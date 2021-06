Janši nov mandat na čelu SDS, prejel je 650 glasov

Edini kandidat za predsednika stranke SDS Janez Janša je na glasovanju prejel 650 glasov za in šest proti. S tem je bil že devetič izvoljen na mesto predsednika stranke, kateri predseduje že od leta 1993. 12. kongres stranke poteka pod sloganom Gradimo Slovenijo #zate. Enako so poimenovali nosilno programsko resolucijo.

Delegati SDS so na današnjem programsko-volilnem kongresu v Slovenskih Konjicah Janezu Janši z veliko večino podelili nov mandat na čelu največje vladne stranke. Med 656 udeleženimi delegati, ki so izkoristili volilno pravico, pa je prejel 650 glasov, medtem ko je bilo proti šest delegatov. Kot je že pred nekaj dnevi povedal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, Janša na volitvah za predsednika stranke ni imel protikandidata, saj so skoraj vsi odbori predlagali njega. Zato so bile volitve le formalnost. "Mislim, da je predsednik tudi zelo prepričljiv in ima primerno podlago, da nihče ne dvomi o njegovih zmožnostih. Verjamem, da bo na enak način vodil stranko vnaprej," je dejal.

icon-expand Janša je v nagovoru po izvolitvi dejal, da prihaja čas za mlajšo generacijo. FOTO: Bobo

Janša je v nagovoru po izvolitvi, v katerem se je zahvalil vsem, ki so se trudili pri organizaciji kongresa v zahtevnih razmerah, spomnil na danes sprejeto nosilno programsko resolucijo, v kateri so zapisali, da stranka že gleda naslednjih 30 let v prihodnost. Ob tem je dejal, da njegova generacija sicer še ni rekla zadnje besede, vendar v naslednjih letih veliko pričakujejo tudi od mlade generacije iz Slovenske demokratske mladine (SDM). Kot je dejal, prihaja njihov čas v SDS, Sloveniji in Evropi. "Vemo da ste sposobni prevzeti ta izziv in da mu boste kos," je dejal. Ob tem je izkoristil priložnost in spomnil tudi na 11. julij in referendum, na katerem je po njegovem mnenju treba za zaščito pitne vode glasovati za. Tisti, ki bodo glasovali proti, ogrožajo zdravo pitno vodo, je dejal in pripomnil, da "so to v glavnem bolj ali manj znana imena z znanimi ozadji", ki že imajo kupljene parcele po bregovih rek, jezer in obale in jih zakon moti. Zato skušajo obrniti zadevo in ta referendum bo po njegovi oceni "tipičen primer popolnega spreobračanja dejstev".

Je tretji predsednik SDS, ki je bila sicer ustanovljena kot Socialdemokratska zveza Slovenije, pozneje pa se je dvakrat preimenovala. V začetku jo je vodil France Tomšič.

"Ker ljudje zakonov ne berejo, je naša naloga, da to resnico razširimo med svojimi sodelavci in jih nagovorimo, da glasujejo za. Mi gradimo, zato glasujemo za," je poudaril. Ob koncu nagovora je še spomnil, da je pred njimi zahtevno delo, saj bo tudi naslednje leto v znamenju vseh mogočih volitev, zato je še nekaj mesecev časa, potem pa bo morala ekipa, ki je danes dobila priložnost v novih organih stranke, dati vse od sebe. Ker na kandidatnih listah potrebujejo veliko kandidatov, bo po njegovih napovedih vsak dobil svojo priložnost.

Poleg "novega" predsednika stranke, pa so delegati glasovali tudi o celotnem vodstvu stranke. Na novo so tako izvolili tudi sedemčlanski nadzorni odbor in 18-članski izvršilni odbor. Janša: SDS vselej v vladi takrat, ko je treba prevzeti breme odgovornosti Janša je na kongresu poudaril, da je SDS še edina stranka, ki je nastala pred osamosvojitvijo in je še v enem kosu, še vedno parlamentarna stranka, in ki je kljub "turbulentnemu začetku" politična sila z daleč največjo podporo med volivci. O ostalih strankah pa je dejal: "Danes srečujemo stranke, ki jih pred 30 leti ni bilo. Mnoge med njimi so muhe enodnevnice."

V Sloveniji je bilo kar pet različnih volitev, od tega je SDS zmagala na štirih, to pa je po njegovem nekaj, kar bi si želela tudi marsikatera druga stranka. Ob prihajajočem prazniku pa se je dotaknil primerjave med Slovenijo pred 30 leti in danes, ki kaže, da je bil premik velikanski, večji kot kadarkoli doslej v njeni zgodovini. Kot je dejal, gre za podvig generacije, za katerega vsi upamo, da bo trajen. Hkrati se je Slovenija v tem času tudi spreminjala, marsikaj je boljše, nastali pa so tudi takrat nepredstavljivi izzivi, meni Janša. Takrat si nismo mogli predstavljati, da bo naša država že drugič predsedovala Svetu Evropske unije in da bo skok v standardu tako velik. "Po 30 letih, ko smo doživeli prve večstrankarske volitve, pa je v parlamentu treba ponovno braniti predstavniško demokracijo, enakost pred zakonom, svobodo izražanja, pravico do lastnine in svobodnega podjetništva in še marsikaj drugega," je povedal Janša. Ob tem je naštel, da je bila stranka v vladi tudi v ključnem času izpolnjevanja pogojev pri vstopu v EU in Nato leta 2000 ter v času vstopa v schengensko območje. "Prav tako pa tudi v času vodenja Sveta EU in Evropskega sveta, ki smo ju vodili leta 2008," je dejal. "Veliko odgovornosti smo imeli tudi v času reševanja ekonomske krize. S tem smo leta 2012 mi rešili našo državo, tega niso naredili tisti, ki so prišli za nami."

Dodal je, da nosi SDS breme odgovornosti tudi v času epidemije. "V prihodnjih mesecih bo življenje naših državljanov toliko bolj enostavno, kolikor ljudi se bo prostovoljno cepilo. Od ponedeljka naprej bo možna tudi izbira cepiva," je napovedal Janša. Dodal je, da je ključni cilj to, da dosežemo takšen delež precepljenosti, ki nam bo jeseni omogočil normalno življenje: "Po več kot enem letu odrekanja si to zaslužimo." "Tragedija bi bila, če dosežka, da smo cepivo izdelali v tako kratkem času, ne bi izkoristili in bi človeštvo samo sebi oteževalo življenje," pravi.

Uspešna 32-letna tradicija je stranki po njegovih besedah uspela zaradi njenih članov, ki niso klonili niti najtežjim političnim pritiskom. "Kljub trudu tega ne bi bilo, če SDS ne bi bila ves ta čas pripravljena nadaljevati Pučnikovega izročila in se boriti za resnico. Tudi takrat, ko so bili zvočniki lažnivcev naviti do konca," je dejal Janša. Ko so jih prepričevali ali so prepričevali Slovenijo, da je več resnic, so vedeli, da lažejo. Kakor pravi Janša, se namreč zgodovine ne da potvoriti: "Zgodovina je ena sama." Kar se je zgodilo, se je zgodilo, tega ni mogoče spremeniti, prav tako pa ne tudi zanikati, tako kot tudi ne resnice, je dodal. V SDS po besedah Janše spoštujejo svobodo in razlike, ki jih svoboda postavlja, in nikogar ne sovražijo ali izključujejo. Vsakič, ko so vodili koalicijo, so vodili koalicijo različno mislečih strank, je izpostavil. "Spoštujemo različnost, vendar ne podpiramo laži," je dejal. Zavezanost k resnici je po njegovem mnenju temelj vsega.

icon-expand Janša je nagovoril udeležence kongresa stranke. FOTO: Bobo

Ker je laž že v svoji naravi vedno ogrožena, imajo vse totalitarne ideologije s tem veliko težav. Tudi zato je po njegovem prepričanju nastala cenzura in zato danes nekateri vlagajo veliko naporov v to, da bi resnico cenzurirali in jo preglasili. "Svoboda izražanja je temeljna človekova pravica in pripada človeku, posamezniku, ne pa medijskim hišam in korporacijam," meni Janša. Po njegovem se trenutno srečujemo tudi z izkoriščanjem globalizacijskih procesov za bogatenje velikih svetovnih korporacij. Zaključki zadnjega srečanja sedmih najbolj razvitih držav, da se uvede globalni korporacijski davek, so zato po njegovem velik korak v pravo smer. 'Naš pogled je usmerjen v prihodnost' Spomnil je tudi na politične razmere po odstopu nekdanjega predsednika vlade Marjana Šarca. "Kljub vsem dilemam in kljub temu da nam je gola politična kalkulacija narekovala predčasne volitve, smo se odločili za državotvornost," je dejal in ocenil, da bi Slovenija sicer doživela kaos, kot ga še ni.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Vendar pa Janša pravi, da jih prepiri ne zanimajo ter da so s stranko usmerjeni v prihodnost. "Če nas napadajo, se znamo braniti, o tem nihče ne dvomi. Smo močnejši kot kadarkoli, a naš pogled je usmerjen v prihodnost," je dejal. Pod geslom Gradimo Slovenijo, ki je tudi njihovo temeljno sporočilo Slovencem ob 30-letnici samostojne države, po besedah Janše gradijo državo, ki je utemeljena na resnici, spravi in v kateri "bodo griči še naprej posejani s cerkvami". Kot je še naštel, gradijo decentralizirano Slovenijo, ki spoštuje naravne zakone, z zdravstvenim sistemom brez čakalnih vrst, brez delitev na prvo- in drugorazredne državljane. Gradijo Slovenijo, v kateri je sodelovanje različno mislečih za skupno dobro pozdravljeno in spoštovano. Izpostavil je tudi nekatere načrte oz. projekte, med katerimi so zakon o gradbeništvu, ki odpravlja številne birokratske ovire, informativni izračun družinskih prejemkov, elektronska osebna izkaznica, možnost opravljanja upravnih storitev prek spleta, digitalizacija notarskih storitev. Naslovili bodo tudi spremembe v izobraževanju, ki naj bo vseživljenjsko. "Evropa se poslavlja od klasičnega izobraževalnega sistema. Učni proces bo digitaliziran. Prvi koraki so bili že vzpostavljeni," je dejal o pogledu na šolstvo ter izpostavil, kako pomembno je vseživljenjsko učenje. "Uvedli bomo digitalni bon, ki je namenjen spodbujanju vseživljenjskega učenja na področju digitalnih veščin. V prvi fazi bodo do digitalnih bonov upravičeni upokojenci."

Spomnil je na tudi na to, da je vlada pred nekaj dnevi sprejela več sistemskih rešitev in jih poslala v državni zbor, med njimi sta tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga čakamo že vrsto let, in Zakon o investicijah v zdravstvu. Kongres SDS sprejel programske resolucije, v razpravi več opozoril o grožnjah demokraciji Delegati kongresa SDS so že sprejeli pet programskih resolucij, ki vključujejo vse družbene segmente in zajemajo ranljive skupine. V razpravi o resoluciji, ki po oceni SDS izpostavlja grožnje slovenskemu ustavnemu redu in demokraciji, so razpravljavci opozorili na nevarnosti ekstremistov in Levice. Razmer na evropskem političnem parketu se je v predstavitvi poročila o delu evropskih poslancev dotaknila evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc. Kot je dejala, so na udaru vse desne vlade v EU in je razpravo o Sloveniji v Evropskem parlamentu zato treba gledati v širšem političnem kontekstu. Med drugim je izpostavila, da nekateri poslanci, ki radi razpravljajo o Sloveniji, o njej malo vedo, in da to počnejo predvsem zaradi lastne promocije v svojih državah. Veseli jo, da bo Slovenija s predsedovanjem Svetu EU lahko dokazala, da je to nalogo sposobna izpeljati odlično. Predsedovanje je po oceni Tomčeve priložnost, da Slovenija procesom na najvišji evropski ravni doda svoje poglede in rešitve. "SDS bo trden člen evropskega političnega prostora," je še napovedala.

icon-expand Romana Tomc FOTO: Bobo

Kongres SDS je danes obravnaval tudi resolucijo z naslovom Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, v kateri opozarja na nevarnost ekstremistov in Levice. Besedilo je v minulih tednih dvignilo precej prahu, predvsem z oceno, da lahko zaostrovanje razmer vodi v obnovitev državljanske vojne. "Želeli smo opozoriti, da bi prosto delovanje protisistemskih gibanj, strank lahko ogrozilo ali pripeljalo do večjih političnih konfliktov ali celo državljanske vojne. Tega si mi ne želimo, to je bilo le opozorilo," je v predstavitvi resolucije pojasnil evroposlanec Milan Zver. Kot je dodal, so nekateri mediji to navedbo v preteklih tednih zlorabili, zato so v nekaterih strankinih odborih predlagali, da se izognejo tej dikciji, a so delegati to z veliko večino zavrnili. Po oceni poslanke Anje Bah Žibert v SDS nikoli ne bodo dopustili, da bi kdorkoli ogrožal državo in njene ustavne temelje. "Takrat bo naš glas še kako slišan," je poudarila.

icon-expand 12. kongres stranke SDS FOTO: Bobo

Poslanec SDS Branko Grims je v razpravi poudaril, da mora grajenje Slovenije biti grajenje vrednot, ne pa vsiljevanja kulturnega marksizma. Za grajenje Slovenije je po njegovi temeljna dobra družinska politika. Tako Grims kot minister za notranje zadeve Aleš Hojs sta kritična do migracijske politike. Po oceni Hojsa se na področju migracij dogaja zloraba ženevske konvencije, saj velika večina migrantov na slabo varovani meji EU ta sistem izkorišča. Prav tako si po njegovih besedah ne moremo več dovoliti, da nekdo iz tretje države prijavi začasno prebivališče in hitro dobi volilno pravico. Poudaril je tudi, da je policija v zadnjem letu dobro opravila svojo nalogo. Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Božo Predalič je predlagal, da v resolucijo dodajo dopolnilo, da velik del odgovornosti za stanje duha v družbi, v katerem je možno, da skrajno levičarske ideje postanejo sprejemljive v javnosti, nosijo nekateri slovenski mediji, z javno Radiotelevizijo na čelu. Delegati so dopolnilo z enim glasom proti sprejeli. Delegati so danes obravnavali in sprejeli še resolucije, ki naslavljajo težave mladih in potrebe starejših ter prepoznavajo potrebo po prizadevanju za enake možnosti med spoloma ter usmerjajo napore v zagotavljanje enakih možnosti za dekleta in ženske pri izobraževanju, dostopu do trga dela, kariere in pri ustvarjanju družine. Zver: Resolucija je podobna resoluciji pred 23 leti Delegati bodo danes razpravljali o petih programskih resolucijah, ki vključujejo vse družbene segmente in zajemajo ranljive skupine. Nosilna resolucija je Gradimo Slovenijo, ki po njihovih navedbah utrjuje vrednote in načela SDS, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike ter utrjuje zaupanje v EU in njene institucije. S predlogom resolucije z naslovom Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, v kateri opozarja na nevarnost ekstremistov in Levice, pa je SDS v javnosti dvignila precej prahu.

icon-expand Milan Zver: "Resolucija se dotika ključnih razvojnih vprašanj, od zelene do digitalne družbe in podobno." FOTO: Kanal A

Po oceni evropskega poslanca iz vrst SDS Milana Zvera gre za izrazito razvojno naravnano resolucijo, ki odgovarja, kakšna bi naj bila Slovenija v prihodnjih desetletjih. "Resolucija je podobna resoluciji, ki smo jo imeli na kongresu v Portorožu pred 23 leti. Takrat je stranka napisala zelo progresiven, vključujoč program za vse, moderen program, zlasti v gospodarskem in socialnem smislu. Tudi ta se dotika ključnih razvojnih vprašanj, od zelene do digitalne družbe in podobno," je Zver dejal v izjavi za medije pred začetkom kongresa. S predlogom resolucije z naslovom Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, v kateri opozarja na nevarnost ekstremistov in Levice, pa je SDS v javnosti dvignila precej prahu. Kot je dejal Zver, se jim je zdel primeren trenutek, da poudarijo, da so nekatere stranke v Sloveniji izrazito nasilne in radikalne. To smo lahko, kot je dejal, videli ob protestih, zlasti ob zažiganju poslanskih stolov.

"Ampak to se vleče že nekaj let. Nekaj let že obstaja program Levice, ki je v nasprotju s političnim sistemom, ki ga imamo v Sloveniji. Zdelo se nam je prav, da na to opozorimo. Mogoče bo to vplivalo na samo snovanje novega programa pri Levici," je dodal. Želi si, da v Sloveniji na političnem odru nastopajo stranke, ki spoštujejo demokracijo in volitve. Zbrane je prek videoposnetka nagovorilo tudi več evropskih voditeljev Kongresa se poleg delegatov udeležujejo tudi predstavniki občinskih in mestnih odborov, pa tudi poslanci SDS z vodjo Danijelom Krivcem ter več ministrov. Med njimi so minister, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvonko Černač, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, minister za kulturo Vasko Simoniti, minister za okolje Andrej Vizjak in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. Kasneje sta se jima pridružila tudi minister za zunanje zadeve in predsednik sveta SDS Anže Logar ter finančni minister Andrej Šircelj. "Slovenska demokratska stranka ima v vseh slovenskih občinah korenine. To je močno drevo, ki raste že več kot 32 let. Prav je, da to drevo negujemo in za njega skrbimo. Ko je drevo zdravo, so zdrave tudi korenine vseh naših lepih občin," je dejal poslanec Bojan Podkrajšek. Vodja poslanske skupine Danijel Krivec je medtem v poročilu o delu poslancev opozoril na "soliranje" predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča.

Zbrane je prek videoposnetka nagovorilo tudi več evropskih voditeljev, med njimi predsedniki vlade Hrvaške Andrej Plenković, Madžarske Viktor Orban, Češke Andrej Babiš, Poljske Mateusz Morawiecki, avstrijski kancler Sebastian Kurz in vodja skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Med kongresom so podelili tudi osem zlatih znakov SDS in en diamantni znak SDS, najvišje priznanje stranke, ki ga je prejel Miroslav Luci, ki je med drugim deloval kot državni sekretar v kabinetu predsednika vlade v času prve Janševe vlade. Osrednji kongresni slogan Gradimo Slovenijo #zate po navedbah v stranki odseva intenzivno delo SDS znotraj aktualne vlade v času svetovne pandemije, usmerjeno v gospodarski in socialni razvoj Slovenije ter v zagotavljanje blaginje za vse državljanke in državljane Slovenije.