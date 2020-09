Mednarodni inštitut za tisk: Nagel upad medijske svobode pod Janševo vlado

Inštitut s sedežem na Dunaju opozarja, da je politični veteran Janez Janšatakoj po prevzemu premierskega stolčka obnovil dolgoletne spore in zamere do medijev ter začel blatenje medijev, ki so do njega in njegove stranke kritični. Z napadi na Twitterju in označevanjem kritičnih medijev za lažne novice je prispeval k povečanju nadlegovanja na spletu ter k sovražnemu okolju za raziskovalno novinarstvo.