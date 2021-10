Afera 'glupi davki': Janša in Pahor molčita, Vizjak napovedal ovadbe

Dva dni po izbruhu afere "glupi davki" in objavi posnetkov spornega poslovnega dogovarjanja pod mizo med ministrom Andrejem Vizjakom in tajkunom Bojanom Petanom predsednik vlade Janez Janša še vedno molči. Molči o tem, ali državni funkcionar, ki zasebniku – kot je slišati – svetuje izogibanje plačilu davkov, še uživa njegovo politično zaupanje? In molči tudi o tem, ali so to morda politični standardi aktualne oblasti? Brez komentarja je tudi predsednik države Borut Pahor. Medtem ko se bodo v koalicijski NSi z ministrom SDS, ki napoveduje ovadbe proti snemalcem posnetka in vsem, ki so posnetke objavili, da bi ga diskreditirali, pogovorili in sporočili reakcijo stranke.

Sinoči po končanem regijskem obisku vlade je premier Janša brez komentarja in v hitrem koraku šel mimo televizijskih kamer. Na vprašanje, ali se je morda pogovoril z ministrom Vizjakom glede posnetkov, ni odgovarjal. Niti po prespani noči na naša vprašanja iz kabineta predsednika vlade niso odgovorili. Tudi ministri pred današnjo sejo vlade niso bili ravno veseli vprašanj o korektnosti ravnanja in politični usodi svojega ministrskega kolega. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo je dejal: "Glejte, jaz to težko komentiram, ker ne poznam ozadja in sem prepričan, da bo minister Vizjak zagotovo primerno odreagiral in tudi pojasnil zadevo." icon-expand Minister Andrej Vizjak je napovedal ovadbe zaradi posnetkov. FOTO: Bobo Minister Vizjak je medtem za Delo napovedal ovadbe proti snemalcem posnetka in tistim, ki so posnetke uporabili za njegovo diskreditacijo. Še pred tem pa bo moral koalicijskim partnerjem razložiti podrobnosti in kontekst pogovora, ki smo ga razkrili v naši večerni oddaji. "Danes zvečer imamo posebno srečanje, ki bo potekalo preko Zooma. Zdi se mi korektno, da mu damo priložnost, da pove, kako je do tega prišlo. Kaj se je zgodilo. In da potem na podlagi teh stvari in tistega, o čemer ste vi poročali, tudi potem delamo konkretne zaključke," je pojasnil Matej Tonin, predsednik NSi. "Če bomo ocenili, da obstajajo še vedno neke sive lise, bomo seveda prosili ministra, da nam v poslanski skupini določene stvari še pojasni," pa je dejala poslanka SMC Monika Gregorčič. Da bi razkrili vse lise, smo skušali priklicati tudi drugega akterja zgodbe – Bojana Petana, toda se ta že dva dni ne oglaša na telefonske klice. PREBERI ŠE Minister Vizjak podjetniku Petanu predlagal, kako se lahko izogne plačilu davka Zgodba sicer odpira še številna druga vprašanja. Petanova DZS je namreč pred leti prek posrednika Francija Zavrla kupila tudi "prazni lupini" dveh podjetji v lasti brata predsednika SDS Janeza Janše, in sicer za več kot dva milijona evrov, je poročala Mladina. Gre za družbi Promart Design in Atacama, ki sta se ukvarjali s prodajo poslovnih daril, kar sicer ni del dejavnosti, s katerimi se ukvarja državna založba. Za komentar smo prosili tudi enega najvišjih političnih avtoritet v državi – predsednika republike Boruta Pahorja. Iz pisarne na Gregorčičevi smo dobili kratek odgovor: "Ne komentiramo."