Janša o evropskih tožilcih: Vlada bo preverila postopek izbire

"Ta postopek preverjamo, dokler odgovori na formalna vprašanja ne bodo jasni, se vlada s tem ne bo seznanila," je dejal. "Zadevo bomo opravili, tako kot se spodobi, v skladu z ustavo in veljavnim zakonom, ki ga je pač treba upoštevati, dokler je tak, kot je," je še zatrdil in kot možnost navedel tudi predlog spremembe zakona.

Janša je v odgovoru postopek označil kot "sam po sebi nenavaden", češ da Slovenijo v skladu z ustavo navzven predstavlja vlada, ne pa tožilski svet ali ministrstvo. Pri konkretnem primeru pa je vlada po njegovih besedah zgolj poštar. "Tožilski svet odloči in to pošlje vladi, naj se s tem seznani, ne da bi imela kakršnokoli pravico odločanja, in pošlje naprej," je dejal in poudaril, da vlada po ustavi ni poštar.

Kot je namreč dejala, zakon o državnem tožilstvu postopek izbire in seznanitve določa zelo jasno in enostavno. "Državnotožilski svet opravi izbirni postopek, presodi strokovnost in izpolnjevanje vseh pogojev, nato svojo izbiro v obliki predloga pošlje ministrstvu za pravosodje, ministrstvo pa potem ta predlog posreduje vladi v seznanitev," je povzela postopek in dodala, da pri tem vlada kot kolektivni organ o tem niti ne odloča.

Izpostavil je še, da trenutni zakon ne določa roka, do katerega bi se vlada morala seznaniti z izbiro. Slovenija poleg tega pri tem ne zamuja, saj da je postopek izbire delegiranih tožilcev doslej zaključilo le osem držav, je še navedel.

Na to temo je sicer po lastnih besedah postal pozoren v zadnjih tednih, ko da se je začelo vprašanje politizirati. Po vprašanjih, ki jih je glede tega naslovil na nekaj kolegov v Evropi, naj bi izvedel, da drugod o tem odloča vlada.

Heferle: V Sloveniji retroaktivna uporaba zakona ne more veljati, razen če so za to zelo zelo izjemne okoliščine

Tina Heferle mu je glede tega odgovorila, da je vlada dolžna spoštovati ne le ustavo, ampak tudi zakone, v tem primeru pa da je zakon zelo jasen. "Nimamo nobenega zakonskega primanjkljaja na tem mestu in primerjati se s postopkovnega vidika z drugimi državami je neprimerno,"je ocenila.

"Upam, da se zavedate, da v Sloveniji retroaktivna uporaba zakona ne more veljati, razen če so za to zelo zelo izjemne okoliščine,"je povedala in to podkrepila še s stališčem pravosodnega ministrstva na nedavni seji pristojnega odbora, da je izbirni postopek končan in se vanj ne more posegati retroaktivno.

Izjemnega pomena se ji zdi, da državni zbor opravi razpravo o tožilstvu nasploh oziroma o tem, zakaj je pomembno, da se vlada čim prej seznani z dvema že izbranima kandidatoma oz. o tem, zakaj se ta vlada vse do danes še ni seznanila.

Predsednik DZ je odgovoril, da bo DZ o tem predlogu odločil v torek, v okviru glasovanj.

Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovičje kot kandidata za dva delegirana tožilca evropskega javnega tožilstva na podlagi predloga državnotožilskega sveta predlagala specializirana tožilca Mateja Oštirjain Tanjo Frank Eler.

S predlogom bi se morala seznaniti vlada, a do tega še ni prišlo. Pojavile so se neuradne navedbe, da naj bi kandidatoma nasprotoval premier Janez Janša. Oba naj bi v nemilost padla zaradi starih postopkov, med drugim zaradi preiskovanja Janševega premoženja.