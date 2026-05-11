Janša: Koalicijska pogodba usklajena 95-odstotno

Janša je prejšnji teden, ko je napovedal nadaljnje korake sestavljanja svoje četrte vlade, ponovil, da vlade ne sestavljajo za vsako ceno, koalicijska pogodba pa da bo zavezujoča za koalicijske partnerje. V izjavi za javnost ob robu današnje izredne seje DZ je Janša dejal, da je glede koalicijske pogodbe "na mizi še okoli pet odstotkov". "So tudi nekatere večje, težje stvari," je priznal. Podpis pogodbe pričakuje, "ko bo ta usklajena", naslednja faza pa je kadrovski razrez. Ne glede na to, kdaj predlog za mandatarja vloži, nadaljevanje postopka ni možno, dokler se ne izteče 14-dnevni rok, je spomnil. "Ta se izteče naslednji torek," je dodal. Na vprašanje, kdaj pričakuje, da bo Slovenija imela naslednjo vlado, pa je odgovoril: "Če jo bo imela, so za to postavljeni dokaj jasni zakonski roki." Meni, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. "Bistveno več časa ni," je dodal.

Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade. FOTO: Luka Kotnik

Na vprašanje, koliko poslanskih podpisov pričakuje pod koalicijsko kandidaturo ob govoricah o pritiskih na poslance Demokratov in Resnice, pa je odvrnil, da ne računajo na nič. Pričakuje pa toliko podpisov, da bo dovolj za kandidaturo. "Se pravi od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo," je dodal. SDS, Demokrati in trojček NSi, SLS, Fokus so sicer že uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade. V njej, kot kaže, ne bo Resnice, bo pa ta podpirala vlado pri nekaterih vprašanjih. Med drugim bodo njihovi glasovi potrebni za izvolitev mandatarja, saj ta za izvolitev potrebuje 46 glasov.

Med usklajenimi izhodišči debirokratizacija in decentralizacija

V izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, sta po besedah najverjetnejšega mandatarja med prioritetami tako debirokratizacija kot decentralizacija: "Pod tema dvema besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kakovostno," je nanizal v izjavi za javnost ob robu izredne seje DZ, ki je posvečena predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije.

Janša je dodal, da ukrepi, ki so predlagani, res izdatno posegajo v strukturo proračunskih izdatkov. "Res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih štirih letih," je dodal.

V prvem krogu brez kandidata za mandatarja