo je v parlament izvoljen. Kot je dejal, izključevanje in zavračanje prepuščajo drugim. "Upanje za to, da lahko tudi iz te situacije kaj potegnemo, pač še ni umrlo," je dodal.

Izpostavil pa je tudi, da se je SDS v tej volilni kampanji okrepila za osem tisoč novih članov.

'Posledice bomo nosili vsi'

V prvem odzivu na vzporedne volitve je pred tem dejal, da se je stranka v tej volilni kampanji "močno okrepila", ob tem pa se je zahvalil vsem kandidatom.

"Če si kdo želi takšno vlado, kot smo jo imeli doslej, potem je verjetno s tem, kar nakazujejo ti vzporedni rezultati, zadovoljen. Kdor bi si želel spremembe, bo verjetno počakal na končne rezultate, tako kot bomo mi," je nadaljeval.

Dodal je še, da so v razmerah, ki jih je opisal kot "izredne", naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. "V teh izrednih razmerah, ki so jih ustvarili, ko smo spet dobili politično policijo, se očitno več ni dalo storiti, posledice pa bomo nosili vsi," je povedal.

Se bodo pritožili?

Predsednik SDS je napovedal, da bo v ponedeljek potekala seja izvršilnega odbora stranke, na kateri bodo analizirali rezultate. "Naj vam povem, da smo dobili odločbe volilnih enot, kjer so zavrnili naše pritožbe zaradi predčasnih volitev, kjer so bila nezakonita volišča. Zgrozili se boste, kako v isti državi za iste volitve komisije volilnih enot ne da odločajo različno, ker so nas povsod preglasovali oz. so preglasovali opozicijo, ampak so različne obrazložitve, različne člene citirajo, različni pravni poduk je ...," je dodal Janša.

Na vprašanje, ali se bodo v SDS torej pritožili na rezultate volitev, pa je odgovoril, da se po nekaterih odločbah lahko pritožijo, po nekaterih pa ne. "Živimo v državi, kjer niti pravnega okvira glede državnozborskih volitev pravniki nimajo razčiščenega," je bil kritičen.

Prvi del kampanje pozitiven, sledil "preobrat"

V izjavi za medije ob oddaji glasu na volišču je medtem ocenil, da je bila tokratna volilna kampanja "milo rečeno nenavadna". Prvi del je opisal kot izjemno pozitiven in zaznamovan z velikim odzivom ljudi. "Nekega tako velikega zanosa, kot je bil zdaj, ne beležim od tistih pomladnih dni leta 1990. Bili smo po celi Sloveniji, stisnili smo desettisoče rok, v zadnjih tednih se je v SDS vpisalo tudi več kot tisoč članov, veliko mladih," je izpostavil.

V zaključku kampanje pa se je zgodil preobrat, ki bo po njegovem prepričanju dolgoročno zaznamoval državo.

"Doživeli smo stvari, ki smo jih nekateri vsega hudega vajeni mogoče slutili, ampak tako kot se je to razkrilo v tem zadnjem času, in to v dve smeri ... Tega pa mislim, da nihče ni pričakoval," je dejal.

Po njegovem mnenju Slovenija danes na volitvah ne odloča zgolj o tem, kdo bo sestavljal parlament, ampak bo to "referendum o tem, ali smo Slovenci sposobni to ukradeno državo vzeti nazaj".

Na vprašanje o pričakovanjih glede volilnega rezultata je odgovoril, da ne gre le za uspeh posamezne stranke, temveč za rezultat za celotno državo.

FOTO: Bobo

Glede volilne udeležbe je izrazil željo, da bi bila ta čim višja. Poudaril je, da ima vsak državljan en glas in da prav vsak lahko odloča o prihodnosti države.

V Sloveniji so to nedeljo potekale volitve v DZ, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev je izbiralo med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest.

KOMENTARJI171

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

blue3dragon
22. 03. 2026 21.51
Prepozno, morali bi počakati že pred leti, ko je minister vrgel puško v koruzo, ne pa da so vam levi takrat nastavili takšno sofisticirano past. Bi pač bilo, kar bi bilo, krivi pa bi bili vsi in ne samo desni. Vsi bi pogoreli, levi pa verjetno do konca.
Odgovori
+1
1 0
lakala28
22. 03. 2026 21.51
Škoda. Urška ne bo dobila nove kuhinje, pa sem verjel, da jo bo.
Odgovori
-1
0 1
lakala28
22. 03. 2026 21.48
Čestitke vsem, ki ste glasovali proti božičnici, proti višanju pokojnin, proti višanju minimalca in za nižanje davkov najbolj bogatim. kdo že bo nadomestil manjše davke bogatim' Čestitke tudi za sesutje javnega zdravstva. Za bogate bo dovolj, ker n bo več čakalnih vrst, ker si navadni smrtniki n bodo mogli več nič privoščiti. Čestitke res!
Odgovori
0 0
BrezPitt
22. 03. 2026 21.19
Zanimivo, gradbeno dovoljenje za hotel je bilo pridobljeno 2010 in takrat seveda ni bilo Zidar Klemenčičeve pri pridobitvi tega dovoljenja! Toliko o verodostojnosti prisluhov.
Odgovori
-2
2 4
Krošnja
22. 03. 2026 21.18
Zanimivo, da so SDSovce polna usta hudobije in da bolj kot to da so realni, raje govorijo proti Svobodi. Kaj je to za ena stranka ej, sama hudobija pa se imajo za tako krscanske.
Odgovori
-1
5 6
motorist_mb
22. 03. 2026 21.18
Bravo delovni narod 💪 lenuhi pa pa 😡
Odgovori
+3
4 1
yanay
22. 03. 2026 21.07
No, to je pa neprijetno presenečenje! Janez se je pobral.
Odgovori
-4
2 6
SDS_je_poden
22. 03. 2026 21.08
Nič bat, rezultati z ruralnih področji so prvi na DVK, ker je malo volilcev.
Odgovori
-4
2 6
Ptičji drek
22. 03. 2026 21.04
Tesno je in imam prebavne motnje
Odgovori
+4
4 0
macolagobec
22. 03. 2026 21.00
Politične stranke komunistične mafijske nadoblasti so dobile večino in bodo sestavile podobno kretensko vlado kot je bila do sedaj. Hvala državljani Zlovenije, kar ste izvolili to bomo imeli.
Odgovori
-5
2 7
Black Rowe
22. 03. 2026 21.01
NDH ljubiteljev Tompsona ne bomo glasovali...
Odgovori
+3
6 3
Ptičji drek
22. 03. 2026 21.03
Očitno ja
Odgovori
+0
1 1
_endrug
22. 03. 2026 20.57
no, pa naj potem počaka.
Odgovori
+2
2 0
metalika
22. 03. 2026 20.57
Zakaj še ni rezultatov. Nekaj tu pošteno smrdi...
Odgovori
+2
5 3
GAYPROPAGANDA
22. 03. 2026 21.04
Saj so rezultati!
Odgovori
+0
2 2
deltex
22. 03. 2026 20.51
Pravi sin: takoj sem vedel, katera od članov komisije na volišču je članica SDS: tista, ki je grdo gledala, ki je naveličano pozdravila,ki je delovala zagrenjeno, tista, ki ji ni bilo všeč, da čvekam z drugimi... 😁
Odgovori
+1
6 5
macolagobec
22. 03. 2026 20.56
Kdo si ti, ki se imaš za tako pomembnega?
Odgovori
+1
5 4
Black Rowe
22. 03. 2026 20.50
Tompsona mu nihče normalen ne more oprostiti? A se JJ zaveda, da z vnuki ustašev hodi na koncerte in podpira NDH ideologijo...? Na odpad zgodovine...
Odgovori
+2
5 3
macolagobec
22. 03. 2026 20.57
Precej pretiravaš, oziroma si izmišljuješ.
Odgovori
-1
2 3
Black Rowe
22. 03. 2026 21.00
Tompsona pa ne bomo podpirali v Sloveniji. Tukaj je Slovenija 🍀
Odgovori
-1
3 4
deltex
22. 03. 2026 20.47
SDS je nazadnje preko Petrola skušala nagajati obstoječi vladi. Za talce je torej Janša vzel ljudi, ki so želeli naliti gorivo, samo zato, da bi prišli v vlado. Petrol si je pri tem kar konkretno umazal roke, jaz osebno sem jezen in Petrol ni več moja prva izbira.
Odgovori
+3
7 4
macolagobec
22. 03. 2026 20.59
O čem ti to? Kje se je kaj takega dogajalo? A je JJ prišel na pumpo in iztrgal komu nalivno pištolo iz rok ali kaj drugega?
Odgovori
+1
3 2
Black Rowe
22. 03. 2026 20.42
JJ odhaja v zgodovino politike...Še vedno ne dojema da je za odpad...
Odgovori
+2
5 3
jedupančpil
22. 03. 2026 20.57
mislm , da ne
Odgovori
-2
0 2
yanay
22. 03. 2026 20.41
Vse je odvisno od tega, če bo Golob lahko sestavil novo koalicijo, ki bo bolj složna in pametnejša, kot je bila stara do sedaj. Predvsem je pomembno, da se končno obljube udejanijo v precej večji meri, kot so se do sedaj. Predvsem je potrebno izpolniti obljubo izpred štirih let o spremembi volilne zakonodaje in uzakoniti preferenčni glas. Vsekakor bodo potrebna težka pogajanja, da se nova koalicija uskladi in začne delati s polno paro. Janez bo seveda prežal iz ozadja. Bo pa resnično potrebno razčistiti, kaj počela izraelska zasebna agencija v Sloveniji in če je res imela kakšen vpliv na predvolilna dogajanja. Če bo nova koalicija to pometla pod preprogo, potem me resno skrbi za stabilnost demokracije v naši državi!
Odgovori
+3
4 1
deltex
22. 03. 2026 20.40
Janša ne mara ljudi, ki ne volijo zanj, to pa je približno dve tretjini Slovenije...če ne bi imel tako zdresiranih in ubogajočih volivcev, bi dobil še bistveno manj ...
Odgovori
+3
5 2
stanga123
22. 03. 2026 20.37
Zakaj so izdajalci ce so najeli vohune da so razkrilu korupcijo?pa kje vam je pamet.a bols da se korupcijo zakriva?joooj
Odgovori
+0
3 3
ŠeVednoPlešem
22. 03. 2026 20.38
najet in plačat izraelskim para obveščevalcem MILIJON evrov, da posnamejo Nino in Dominiko, ki nista razkrili NIČESAR ?
Odgovori
+3
4 1
jedupančpil
22. 03. 2026 20.58
kako nicesar ...? maarija no
Odgovori
-1
0 1
ŠeVednoPlešem
22. 03. 2026 20.30
Ej na televizijah pa nihče ne govori o največjih dveh aferah v zgodovini Slovenije, izraelski prisluhi, DRŽAVNI udar Janše prek Petrola ta vikend v času predvolilne kampanje (po denacionalizaciji, privatizaciji, izbrisanih in ilegalnemu praznjenju skladišč JLA in prodaji za gotovino brez računov Hrvatom)
Odgovori
+3
6 3
rok1900
22. 03. 2026 20.28
Janša že lomi kuhinjo?
Odgovori
+5
5 0
Veščec
22. 03. 2026 20.32
nima s čim.zobe ma itak že vse"polomljene",pa to
Odgovori
+5
5 0
