Janša: Evropa vsiljuje 'namišljene' vrednote

"Slovenski premier Janez Janša je eden izmed redkih zaveznikov Madžarske in njenega spornega zakona o LGBTIQ+ skupnosti med državami članicami Evropske unije, ki je zatrdil, da bi lahko vsiljevanje 'namišljenih evropskih vrednot' v srednji Evropi privedlo do razpada Unije," poroča britanski Guardian.

Pred štirinajstimi dnevi je nizozemski premier Mark Rutte vodil obtožbo proti madžarskemu populističnemu premierju Viktorju Orbanu zaradi zakona, ki prepoveduje prikazovanje homoseksualnosti v izobraževalnih gradivih, v času dnevnega programa na televiziji ali v filmih in produkcijah, ki so namenjeni otrokom. Rutte je madžarskega voditelja izzval, naj opusti zakon ali pa naj Madžarska zapusti EU.

Janša pa je dejal, da je uvedba tujih pogledov zahodnih držav članic najhitrejša pot do propada bloka. "Obstajajo razlike, ki jih je treba upoštevati in spoštovati, in mislim, da obstaja jasna delitev med nacionalnimi in evropskimi pristojnostmi."

"Pred 30 leti je Slovenija živela v nekdanji Jugoslaviji in je bila domnevno zvezna država. Bilo je pet ali šest narodov, tri religije, šest republik, dve avtonomni provinci. Država je razpadla iz različnih razlogov, vendar pa je zadnji žebelj v krsto zabilo to, da so nekateri začeli uporabljati posebna merila zase, ko so uporabljali dvojna merila," je dejal Janša. Po njegovem mnenju Unija brez srednje Evrope ni Evropska unija, temveč le lupina . "Tega bi se morali vsi zavedati," je dejal.

Janša je o incidentu dejal: "Pogovora nismo začeli mi. Če vam resnica ni všeč, je to vaša težava, ne pa te težava z resnico." Namesto tega je trdil, da je komisija grobo ravnala z najnovejšimi članicami Unije, Sloveniji se je pridružila leta 2004. "Nismo kolonija in nismo drugorazredne članice EU," je dejal. " Vztrajamo, da potrebujemo enako obravnavo. Obstajajo poskusi, da bi vsaj manjše države v EU obravnavali kot drugorazredne," je dejal in dodal, da je Slovenija eno državo že zapustila, ker jo je obravnavala kot drugorazredno.

Medtem ko lizbonska pogodba človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost in pravno državo vključuje kot temeljne pravice, je Janša trdil, da tisti, ki so kritični do njegove politike, pa tudi do Orbana in poljskega desničarskega premierja Mateusza Morawieckega, skušajo uveljaviti posebno interpretacijo. Janša je v razpravi pred dvema tednoma, ko je Rutte podal svoje pripombe, dejal: "Nihče ni nasprotoval temu, da se vsi ljudje rodijo enaki, da imamo enake pravice. Toda pri posvojitvi in vzgoji otrok obstajajo določene razlike."

Pred tremi leti je francoski predsednik Emmanuel Macron pozval Evropejce, naj branijo svoje vrednote z zavračanjem "neliberalne demokracije", vizije EU, za katero je Janša dejal, da ne priznava različnih stopenj gospodarskega in političnega razvoja v Uniji. "Temeljna razlika ni med liberalno in neliberalno demokracijo," je dejal Janša. "Glavna razlika je med demokracijo in tehnokracijo ter birokracijo. Zato verjamem, da uporabljeni izraz neliberalna demokracija ni bil pravi."

Janša je med dvournim poročanjem novinarjem vztrajal, da ga osrednji mediji blatijo. Opozoril je, da je v slovenskih nacionalnih medijih malo prostora za desničarje, in pokazal 10-minutni video, ki po njegovih besedah ponazarja, da so za spodkopavanje neodvisnosti medijev krive opozicijske stranke. "Temeljna listina človekovih pravic ima tudi svobodo izražanja in svoboda medijev je temu podrejena," je dejal.