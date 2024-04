Janša in Zver: Jourova se je vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije

"Indici so, da je Jourova močno vplivala na zakonodajni proces, česar ne bi smela, in da je deloma odgovorna za vse, kar se je kasneje zgodilo na RTV, vključno s spremembami programskih shem in čistke na RTV," je še dejal Zver.

Kot je evropski poslanec pojasnil na današnji novinarski konferenci, je želel opozoriti na netransparentnost pri delovanju komisarke Jourove. Po njegovih besedah so želeli tudi poudariti, do kod si je upala politizirati zakonodajni proces v Sloveniji.

"Kronski dokaz" vpliva na zakonodajni proces v Sloveniji Janša vidi v delu opomnika pred pogovori z Accettom, katerega deli niso počrnjeni. V njem Jourova odločitev ustavnega sodišča o zadržanju izvajanja novele zakona o RTV označuje za kontroverzno.

Med deli dokumentov, ki so še vedno počrnjeni, je 3. točka opomnika pred pogovori s predsednikom ustavnega sodišča Accettom. "Kaj imajo skrivati, da je ta točka počrnjena," je vprašal Janša.

Zveru pa se med drugim zdi sporno, da je v opomnikih komisarke pred obiskom omenjena depolitizacija RTV, večkrat pa tudi desni medijski imperij, pri čemer sta izpostavljeni Nova24TV in Demokracija kot ustvarjalki lažnih novic. "Popolnoma jasno se vidi, do kje so pri svoji politizaciji pri Evropski komisiji šli," je dejal.

Zver je napovedal, da bo nadaljeval svoja prizadevanja in da bo skušal manjkajoče dele dokumentov pridobiti prek Sodišča EU. "Pripravljam tožbo," je dejal. Evropska komisarka z dokumenti, ki so mu jih naposled posredovali, ni izpolnila svojih obveznosti in odgovornosti, zato namerava na drug način priti do tega, kar zahteva, je pojasnil evroposlanec.

Janša pa je dejal, da bodo v različnih političnih forumih Evropske unije sprožili tudi druge postopke. Kar si je privoščila Jourova, je po njegovih besedah temeljna zloraba funkcije. "Bili so že podobni primeri, a tu gre za prvi primer, kjer se da to s konkretnimi dokumenti dokazati in razkrinkati," je še ocenil predsednik SDS.