Janša in Melonijeva za dvig odnosov na raven strateškega partnerstva

Govorila sta tudi o upravljanju migrantskih tokov, med drugim s poudarkom na vračanju migrantov in inovativnih rešitvah.

V izjavi po srečanju so iz Rima sporočili, da sta se oba premierja strinjala, da je treba dvostransko partnerstvo med državama dvigniti na strateško raven – in sicer s sprejetjem akcijskega načrta s poudarkom na sektorjih, kot so obramba, energetika, povezljivost, raziskovanje ter inovacije in kultura.

Janez Janša je ob robu obiska v Rimu in Vatikanu v izjavi za medije dejal, da bo Italija nadzor na meji s Slovenijo odpravila, ko bodo zunanje meje unije bolje varovane. "V tem primeru predvsem meja med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, kjer že sodelujemo tako Italija kot Slovenija. Tukaj pričakujemo večji angažma Frontexa pa tudi mi smo pripravljeni povečati to pomoč zato, da bodo zunanje meje varovane, notranje pa bodo odpravljene, proste," je dejal.

Iz palače Chigi so sporočili tudi, da sta premierja izmenjala mnenja o prednostnih nalogah za prihajajoče zasedanje Evropskega sveta. Voditelji se bodo v Bruslju srečali 15. in 16. oktobra, da bi razpravljali o konkurenčnosti, Ukrajini, naslednjem večletnem finančnem okviru, Bližnjem vzhodu in drugih temah.

V luči prizadevanj za strukturno znižanje stroškov energije za gospodinjstva in podjetja je Giorgia Meloni izpostavila nedavne pobude, ki jih je Italija sprožila skupaj z drugimi državami članicami EU. V teh pobudah se Rim zavzema za bolj pragmatičen evropski pristop do energetskega prehoda in industrijske politike.

V pogovoru sta poudarila tudi potrebo, da se v naslednjem večletnem finančnem okvirju EU predvidijo ustrezna sredstva tako za nove prednostne naloge unije kot tudi za tradicionalne politike, kot sta kohezija in kmetijstvo.

Glede slovenske manjšine v Italiji je Janša v izjavi za medije pred srečanjem z italijansko premierko izrazil obžalovanje, da slovenska skupnost tudi po zadnji spremembi volilnega zakona še naprej ne bo imela zagotovljenega zastopnika v parlamentu v Rimu. A kot je dodal, razume notranjepolitično situacijo v Italiji.