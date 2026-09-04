Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janša in Costa na Brdu o dolgoročnem proračunu EU

Ljubljana , 04. 09. 2026 06.51 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Posvet slovenske diplomacije

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo v okviru svoje turneje po članicah unije, v ospredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna EU (MFF) za obdobje 2028-34, na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Janezom Janšo.

V ospredju pogovorov predsednika Evropskega sveta, ki je približno na polovici poti po EU, z voditelji držav članic so pogajanja o MFF, ki prehajajo v odločilno fazo. Pri tem se osredotoča na razmerje med obsegom proračuna, nacionalnimi prispevki vanj in lastnimi viri financiranja evropskega proračuna.

Poudaril je, da morajo predsedniki vlad in držav članic dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po EU.

Izhodišče za pogovore je trenutno junija predstavljeni ciprski predlog za pogajanja, v skladu s katerim bi bil MFF 2028-34 z okoli 1950 milijardami evrov za nekaj deset milijard evrov manjši od predloga Evropske komisije.

Šest neto plačnic, med njimi Nemčija, Avstrija in Nizozemska, si pri tem prizadeva za dodaten več sto milijard vreden rez, medtem ko skupina držav t. i. prijateljic kohezije temu nasprotuje. V slednji je približno polovica od 27 članic, tudi Slovenija.

Razpravo o dolgoročnem proračunu unije bodo medtem danes na neformalnem zasedanju v Dublinu nadaljevali tudi ministri članic, pristojni za evropske zadeve.

Poleg o proračunu bosta Janša in Costa govorila še o nadaljnji podpori Ukrajini, obrambi, širitvi EU, gospodarski konkurenčnosti in migracijah.

proračun janša

Za mnoga dekleta se skrbi ne končajo pri šolskih potrebščinah

Opozorila pred podražitvami energentov: 'Brez kmeta in prevoznika ni življenja'

24ur.com Opozorilo iz Bruslja: slovenski proračunski načrt v neskladju?
24ur.com Na zasedanju ministrov EU v ospredju kapitalski trgi
24ur.com Komisarka Marta Kos bo obiskala Slovenijo: Golob, Fajonova in ministri na Brdu
24ur.com Kaj novi evropski proračun pomeni za slovenske občine?
24ur.com Delovna telesa o proračunu
24ur.com Proračun EU: Kdo bo pridobil, kdo izgubil?
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slavni nogometaš užival v bazenu s svojo malo princesko
Solze ob odhodu v vrtec? Tako lahko otroku pomagate
Solze ob odhodu v vrtec? Tako lahko otroku pomagate
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
zadovoljna
Portal
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Dnevni horoskop: Tehtnice iščejo ravnovesje, ribe se prepuščajo čustvom
Ste po 40. letu nenehno utrujeni? Morda razlog ni pomanjkanje spanja
Ste po 40. letu nenehno utrujeni? Morda razlog ni pomanjkanje spanja
Modni hit jeseni: jakna, ki osvaja ulice
Modni hit jeseni: jakna, ki osvaja ulice
vizita
Portal
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
cekin
Portal
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Ena država obljublja skoraj 55.000 evrov pomoči za otroka
Ena država obljublja skoraj 55.000 evrov pomoči za otroka
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Je NASA na Marsu ujela vesoljca? Skrivnostna figura ima precej bolj logično razlago
V nogah imate 'drugo srce': Zakaj ga ne smete ignorirati?
V nogah imate 'drugo srce': Zakaj ga ne smete ignorirati?
Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo
Partnerka zasluži več? Kako ohraniti samozavest in zdravo zvezo
Kivi ali suhe slive: Kaj izbrati ob težavah z zaprtjem?
Kivi ali suhe slive: Kaj izbrati ob težavah z zaprtjem?
dominvrt
Portal
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki: s tem trikom pozabite na trdo meso
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929