Janša: Upanje, da lahko iz te situacije kaj potegnemo, še ni umrlo

Prvak SDS Janez Janša je v izjavi po več kot 95 odstotkih preštetih glasovnic poudaril, da se je spletna stran Državne volilne komisije nenehno sesuvala. Po njegovih trditvah podatki DVK strižejo s podatki, ki jih s posameznih volišč zbirajo sami. Po približno milijonu vnesenih glasovnic njihovi izidi kažejo 50.000 glasov razlike v korist SDS, "je pa res, da niso vnesena še ista volišča", je dodal. Odgovorne na DVK in tiste, ki upravljajo z računalniškim programom, je pozval, naj se zavedajo, da bodo v SDS prešteli vsak glas z vseh volišč, saj da so se organizirali tako, da imajo povsod ljudi ali nadzornike.

Kdo se je uvrstil v parlament? SDS je osvojila 28 poslanskih sedežev. V državni zbor so bili med drugim izvoljeni Janez Janša, Žan Mahnič, Andrej Poglajen, Zvonko Černač, Alenka Jeraj, Aleš Hojs, Jelka Godec, Anja Bah Žibert, Tomaž Lisec, Andrej Kosi in Franc Breznik.

Ne glede na to, ali so dejanska odstopanja ali pa je to posledica tega, da so vneseni glasovi z različnih volišč, pa to po Janševih besedah "ne spreminja bistveno slike, ki se zdaj nakazuje: dobili bomo parlament, razmerje političnih sil in eventuelno kasneje vlado, ki po tem, kar zdaj vidimo, ne bo zagotavljala velike stabilnosti". Po Janševi oceni bodo "očitno spet, kot že velikokrat doslej v Sloveniji, o sestavi in stabilnosti vlade odločale stranke, ki so dobile najmanjše zaupanje volivcev". "Za to, da se gospodarstvo normalno razvija, da se ne eksperimentira z davki in z raznimi kubanskimi eksperimenti, potrebujete tudi politično stabilnost. In veliko sreče tistemu, ki bo politično stabilnost iskal v koaliciji s tremi ali štirimi strankami, ki imajo štiri ali pet poslancev in bodo gledale samo na to, kako naslednjič ne izpadejo iz parlamenta in bo to tekmovanje v populizmu," je dejal.

Janez Janša.

Na vprašanje, ali torej oni ne bodo poskušali sestaviti vlade, je odgovoril, da ne, saj da so oni to "že dali skozi in vemo kakšno ceno smo plačali, pa vemo tudi, kakšno ceno je za to dala Slovenija". Po njegovem mnenju bi bilo treba ob takšnem rezultatu sesti skupaj in pogledati, "ali iz tega res lahko kaj naredimo, potem pa iti še na ene volitve, in to brez tega, da se sklicuje Svet za nacionalno varnost pa Sovo spremeni v politično policijo en teden pred volitvami". Pred Slovenijo je torej po njegovih besedah vprašanje, ali se je možno dogovoriti, "da imamo politično nestabilnost naslednje tri mesece, pa gremo še enkrat na volitve, ali pa naslednje leto ali dve, ko bo neka vlada poskusila in bo propadla, kot je propadla Šarčeva vlada". Kot je dejal, je to odvisno tudi od tega, "koliko glasov razuma bo v naslednjem parlamentu". Ponovne volitve bi bilo treba po njegovem mnenju izvesti čim prej, saj država potrebuje stabilno vlado. "Verjetno ste čakali na kakšni bencinski črpalki v zadnjih dneh, veste, kaj se dogaja in kaj se bo še dogajalo," je dodal.

'Rezultat si lahko razlagate, kakor hočete'

V izjavi v medijskem središču je Janša izpostavil, da rezultatov - "vsaj preverjenih" še nimajo, zato jih ne bo komentiral. Opozoril je, da je na nekaterih voliščih zmanjkalo glasovnic in da so se ponekod "skrinjice odnašale". "Želeli smo, da je ta kampanja tekmovanje programov in kadrovske ponudbe, žal se je izkazalo drugače," je dejal. Omenil je zlorabo državnih institucij in politično policijo. Po njegovih besedah so bile te volitve tudi referendum o korupciji. "Rezultat si lahko razlagate, kakor hočete, zagotovo pa v Sloveniji očitno korupcija ni nekaj, kar bi večina volilnega telesa enoglasno obsodila. Dokler se to ne bo zgodilo, bo Slovenija ugrabljena država, in za to, da se iz te ugrabitve rešimo, potrebujemo ustavno večino razuma," je dejal. Upanje za to večino danes izvoljenem sklicu parlamenta bodo po njegovih besedah pustili, dokler ne vidijo, kdo je v parlament izvoljen. Kot je dejal, izključevanje in zavračanje prepuščajo drugim. "Upanje za to, da lahko tudi iz te situacije kaj potegnemo, pač še ni umrlo," je dodal. Izpostavil pa je tudi, da se je SDS v tej volilni kampanji okrepila za osem tisoč novih članov.

'Posledice bomo nosili vsi'

V prvem odzivu na vzporedne volitve je pred tem dejal, da se je stranka v tej volilni kampanji "močno okrepila", ob tem pa se je zahvalil vsem kandidatom. "Če si kdo želi takšno vlado, kot smo jo imeli doslej, potem je verjetno s tem, kar nakazujejo ti vzporedni rezultati, zadovoljen. Kdor bi si želel spremembe, bo verjetno počakal na končne rezultate, tako kot bomo mi," je nadaljeval. Dodal je še, da so v razmerah, ki jih je opisal kot "izredne", naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. "V teh izrednih razmerah, ki so jih ustvarili, ko smo spet dobili politično policijo, se očitno več ni dalo storiti, posledice pa bomo nosili vsi," je povedal.

Se bodo pritožili?

Predsednik SDS je napovedal, da bo v ponedeljek potekala seja izvršilnega odbora stranke, na kateri bodo analizirali rezultate. "Naj vam povem, da smo dobili odločbe volilnih enot, kjer so zavrnili naše pritožbe zaradi predčasnih volitev, kjer so bila nezakonita volišča. Zgrozili se boste, kako v isti državi za iste volitve komisije volilnih enot ne da odločajo različno, ker so nas povsod preglasovali oz. so preglasovali opozicijo, ampak so različne obrazložitve, različne člene citirajo, različni pravni poduk je ...," je dodal Janša. Na vprašanje, ali se bodo v SDS torej pritožili na rezultate volitev, pa je odgovoril, da se po nekaterih odločbah lahko pritožijo, po nekaterih pa ne. "Živimo v državi, kjer niti pravnega okvira glede državnozborskih volitev pravniki nimajo razčiščenega," je bil kritičen.

Prvi del kampanje pozitiven, sledil "preobrat"

V izjavi za medije ob oddaji glasu na volišču je medtem ocenil, da je bila tokratna volilna kampanja "milo rečeno nenavadna". Prvi del je opisal kot izjemno pozitiven in zaznamovan z velikim odzivom ljudi. "Nekega tako velikega zanosa, kot je bil zdaj, ne beležim od tistih pomladnih dni leta 1990. Bili smo po celi Sloveniji, stisnili smo desettisoče rok, v zadnjih tednih se je v SDS vpisalo tudi več kot tisoč članov, veliko mladih," je izpostavil. V zaključku kampanje pa se je zgodil preobrat, ki bo po njegovem prepričanju dolgoročno zaznamoval državo. "Doživeli smo stvari, ki smo jih nekateri vsega hudega vajeni mogoče slutili, ampak tako kot se je to razkrilo v tem zadnjem času, in to v dve smeri ... Tega pa mislim, da nihče ni pričakoval," je dejal.

Po njegovem mnenju Slovenija danes na volitvah ne odloča zgolj o tem, kdo bo sestavljal parlament, ampak bo to "referendum o tem, ali smo Slovenci sposobni to ukradeno državo vzeti nazaj". Na vprašanje o pričakovanjih glede volilnega rezultata je odgovoril, da ne gre le za uspeh posamezne stranke, temveč za rezultat za celotno državo.

Janez Janša s soprogo od oddaji glasu.