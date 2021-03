Janša in Simoniti se bosta udeležila razprave o svobodi medijev v Sloveniji

Skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in državljanskih svoboščin bo po prvem srečanju, ki je potekalo 5. marca, nadaljevala razpravo o položaju medijev v Sloveniji."Delovna skupina, ki deluje v okviru odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v državah članicah EU pozorno spremlja položaj glede spoštovanja vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19," so sporočili iz medijskega središča evropskega parlamenta.

Skupina je na srečanje v petek poleg predsednika vlade in ministra za kulturo povabila tudi varuha človekovih pravic ter predstavnike vrhovnega tožilstva, medijev in civilne družbe. Nastop premierja in ministra je predviden od 15.15 do 16.30.

Nekaj dni zatem je o svobodi medijev v Sloveniji – konkretno o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji – razpravljal tudi Evropski parlament na plenarnem zasedanju.