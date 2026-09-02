Janša: Gospodarstvo bistven faktor stabilnosti Slovenije

Slovenija je leta 2008 po 10 letih intenzivnega razvoja dosegla 91 odstotkov evropskega povprečja po kupni moči prebivalstva. "Danes smo še vedno tam. Slovenija torej v tem času na tem področju ni prišla nikamor," je na dogodku v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) v Ljubljani poudaril Janez Janša.

Eden glavnih razlogov za neizkoriščenost potencialov je po njegovih besedah nestabilnost. V zadnjih letih ima Slovenija z njo veliko težav tako v gospodarstvu kot politiki, je opozoril.

Da ima Slovenija še vedno relativno veliko blaginjo, se imamo po njegovih besedah zahvaliti dvema bistvenima dejavnikoma stabilnosti – lokalni samoupravi in slovenskemu gospodarstvu. "Podjetjem bi bilo danes nedvomno lažje, če ne bi nasprotniki učinkovitih rešitev blokirali toliko ukrepov," je dejal.

Opozoril je na rast deleža javne porabe v slovenskem bruto domačem proizvodu, ki je že dosegla nevzdržno raven. Rešitev vidi v tako imenovanem davčnem sidru oziroma z ustavo določeni omejitvi javne porabe. "S tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje. Davčno sidro je največje možno zagotovilo za stabilnost," je poudaril.

Kot posebej problematično je izpostavil rast števila zaposlenih v javni upravi. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči, za optimizacijo in povečanje učinkovitosti na tem področju, je napovedal.