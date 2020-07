Janša in Plenković na Otočcu o pandemiji in dvostranskih odnosih

Na Otočcu se bosta danes srečala premierja Slovenije in Hrvaške, Janez Janša in Andrej Plenković. Po napovedih bosta govorila o odnosih med državama, skupnem boju proti covid-19 in drugih aktualnih temah.

Kot so napovedali v kabinetu predsednika vlade, bo osrednja pozornost pogovorov namenjena bolj usklajenemu boju proti covid-19 in zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Pogovori bodo namenjeni tudi pomoči državam Zahodnega Balkana v boju zoper covid-19 in ukrepov za zajezitev širjenja virusa zlasti med mladimi.

icon-expand Plenković si je pred dnevi s prepričljivo zmago svoje HDZ zagotovil nov mandat na čelu hrvaške vlade. FOTO: AP

Andrej Plenković v Slovenijo prihaja nekaj dni po parlamentarnih volitvah na Hrvaškem, na katerih si je s prepričljivo zmago svoje HDZ zagotovil nov mandat na čelu hrvaške vlade. To bo prvo dvostransko srečanje premierjev Janeza Janše in Plenkovića v živo, sta se pa v zadnjem času v zvezi s pandemijo covid-19 večkrat slišala po telefonu. Razmere glede koronavirusa so se na Hrvaškem v zadnjih tednih močno zaostrile, v preteklem dnevu so potrdili 91 novih okužb. Zaradi porasta okužb je Slovenija v soboto Hrvaško umaknila z zelenega seznama epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopiti brez omejitev.