Janša: Gre za najtežji resor, zato so se ga vsi otepali

Drugi dan po dodelitvi resorja za krizno upravljanje Janezu Lenarčiču so mnenja še vedno različna, polemike se nikakor ne poležejo. Od tega, da gre za povsem nepomemben in najmanj zaželen resor v Evropski komisiji, ki kaže na nizke slovenske delnice in neučinkovito diplomacijo, do presenetljivega stališča prvaka opozicije Janeza Janše: to ni nepomemben, ampak najtežji resor, ki ga je Lenarčič lahko dobil. Zato so se ga vsi otepali.

"Morda najbolj plemenito poslanstvo EU pri pomoči ljudem", je svoje odgovornosti, ki mu jih je včeraj zaupala nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, opisal slovenski komisarski kandidat Janez Lenarčič. Ne z razvojnimi, ekonomskimi in politično najzahtevnejšimi odločitvami Evropske oblasti, slovenski komisar se bo ukvarjal s sanacijo naravnih nesreč, kot so poplave, suše, potresi, pa s sanacijo konfliktov in vojn. Osrednji del njegovih nalog bo presegal meja Evropske unije, samo letos pomoč potrebuje 130 milijonov ljudi, upravljal naj bi z 11 milijardami evrov. "Želel bi si, da na tem resorju ne bi imel veliko dela, ampak delo bo odgovorno, bo zahtevno in tega se zavedam," je včeraj dejal Lenarčič. Lenarčič je včeraj povedal, da bo delo na resorju za krizno upravljanje odgovorno in zahtevno. FOTO: POP TV A za naloge, ki jih prevzema, se ni grebla nobena država članica. Da gre za nezaželjen ostanek evropske pogače, meni tudi prvak opozicijeJanez Janša."Ni nepomemben in tudi ni lahek, to je dejstvo, je pa hkrati daleč najbolj nehvaležen resor, zato ga nihče ni maral," je poudaril. Sploh, ker bo zaposlen z najbolj kontroverznimi evropskimi problemi, kot so posledice migracij. Po mnenju Janše slovenska vlada v tem letu tudi ni pokazala nobene vodilne ambicije na nobenem področju. "Za gospoda Lenarčiča je to najtežji resor ki ga je lahko dobil," je k temu dodal. Prvak opozicije Janez Jaša je presenetil s stališčem, da to ni nepomemben, ampak najtežji resor, ki ga je Lenarčič lahko dobil. Zato so se ga vsi otepali. FOTO: POP TV Da si lahko politično težje in bolj zaželjene resorje ter podpredsedniška mesta Slovenci znova obrišemo pod nosom, smo si krivi izključno sami, pravijo poznavalci, ideali in želje slovenske politike pa ostajajo daleč od evropske realnosti. "Majhna politična teža, nizka cena naših delnic, mi ne bomo dosegli ravni teh jedrnih držav, ki so ključne za razvoj EU," je slovenski izplen razreza komisarskih mest komentiral dolgoletni diplomat in nekdanji svetovalec predsednika vlade Roman Kirn. Boštjan Udovič, predavatelj s katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede v Ljubljani. FOTO: POP TV "Neusklajenost zunanje politike, neambiciozna zunanja politika in zunanja politika, ki jo držimo dejansko na življenjskem minimumu. Za slovensko zunanjo politiko je namenjenih 90 milijonov. Če bi želeli imeti resno zunanjo politiko, ki bi lahko zasledovala cilje, bi potrebovali 2-krat do 3-krat več," pa je izpostavil Boštjan Udovič, predavatelj s katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede. A če je komisar za najhujše stiske sveta morda za del Slovencev nepomembna vloga, pa ni tako nepomembna za Evropsko unijo, pravijo poznavalci, saj predstavlja jedro mehke moči unije, po kateri je slednja prepoznana in cenjena po vsem svetu.