Janša in Šrot združujeta moči

Svet Celjske županove liste je dogovor soglasno potrdil pred nekaj dnevi, danes pa so dogovoru o sodelovanju soglasno potrdili tudi člani Sveta SDS, so sporočili iz stranke. Predsednik SDS Janez Janša je ob tem dejal, da pri podpisanem dogovoru ne gre zgolj za sodelovanje svetniških skupin, pač pa gre za prvo fazo sodelovanja.

"Veseli smo, da se trend, ki smo ga začeli z združevanjem sil v Mariboru z Listo Franca Kanglerja nadaljuje," je v izjavi za javnost dejal Janša.

Bojan Šrot ni skrival veselja ob podpisu sporazuma in dejal, da se veseli formalizacije nastopanja in sodelovanja na evropskih in državnozborskih volitvah. "Praktično smo že tako ali tako sodelovali zadnjih 20 let. Obe svetniški skupini sta konstruktivni in predlagata ter podpirata projekte za izboljšanje kakovosti življenja v mestu." Šrot verjame, da bo z združitvijo "nastalo nekaj dobrega za ljudi".

V stranki SDS dodajajo, da bosta stranki sedaj v Celju skupaj tvorili največjo svetniško skupino. Celjska županova lista ima sicer okrog 1000 članov, v mestnem svetu pa 9 svetnikov od 33 (skupaj z SDS 14). "V občini Celje sporazum pomeni združevanje in krepitev sil. Ustanavlja se koordinacija obeh svetniških skupin, ki bo v mestnem svetu štela 14 glasov in predstavlja že skoraj večino," je dejal Janša.