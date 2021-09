V Bruslju pogrešali Janšo, ta se je v Celju sestal z Orbanom

Nagovora se je sicer udeležil slovenski zunanji minister Anže Logar , ki je ponovil besede von der Leynove, da je treba okrepiti dušo EU, in zatrdil, da si slovensko predsedstvo prizadeva za to.

Von der Leynova je govorila o krepitvi pripravljenosti EU na prihodnje zdravstvene grožnje, njene digitalne suverenosti in obrambne avtonomije. V govoru je izpostavila tudi svobodo medijev in se zavzela za spoštovanje človekovih pravic, s čimer ima Madžarska po mnenju mnogih v Bruslju težave. Spomnimo, komisija je proti Madžarski in Poljski zaradi kršitev pravic skupnosti LGBITQ julija sprožila pravni postopek.

"Slovenija je za nas izredno zanimiva država," je ob ponovnem obisku Slovenije dejal Orban, ki je v Celje prispel s številnimi predstavniki vlade. Letošnja blagovna izmenjava med Slovenijo in Madžarsko je občutno zrasla, v prvem polletju je znašala okrog milijardo evrov. Pogovarjali so se tudi o krepitvi vloge Luke Koper ter nadgradnji železniških in električnih povezav. "Slovenija in Madžarska sta v pravi slogi, to smo dosegli ob pravemu času, na pragu novega obdobja, ko bosta obe državi, tako Slovenija kot Madžarska, zmagovalki," je dejal Orban.

Predstavniki vlad so srečanje izkoristili še za podpis pisma o nameri ustanovitve skupnega sklada za Prekmurje in Porabje in se zavzeli za stopnjevanje sodelovanja na področju obrambe, notranjih zadev, znanosti, izobraževanja in kulture.