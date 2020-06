Janša: Kadrovska okrepitev SV bo pomenila največji izziv v prihodnosti

Pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah so pred dnevom državnosti preko videokonference poročali premierju Janezu Janši . Ob tem je načelnik Generalštaba SV, brigadir Robert Glavaš , poudaril, kako dobro slovenski vojaki opravljajo svoje delo v tujini in da so vedno znova deležni pohval. "V teh 20 letih smo na misijah opravili že veliko dela, povsod so bile same pohvale. Prepričan sem, da bo tako tudi naprej," je uvodoma dejal Glavaš. Načelnik je izpostavil, da ima Slovenska vojska profesionalne in strokovne pripadnike, ki se zavedajo, kaj pomeni delo v različnih državah po svetu.

Pripadnike in premierja je uvodoma nagovoril tudi minister za obrambo Matej Tonin in se vojakom zahvalil za njihovo delo, ko v imenu domovine zagotavljajo mir po vsem svetu.

Z novim koronavirusom so se okužili tudi slovenski vojaki. Med drugim so se okužili trije slovenski vojaki na Kosovu, ki so jih v aprilu prepeljali v domovino. Okužbo pa so potrdili tudi pri najmanj enem pripadniku SV, ki je deloval v misiji v Maliju.

Po nagovoru podpolkovnika Čudna so novinarje zaprosili, da zapustijo dvorano. Sledila so še poročanja pripadnikov, ki so na misijah v Severni Makedoniji, Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Libanonu, Latviji in Iraku.

Podpolkovnik Peter Čuden , ki poveljuje slovenskemu kontingentu na Kosovu, je v poročanju izpostavil, da pripadniki SV kljub podaljšanju dolžnosti izvajajo svoje poslanstvo, varnostne razmere pa je ocenil kot stabilne. "Kot poveljnik kontingenta sem izjemno ponosen, da smo zaradi profesionalnosti, motivacije in odličnih medsebojnih odnosov kljub podaljšanju misije odgovorno in kakovostno izvedli dolžnosti," je povedal. Obenem je spomnil, da se trenutno na Kosovu spopadajo z epidemijo covida-19, ki je v državi v porastu. Zagotovil je, da vojaki, ki sodelujejo na misiji zveze Nato Kfor, upoštevajo vse preventivne ukrepe in da preživljajo pandemijo.

Pripadnike je za zaprtimi vrati nagovoril tudi premier Janša, ki je uvodoma poudaril, da če ne bi bilo slovenske vojske, tudi dneva državnosti ne bi praznovali. "Veliko dogodkov je vodilo v slovensko samostojnost, a ključna odločitev, ki je bila sprejeta 25. junija leta 1991, bi ostala samo odločitev na papirju, če takrat Slovenska vojska oziroma Teritorialna obramba, deloma tudi Policija, torej oborožene sile naroda, te odločitve ne bi branili," je poudaril premier in dodal, da iz zgodovine poznamo veliko razglasitev samostojnosti po svetu, ki so se končale zgolj v zgodovinskih učbenikih, ne pa v samostojni državi, saj zadnjega ključnega dejanja ni bilo.

Slovenija ima v tujini v 12 državah trenutno skupno 317 vojakov. Zaradi pandemije so spomladi zamaknili nekaj rotacij kontingentov. Med drugim so za do konca tega meseca podaljšali dolžnosti sedanjega kontingenta na misiji Kfor na Kosovu, katerega rotacija je bila predvidena aprila, ter kontingenta v operaciji EUTM Mali.

Janša je vsem pripadnikom misij čestital in se jim tudi zahvalil, ker so v času dvojnega izziva, to je poleg nevarnosti, ki je povsod, kjer slovenski pripadniki delujejo, imeli še spopad z epidemijo koronavirusa. "Ta izziv je bil ponekod na isti ravni nevarnosti, ker je bilo to nekaj neznanega in ker je to bilo nekaj, na kar nismo bili pripravljeni," je dejal in izrazil zadovoljstvo nad tem, da so slovenski vojaki zdravi, da je tudi nekaj okužb vojska uspešno zamejila in "da ste uspešno pomagali tudi drugim, kajti kar nekaj pohval je bilo izrečenih na ta račun", je še povedal Janša.

Sicer pa Slovenija v Severnoatlantskem zavezništvu žal ne kotira visoko, saj leta in leta ni izpolnila danih zavez, je pojasnil Janša. "Je pa, kar se tiče sodelovanja v Zavezništvu, tudi v okviru obrambnih aktivnosti Evropske unije in mirovnih misij Združenih narodov, ena velika svetla točka, ki jo predstavljate prav vojaki na operacijah in misijah. Toliko pohval, kot sem jih osebno slišal v zadnjih mesecih od mojih kolegov, predsednikov vlad ali držav EU in Nata o delovanju Slovenske vojske, še nisem slišal. Slovenska vojska, odkar sodeluje na mirovnih misijah, dviguje ugled naše države. Vaše delo tudi zato cenimo," je dejal.