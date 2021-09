Janša in Borrell o Afganistanu in Zahodnem Balkanu

Predsednik vlade Janez Janša se je na delovni večerji sestal z visokim predstavnikom EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Josepom Borrellom. Osrednji temi pogovorov sta bila Afganistan in Zahodni Balkan, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Kot so še sporočili iz kabineta predsednika slovenske vlade, sta sogovornika v soboto zvečer spregovorila o najaktualnejših temah Evropske unije, s poudarkom na razmerah v Afganistanu in s tem povezanimi migracijskimi izzivi, ter o Zahodnem Balkanu v okviru priprav na oktobrski vrh, ki bo potekal v Sloveniji.