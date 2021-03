STA objavila dopis, v katerem UKOM poizveduje o njenem delu

Predsednik vlade Janez Janša je namreč Bojana Veselinoviča danes pozval k odstopu . "Čas je, da direktor kot politično orodje skrajne levice odstopi in odgovarja za svoja nezakonita ravnanja ter omogoči STA normalno delo in razvoj." Janša je še dodal, da pod Veselinovičevim vodstvom "odpuščajo na smrt bolne novinarje in pogosto laž prodajajo za resnico".

Janša je sicer to zapisal ob trditvah šefa vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanije, ki je Veselinoviča obtožil laži, ko je ta za ponedeljkovo oddajo Tednikdejal, da STA Ukomu med drugim ni želela odgovarjati na to, zakaj je en članek daljši od drugega. Vlada je to označila kot "fake news" oziroma lažno novico.

STA objavila dopis Urbanije iz lanskega oktobra

STA pa je danes kot odgovor na omenjeno oznako objavila dopis Urbanije, poslan oktobra lani, v katerem Urbanija sprašuje, koliko intervjujev s pevci zabavne glasbe je objavila STA, zanima pa ga primerjava dolžine vseh teh intervjujev.

Dodatno je poizvedoval še o tem, kako na STA zagotavljajo nepristransko povzemanje izjav, ki jih je spisal nekdo na agenciji, ter ali so pred eno takih izjav pridobili mnenje vseh zaposlenih, zakaj o tem STA ni objavila novice in podobno. "Brez argumentov in brez dokazov si danes očitno lahko premier privošči vse. Tudi zavržno zlorabo imena pokojnikov z neresničnimi obtožbami, ki so bile večkrat javno zavrnjene,"je na te očitke še odgovoril direktor STA.

Za pojasnila o tem, za katera nezakonita dejanja gre, se je STA obrnila na kabinet predsednika vlade. Tam so v odgovoru zapisali, da vprašanja dodatno ne komentirajo.