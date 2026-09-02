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Slovenija

Janša: Gospodarstvo bistven faktor stabilnosti Slovenije

Ljubljana, 02. 09. 2026 13.20 pred 39 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA M.S.
Janez Janša

Gospodarstvo ostaja eden bistvenih dejavnikov stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na Forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti.

Slovenija je leta 2008 po 10 letih intenzivnega razvoja dosegla 91 odstotkov evropskega povprečja po kupni moči prebivalstva. "Danes smo še vedno tam. Slovenija torej v tem času na tem področju ni prišla nikamor," je na dogodku v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) v Ljubljani poudaril Janez Janša.

Eden glavnih razlogov za neizkoriščenost potencialov je po njegovih besedah nestabilnost. V zadnjih letih ima Slovenija z njo veliko težav tako v gospodarstvu kot politiki, je opozoril.

Da ima Slovenija še vedno relativno veliko blaginjo, se imamo po njegovih besedah zahvaliti dvema bistvenima dejavnikoma stabilnosti – lokalni samoupravi in slovenskemu gospodarstvu. "Podjetjem bi bilo danes nedvomno lažje, če ne bi nasprotniki učinkovitih rešitev blokirali toliko ukrepov," je dejal.

Opozoril je na rast deleža javne porabe v slovenskem bruto domačem proizvodu, ki je že dosegla nevzdržno raven. Rešitev vidi v tako imenovanem davčnem sidru oziroma z ustavo določeni omejitvi javne porabe. "S tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje. Davčno sidro je največje možno zagotovilo za stabilnost," je poudaril.

Kot posebej problematično je izpostavil rast števila zaposlenih v javni upravi. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči, za optimizacijo in povečanje učinkovitosti na tem področju, je napovedal.

Janez Janša in Anže Logar
Janez Janša in Anže Logar
FOTO: Bobo

Žalosti ga, da je Slovenija pod prejšnjo vlado in tudi prej zapravila toliko priložnosti. Vendar pa se mnogi kljub vsemu očitno od tega niso ničesar naučili, je opozoril. Dokaz tega je po njegovih besedah tudi zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

"Nasprotovanje temu zakonu je nasprotovanje uspešni Sloveniji," je dejal. Ta referendum bo zato po njegovih besedah pomembnejši, kot se morda komu zdi. "To referendumsko odločanje bo začrtalo pot prihodnjega razvoja Slovenije," je poudaril.

Obrtnikom in podjetnikom je zagotovil, da bo vlada storila vse za "življenjsko" zakonodajo brez nepotrebnih obremenitev in omejitev. To velja tudi za implementacijo evropskih direktiv, kjer je po njegovih besedah pogosto prišlo do uvajanja še strožjih pravil, kot so jih pripravili v Bruslju.

Letos so v OZS zbrali 149 zahtev do vlade in jih povezali v Strategijo razvoja malega gospodarstva 2026–2030. Mnoge od teh zahtev so po premierjevih besedah že del koalicijske pogodbe. "To ni nek ozek politični program, temveč program razvoja," je dejal. "Treba je narediti določene zadeve, to okolje pa mora nato ostati stabilno," je dodal.

janez janša ozs

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KOMENTARJI7

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natmat
02. 09. 2026 13.58
Janša,Logar,Vrtovec,Stevanović...pokvarjena smetana našega gospodarstva...vsi skupaj nimajo enega delovnga dneva v gospodarstvu!!!!In sedaj bodo strnili glave in modrovali o uspešnem gospodarstvu....rezultati so vidni iz dneva v dan...
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+1
1 0
Posteni
02. 09. 2026 13.54
In za gospodarstvo skrbi skupaj z propadlim policajem.. 🤣🤣🤣
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+2
2 0
Victorinox
02. 09. 2026 13.45
Saj je prav povedal. Brez močnega in stabilnega gospodarstva se nam bo slabo pisalo.
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+0
2 2
SLObunkeljn
02. 09. 2026 13.59
Brez poštenih politikov in mendžerjev ne bo močnega in stabilnega gospodarstva.
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0 0
zrela hruška
02. 09. 2026 13.42
Janez in stabilnost... bruh?! 🤣🤣
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+3
5 2
SLObunkeljn
02. 09. 2026 13.31
Janša in Logar, oba z več desetletnimi izkušnjami v gospodarstvu ...
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+0
6 6
sims
02. 09. 2026 13.27
Kdo temu osebku sploh še kaj verjame
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+1
7 6
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