Janša in PKP 6: opozicija z vrsto zahtev po nujnih sejah odborov

Janez Janša razburja domači in mednarodni politični prostor.

Opozicijske stranke zahtevajo tudi za sklic nujnih sej odborov za delo, družino, socialne zadeve in invalide, za pravosodje ter za izobraževanje, znanost in šport - glede spornih in škodljivih določb predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, znanega kot PKP6.

V opoziciji menijo, da Janša škoduje ugledu naše države na mednarodnem parketu in slabša mednarodne odnose naše države.

Sporno pismo

Kot je znano, je Janša po spodrsljaju s prenagljeno in neosovano čestitko aktualnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, mednarodni politični prostor razburkal še s pismom predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu, v katerem pogojevanje evropskih sredstev z vladavino prava označuje za "odmik od realnosti", ki da si ga navadno privoščijo v totalitarnih sistemih.

Na vsebino pisma so se včeraj ostro odzvali v vseh opozicijskih strankah, od njega pa so se distancirali tudi v koalicijskih partnericah SMC, NSi in DeSUS.

Janša je sicer danes v dodatnem pojasnilu zapisal, da Slovenija na ponedeljkovi seji stalnih predstavnikov članic pri EU ni vložila oziroma napovedala veta, ampak zgolj predlagala kompromis na podlagi julijskega dogovora. "Predlagali smo, da si pred končnim odločanjem v predlagani smeri in posledično neizogibno blokado EU sredstev za vse vzamemo dodaten čas in poiščemo kompromis na podlagi julijskega dogovora," je sporočil.

Predsednica SD Tanja Fajon je prepričana, da pismo predsednika vlade ruši in sramoti našo državo. Fajonova je v izjavi za javnost povedala, da prejema veliko odzivov kolegov iz EU, ki da so šokirani.

V Levici so dejali, da Janša v pismu stopa v bran kršitvam vladavine prava v EU. "Že drugič v 14 dneh sta se morala ugled države in nacionalni interes umakniti njegovemu dvorjenju tujim botrom na skrajni desnici. Zadnjič Trumpu, tokrat Orbanu in Kaczynskemu," je zapisal Luka Mesec, ki meni, da je pismo "povsem shizofreno".

Marjan Šarec, ki vodi LMŠ, pa je medtem opozoril, da se je predsednik vlade po sporu glede volitev v ZDA sedaj lotil še vladavine prava kot temelja EU.

V SAB medtem menijo, da si Janša ne bi smel dovoliti, da "v svet kar tako pošilja svoja pisma".

Jože P. Damijan, ki ga opozicijske stranke predlagajo za novega mandatarja, pa je javnosti poslal skupno izjavo koalicije KUL, v kateri so zapisali, da predsednik vlade namesto interesom države in zaščiti človeških življenj raje sledi ozkim strankarskim in celo osebnim interesom.

Tudi v koalicijski SMC zavračajo vsebino pisma, kot pravijo je"vladavina prava za SMC eden temeljnih postulatov delovanja Evropske unije",zato podpirajo vsa prizadevanja članic EU in evropskih institucij za uveljavitev tega načela v vseh državah članicah EU in širše. V luči pisma premierja pa je vodja stranke Zdravko Počivalšekizrazil željo, da bi se znali v Sloveniji "vsi nekoliko umiriti in si priznati, da zdaj niso časi za pogrevanje kakršnihkoli strasti".

Predsednik koalicijske NSi Matej Tonin je medtem povedal, da pismo evropskim voditeljem predstavlja mnenje predsednika vlade Janeza Janše, saj "vlada o vsebini ni odločala".

Začasni zastopnik koalicijske stranke DeSUS in minister za zdravje Tomaž Gantar pa je opozoril, da se EU sooča z največjo zdravstveno in ekonomsko krizo po drugi svetovni vojni, ko je enotnost držav članic bistvenega pomena. "Pismo predsednika vlade evropskim voditeljem zagotovo ne koristi interesom Slovenije, postavlja nas med problematične države, kamor nikoli nismo sodili. To terja resno razpravo," meni.

Ima pa Janša podporoZmaga Jelinčiča. "Sodim, da je odgovor premierja predsedniku Evropskega sveta pravilen. Vladavina prava, kot jo hoče Evropski svet, je zgolj preoblečen socialistični marksizem, iz katerega smo se Slovenci izvili ob osamosvojitvi, sedaj pa nas hočejo spraviti nazaj.Novi marksistični totalitarizem, ki ga zganja EU, ni v nobeni zvezi z dejansko vladavino prava," meni predsednik SNS.