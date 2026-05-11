Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janša: Koalicijska pogodba usklajena 95-odstotno

Ljubljana, 11. 05. 2026 16.14 pred eno minuto 3 min branja 144

Avtor:
T.H. STA
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

Predsednik stranke SDS Janez Janša je zatrdil, da je koalicijska pogodba usklajena 95-odstotno. "Računamo, da bomo končali ta teden," je dodal glede usklajevanj, ki potekajo z Demokrati ter NSi, SLS in Fokusom. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise "od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo", je dejal. Meni, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija.

Janša je prejšnji teden, ko je napovedal nadaljnje korake sestavljanja svoje četrte vlade, ponovil, da vlade ne sestavljajo za vsako ceno, koalicijska pogodba pa da bo zavezujoča za koalicijske partnerje.

V izjavi za javnost ob robu današnje izredne seje DZ je Janša dejal, da je glede koalicijske pogodbe "na mizi še okoli pet odstotkov". "So tudi nekatere večje, težje stvari," je priznal. Podpis pogodbe pričakuje, "ko bo ta usklajena", naslednja faza pa je kadrovski razrez.

Ne glede na to, kdaj predlog za mandatarja vloži, nadaljevanje postopka ni možno, dokler se ne izteče 14-dnevni rok, je spomnil. "Ta se izteče naslednji torek," je dodal.

Na vprašanje, kdaj pričakuje, da bo Slovenija imela naslednjo vlado, pa je odgovoril: "Če jo bo imela, so za to postavljeni dokaj jasni zakonski roki." Meni, da je mogoče, da bi novo vlado dobili v začetku junija. "Bistveno več časa ni," je dodal.

Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.
FOTO: Luka Kotnik

Na vprašanje, koliko poslanskih podpisov pričakuje pod koalicijsko kandidaturo ob govoricah o pritiskih na poslance Demokratov in Resnice, pa je odvrnil, da ne računajo na nič. Pričakuje pa toliko podpisov, da bo dovolj za kandidaturo. "Se pravi od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo," je dodal.

SDS, Demokrati in trojček NSi, SLS, Fokus so sicer že uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade. V njej, kot kaže, ne bo Resnice, bo pa ta podpirala vlado pri nekaterih vprašanjih. Med drugim bodo njihovi glasovi potrebni za izvolitev mandatarja, saj ta za izvolitev potrebuje 46 glasov.

Med usklajenimi izhodišči debirokratizacija in decentralizacija

V izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, sta po besedah najverjetnejšega mandatarja med prioritetami tako debirokratizacija kot decentralizacija: "Pod tema dvema besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kakovostno," je nanizal v izjavi za javnost ob robu izredne seje DZ, ki je posvečena predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije.

Preberi še Interventnemu zakonu se obeta podpora

Janša je dodal, da ukrepi, ki so predlagani, res izdatno posegajo v strukturo proračunskih izdatkov. "Res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih štirih letih," je dodal.

V prvem krogu brez kandidata za mandatarja

DZ se je na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja DZ ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

Zato je formalno začel teči drugi, 14-dnevni krog iskanja mandatarja, v katerem lahko do 19. maja svojega kandidata poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje še četrte koalicije pod njegovim vodstvom.

Janez Janša koalicijska pogodba vlada

Akcija za varnost kolesarjev: odkrivanje in preprečevanje kršitev

24ur.com Logar o koaliciji z Janšo: Le, če bo zagotovljena politična širina
24ur.com O izhodiščih koalicijske pogodbe: 'Gre za neke vrste ovčjo preobleko'
24ur.com Bomo na volitvah res odločali le med dvema – Janšo in Golobom?
24ur.com Janša: Uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo
24ur.com Kmalu glasovanje o zaupnici?
24ur.com Bodo Stevanovićevi prižgali zeleno luč četrti Janševi vladi že sredi maja?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI144

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
11. 05. 2026 17.10
Bomo imeli predsednika vlade Janšo, ki bo s pomočjo njegovih kimavcev prišel do t.i. intervetnega zakona, po katerem bo kot upravičenec do pokojnine dobil POLNO pokojnino, zraven pa še POLNO plačo blizu 9.000 € bruto, kar pomeni, da bo večja od 7.500 € in bo upravičen do socialne kapice, kar mu bo še povečalo plačo! Lepo je biti Janez, a ne???
Odgovori
+1
1 0
frenk7O7
11. 05. 2026 17.09
Zapomnite si to Janša nima možnosti.Robi in gospod Maljevc bosta slej .,ko prej prišla objeta v pristan kot prava moška .Skupaj bosta objavila,da sva moška in sva par.
Odgovori
-1
0 1
Bozjidar
11. 05. 2026 17.09
Med in mleko za bogatase in lopove se bo cedil kaksen mesec,potem bodo zavedeni spregledali
Odgovori
+2
3 1
Vera in Bog
11. 05. 2026 17.08
Golobček pa mwe mwe,čepravv mi je prav zanimivo, da nismo padli v večji minus
Odgovori
-3
0 3
frenk7
11. 05. 2026 17.07
Bivši komunist in udbovec, danes pa borec s križem na prsih, ki se razglaša za brezmadežnega, je največja rak rana današnje Slovenije, .. 2020-2022 nas je prodajal orbanu kot stare puloverje, sedaj nas je pa že vnaprej zastavil pri netanjahuju.
Odgovori
+2
5 3
JP2022
11. 05. 2026 17.09
frenk nehi je to že malo patetično .. kakšna leta 2020 do 2022 to govoriš, cel svet je bil zaprt, na čelu z bajdnom in makronom ... kako take nebuloze pišeš no
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
11. 05. 2026 17.07
Desnica bo spet zategovala pas, da bodo levi čez par let spet vse pognali. Janša je samo komunist pod krinko
Odgovori
-2
2 4
frenk7O7
11. 05. 2026 17.08
Moramo temu narediti konec hočemo nazaj gospoda Maljevca in Robija ,da bo blaginja.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
11. 05. 2026 17.09
Povej to bavčarju, Omerzi ipd :)))
Odgovori
+0
1 1
patriot20
11. 05. 2026 17.06
lepo cvilte levaki hahaha
Odgovori
+0
3 3
Vera in Bog
11. 05. 2026 17.06
janšša čas je da managerjem dvigneš plače, skrajni čas LOL
Odgovori
-1
1 2
frenk7O7
11. 05. 2026 17.06
Vlada Robija je bila največji balzam in latrina.Ogrimno Slovencev je srečnih in veselih ljudje plešejo.
Odgovori
-1
1 2
Bozjidar
11. 05. 2026 17.07
Res je,zdaj bos se ti plesal kaksen mesec
Odgovori
-2
0 2
frenk7
11. 05. 2026 17.05
Smrt janšizmu,... Svoboda narodu.
Odgovori
-1
3 4
M_teoretik
11. 05. 2026 17.04
Tale suprerazorodaja ni taka kot je interventni zakon!?
Odgovori
+0
2 2
frenk7O7
11. 05. 2026 17.04
Zapomnite si to Janša nima možnosti,da bo sestavil vlado.Zalomnite si to
Odgovori
-1
3 4
Vera in Bog
11. 05. 2026 17.04
Bo Golobček končno odletetel? Ko pride janša bo pa spet drug problem, ga bo treba dobro nadzarovati.
Odgovori
-1
2 3
Bozjidar
11. 05. 2026 17.08
Se jokal bos za njem,ti trol iz Trstenjskove kleti
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
11. 05. 2026 17.10
ja proti Janši se res to lahko zgodi
Odgovori
0 0
frenk7O7
11. 05. 2026 17.03
Naše geslo je ,da se bo vneslo ,ker je naš Robi veliko veselo.
Odgovori
-3
0 3
frenk7O7
11. 05. 2026 17.03
Vlada Robija je bila balzam in latrina.Ogrimno Slovencev je srečnih.
Odgovori
-3
1 4
frenk7
11. 05. 2026 17.02
samo takrat, ko vlada Janez Janša, oblast pretepa in z vodnimi topovi šprica svoje državljane. To se je zgodilo v času druge Janševe vlade leta 2013, nato pa zopet v času tretje Janševe vlade 2020–2022 in tako bo tudi v prihodnji.
Odgovori
-2
3 5
Kostorog
11. 05. 2026 17.02
Avnojski komunistični spreobrnjenec, tam so ga spregledali, ampak prefarbani kameleon se je hitro infiltriral med pašniške runkeljne in znova uspel.
Odgovori
+1
4 3
frenk7O7
11. 05. 2026 17.02
Velika večina Slovencev si želi nazaj Robija in gospoda Maljevca kot par.
Odgovori
+0
2 2
Bozjidar
11. 05. 2026 17.10
Tudi ti in jansa bi bila dober pa r Lolek in Bolej
Odgovori
0 0
gongash
11. 05. 2026 17.02
Dej začnite da vas lahko vržemo ven. Ne se bat ne grizemo 😄
Odgovori
+0
1 1
patriot20
11. 05. 2026 17.02
lepo cvilijo rdeckarji
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
zadovoljna
Portal
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
vizita
Portal
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
cekin
Portal
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Slovenci izgubljamo ure za birokracijo – kako si jih lahko vzamemo nazaj
Slovenci izgubljamo ure za birokracijo – kako si jih lahko vzamemo nazaj
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
moskisvet
Portal
Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
dominvrt
Portal
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
okusno
Portal
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699