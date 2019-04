'SDS ne skriva simpatij do skrajno desnega gibanja identitarcev'

Spomnimo, da se je Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), s predsednikom in kanclerjem Sebastianom Kurzem na čelu, oddaljila od koalicijskih svobodnjakov (FPÖ), sam kancler pa od njih zahteva, da prekinejo vse stike z gibanjem identitarcev: "Desničarski skrajneži niso nič boljši od islamskih skrajnežev. Obe radikalni ideologiji predstavljata nevarnost za našo državo, v naši svobodni in liberalni družbi nimata mesta," je dejal.

Avstrijski mediji so se razpisali o povezavah med slovensko SDS in njenimi stiki s skrajno desnim gibanjem identitarcev oziroma njihovo slovensko podružnico.

A če se je po razkritjih avstrijska politika od gibanja oddaljila, je predsednik SDS Janez Janša še nedavno delil tvite njene slovenske veje Generacije identitete, več pa je bilo tudi skupnih javnih nastopov slovenskih identitarcev in politikov iz vrst SDS, poročajo avstrijska tiskovna agencija APA, pa tudi časnika Die Presse in Der Standard.

O možnosti razpustitve identitarnega gibanja v sosednji Avstriji pa so zapisali, da "celotna slovenska podružnica Generacija identitete pokončno in trdno stoji za avstrijskim soborcem Martinom Sellnerjem".

Na njihovi spletni strani so sicer o sebi zapisali, da gre za "metapolitično gibanje mladih, ki se bori za ohranjanje slovenske in evropske etno-kulturne identitete", slovenska podružnica panevropskega gibanja, ki deluje po načelih identitarizma, pa je bila ustanovljena v letu 2015.

Mahnič 'Manifest za domovino' prinesel kar v parlament

APA ob tem spominja tudi na to, da je poslanec SDS in predsednik strankinega podmladka Žan Mahničlani na dan prisege slovenske nove vlade na Twitterjudelil fotografijo knjige Manifest za domovino, projekta Generacije identitete, ki jo je prinesel s seboj v parlamentarno dvorano. Knjigo je izdala založba, ki je v solastništvu SDS. Decembra lani pa se je slovesnosti ob ustanovitvi podmladka SDS poleg Janše udeležil tudi predstavnik identitarcev, kranjska SDS pa je tam skupaj z identitarci organizirala razpravo o migracijah in človekovih pravicah.

Avstrijski mediji ob tem omenjajo tudi SNS in Bernarda Brščiča, ki je bil državni sekretar v Janševem kabinetu, ko je bil ta premier, zdaj pa je obraz novoustanovljene stranke Domovinska liga (DOM).

Slovenska policija je medtem sporočila, da ne vodi nobenega predkazenskega postopka v povezavi s tem gibanjem. "Seznanjeni smo z obstojem omenjenega gibanja, kot tudi da gre za del večjega, panevropskega gibanja. V nekaterih članicah EU so bili pripadniki teh gibanj obravnavani kot storilci kaznivih dejanj z obeležjem nasilja in ogrožanja ustavne ureditve. Slovenska policija pa do sedaj v povezavi s tem ni ugotovila elementov kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti, kot o tem ni prejela nobene prijave," so pojasnili na policiji.