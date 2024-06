Janša: Imamo dobre kandidate, ostali so bolj dvigali loparčke, kot na kvizih v šoli

Na dan splošnega glasovanja bo tako slovensko kot evropsko volilno telo odločalo o obrambi vrednot, na kateri je nastala EU, je v nagovoru zbranim v Celju na volilni konvenciji SDS pred evropskimi volitvami poudaril Janša.

Kampanja je sicer v zadnji etapi, a se v tem času po Janševi oceni "ni dalo veliko pogovarjati o tem, za kaj se danes gre v Evropi".

V SDS so pripravili vsebinski manifest, predstavili odgovore na izzive današnjega časa, svoja stališča pa želeli soočiti s konkurenčnimi strankami, a pri tem niso imeli veliko sreče. "Naši kandidati so ob nekaj drugih izjemah skušali govoriti o vsebini, ostali pa so bolj dvigali loparčke, kot na kvizih v šoli," je prvak opozicije ošvrknil politične tekmece.

Vladni koaliciji je ob tem očital "lansiranje" določenih tem, kot so vprašanje priznanja Palestine in pobuda za varen dostop do splava. Medtem pa so ključni problemi, ki jih občutijo Evropejci, izostali, meni. "Nas skrbi varnost, vojna v Ukrajini, konflikti na Bližnjem vzhodu, energetska draginja, vprašanje prehranske varnosti, ali bomo sposobni kot Evropa zavarovati zunanje schengenske meje," je med drugim naštel.

Tisti, ki imajo trenutno v Sloveniji v rokah škarje in platno, pa teh problemov ne vidijo, ter jih pometajo pod preprogo, ker nimajo rešitev, je ocenil.