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Slovenija

Janša in Melonijeva za dvig odnosov na raven strateškega partnerstva

Rim, 05. 10. 2026 20.32 pred 25 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA Ti.Š.
Srečanje Janše in Melonijeve

Premier Janez Janša in italijanska kolegica Giorgia Meloni delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven, so po delovnem srečanju voditeljev v Rimu sporočili iz italijanske vladne palače. Med drugim sta govorila tudi o upravljanju migrantskih tokov.

V izjavi po srečanju so iz Rima sporočili, da sta se oba premierja strinjala, da je treba dvostransko partnerstvo med državama dvigniti na strateško raven – in sicer s sprejetjem akcijskega načrta s poudarkom na sektorjih, kot so obramba, energetika, povezljivost, raziskovanje ter inovacije in kultura.

Govorila sta tudi o upravljanju migrantskih tokov, med drugim s poudarkom na vračanju migrantov in inovativnih rešitvah.

Janez Janša je ob robu obiska v Rimu in Vatikanu v izjavi za medije dejal, da bo Italija nadzor na meji s Slovenijo odpravila, ko bodo zunanje meje unije bolje varovane. "V tem primeru predvsem meja med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, kjer že sodelujemo tako Italija kot Slovenija. Tukaj pričakujemo večji angažma Frontexa pa tudi mi smo pripravljeni povečati to pomoč zato, da bodo zunanje meje varovane, notranje pa bodo odpravljene, proste," je dejal.

Iz palače Chigi so sporočili tudi, da sta premierja izmenjala mnenja o prednostnih nalogah za prihajajoče zasedanje Evropskega sveta. Voditelji se bodo v Bruslju srečali 15. in 16. oktobra, da bi razpravljali o konkurenčnosti, Ukrajini, naslednjem večletnem finančnem okviru, Bližnjem vzhodu in drugih temah.

V luči prizadevanj za strukturno znižanje stroškov energije za gospodinjstva in podjetja je Giorgia Meloni izpostavila nedavne pobude, ki jih je Italija sprožila skupaj z drugimi državami članicami EU. V teh pobudah se Rim zavzema za bolj pragmatičen evropski pristop do energetskega prehoda in industrijske politike.

V pogovoru sta poudarila tudi potrebo, da se v naslednjem večletnem finančnem okvirju EU predvidijo ustrezna sredstva tako za nove prednostne naloge unije kot tudi za tradicionalne politike, kot sta kohezija in kmetijstvo.

Glede slovenske manjšine v Italiji je Janša v izjavi za medije pred srečanjem z italijansko premierko izrazil obžalovanje, da slovenska skupnost tudi po zadnji spremembi volilnega zakona še naprej ne bo imela zagotovljenega zastopnika v parlamentu v Rimu. A kot je dodal, razume notranjepolitično situacijo v Italiji.

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Premierja Janšo je pred tem danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni.

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Janez Janša Giorgia Meloni srečanje

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KOMENTARJI10

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vlahov
05. 10. 2026 20.57
V Slovenski Istri je , 1930 , ob morju živelo v Piranu itn., 2% Slovencev . Ne govorim v zaledju .
Odgovori
0 0
Hc4life
05. 10. 2026 20.52
Frateli dela biancogardisti
Odgovori
-2
0 2
Roko66
05. 10. 2026 20.50
Za koliko € je ponudil primorsko Italiji? Naši vnuki zagotovo ne bodo peli več slovenskih pesmi...
Odgovori
-4
0 4
Betuul
05. 10. 2026 20.47
Zelo obetaven obisk
Odgovori
+0
1 1
Kameleon Kiddo
05. 10. 2026 20.46
Paolo Maldini legendarni branilec Milana. Vsi malce starejsi se ga spomnimo. Izvor? Po ocetovi strani je slovenec. Kolko nas to ve? Toliko o furlaniji...
Odgovori
+1
1 0
ivan res grozni
05. 10. 2026 20.45
Nobenih poljubov kot z Golobom!!! Tudi Melonijeva se ne poljublja z vsakim.
Odgovori
+0
1 1
awontuwej
05. 10. 2026 20.45
Vsi muslimani z volilno pravico v sredo na referendum in glasujte 4 X PROTI. Drugače vas bo Janševa vlada pokristjanila ali izgnala!
Odgovori
-3
1 4
vlahov
05. 10. 2026 20.38
Mi rabimo zaščititi svojo mejo , kot Poljaki . Imajo prave metke v puškah na mejah in nobenih prehodov in ilegalcev in azilov .
Odgovori
+2
2 0
ivan res grozni
05. 10. 2026 20.42
Zaščito pred kom? Kdo nas ogroža? Nihče noče ostati v Sloveniji.
Odgovori
+0
1 1
ivan res grozni
05. 10. 2026 20.43
In nobenih tujih delavcev???
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-1
0 1
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