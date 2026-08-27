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Slovenija

Janša: Konec obsodb Izraela za vsako potezo. Opozicija ogorčena

Ljubljana, 27. 08. 2026 10.00 pred 47 minutami 3 min branja 99

Avtor:
STA M.S.
Janez Janša

Premier Janez Janša se je odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave EU, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Meni, da je "vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo". Opozicija nasprotno meni, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo Slovenije. Da bi morali podpreti skupno obsodbo, je ocenila tudi predsednica države.

"Medtem ko bruseljska birokracija ostaja tiho ob iztrebljanju celih vasi kristjanov v Nigeriji, pomorih lastnih ljudi s strani Hamasa v Gazi, masakrih v Iranu ali vse pogostejših antisemitskih izpadih v Evropi, reagira na vsako napoved Izraela, da bo zgradil kako vas. Uporaba dvojnih meril je tako imenovano zunanjo politiko EU pripeljala v stanje blizu irelevantnosti," je na omrežju X sporočil Janez Janša.

Dodal je, da "že ena sama beseda predsednika ZDA lahko povzroči spremembo cen energentov", medtem ko "prazna zunanjepolitična sporočila EU ne spreminjajo ali rešujejo ničesar".

Janša se je s tem odzval na polemike, ki so sledile poročanju portala EUobserver, da je Slovenija pretekli teden blokirala sprejetje izjave EU, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega v okviru spornega projekta E1.

Judovska naselja na Zahodnem bregu
Judovska naselja na Zahodnem bregu
FOTO: AP

Da Slovenija ni podprla izjave, je v sredo potrdilo tudi zunanje ministrstvo in sporočilo, da je vlada ocenila, da takšna izjava trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti. Dodali so, da je Evropski svet že junija izrazil stališče do omenjenega projekta. Ker je Slovenija nasprotovala izjavi, je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v nedeljo objavila zgolj izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice Kaje Kallas, ki ima nižji diplomatski status.

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V opoziciji kritični do slovenske blokade

Poteza vlade je sprožila številne odzive. Predsednica Nataša Pirc Musar je menila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo EU, in se zavzela za jasen in enoten evropski odziv.

Ostra je tudi opozicija, ki ocenjuje, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo Slovenije.

Iz Svobode so sporočili, da takšna odločitev "ruši mednarodni ugled naše države in predvsem postavlja vprašanje, kaj vse bo Janez Janša še prisiljen in pripravljen narediti za prijatelja (izraelskega premierja) Benjamina Netanjahuja, in koliko bo ta poravnava računov stala Slovenijo". Ob tem so dejali, da je Janša "na oblast prišel s pomočjo izraelskih paraobveščevalcev" in da veto Slovenije vidijo kot "kronski dokaz", da so Janšo na oblast pripeljali izraelski interesi in vpliv.

V SD od vlade pričakujejo pojasnila, zakaj je Slovenija blokirala skupno stališče EU, kdo je za to odgovoren in zakaj je vlada odstopila od dosedanjih stališč glede izraelskih naselbin. Spomnili so, da so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in da je Slovenija leta 2024 po odločitvi Meddržavnega sodišča poudarila, da mora Izrael nemudoma nehati z vsemi naselitvenimi dejavnostmi na zasedenem palestinskem ozemlju.

Poslanka Nataša Sukič pa je v imenu stranke Levica zapisala, da je Janševa vlada z blokado skupne izjave "izvedla skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo". Po njeni oceni se je treba vprašati, "kakšna je dejanska cena Janševe fanatične naklonjenosti Izraelu" in ali je to povezano z zasebno izraelsko obveščevalno agencijo Black Cube, ki je po njenih besedah nedavno globoko posegla v slovenske državnozborske volitve.

izrael zahodni breg janez janša

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KOMENTARJI99

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GrizzlyMravlja
27. 08. 2026 10.47
Izrael 1st, Slovenija 2nd. sram vas je lahko izrečenih praznih obljub.
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
27. 08. 2026 10.47
Soliranje v nasprotju s stališčem večine Slovencev
Odgovori
+1
1 0
Slash
27. 08. 2026 10.47
Bravo gospod Janez! Tako se dela! Konec podpore teroristom!
Odgovori
+0
1 1
Hitri Zigi 78
27. 08. 2026 10.46
Očitno je bil Tito šlampast.
Odgovori
0 0
Ronja razbojniška h?i
27. 08. 2026 10.46
In še to. Predlagam, da damo na referendum tudi to, če smo Slovenci podporniki genocidnih držav? Pa da vidimo razultate. Slovenski narod je dober po srcu. Ve, da je narobe ubiti 20.000 otrok.
Odgovori
0 0
Dej nehej noo
27. 08. 2026 10.46
Dej že odneste tegale janšo v kontejnar za smeti!!! Takele izjave sramota...pa dvojna merila
Odgovori
0 0
peglezn
27. 08. 2026 10.46
no, kakšna je bila dodana vrednost Golobovega nabijanja po odru OZN? Kaj so od tega imeli Palestinci, Izraelci ali Slovenci (razen trajnih psiholoških posledic)? Neudeležba na Euroviziji mogoče, to pa je res vsem pomagalo... se že bolje počutim. Kaj imamo od vtikanja v Rusko-Ukrajinski spor? Aja, dražji štrom in podobno.. nekaj je.
Odgovori
-1
0 1
Hitri Zigi 78
27. 08. 2026 10.46
PREVARANT
Odgovori
+2
2 0
ŠeVednoPlešem
27. 08. 2026 10.46
A Janša ne more biti tiho ? Izrael ne more biti nacionalni interes Slovenije, Slovenk in Slovencev. Je veliko drugih tem, podražitve energentov, katastrofalne suše, pomanjkanje 4000 učiteljev v šolah, draginja, delovna mesta v Sloveniji, razmere v zdravstvu, stanovanja za mlade, da bodo lahko mladi sploh lahko imeli naraščaj ... Ej Janša, če ne zmoreš povedati ničesar pametnega BODI TIHO ... Netanjahu ne rabi pomoči Slovenije ! Mi smo Evropska unija, ne država Levanta ... Naj Netanjahu skrbi za svoje državljane in preneha ubijati Palestince
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+1
1 0
jugalo
27. 08. 2026 10.45
Opa, politiki so se začeli obnašat kot da so bogovi… treba bo kakega poslat na oni svet in dokazat da niso nesmrtni, če bo šlo tako naprej ;)
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+1
2 1
Deathstar
27. 08. 2026 10.45
Plešasti izdajalec slovenskega naroda!
Odgovori
+4
5 1
SpamEx
27. 08. 2026 10.44
vsako genocidno potezo
Odgovori
+4
4 0
kunccix
27. 08. 2026 10.44
Njegova žena je zelo ponosna nanj, saj zdravstvo in medicina ravno to podpira, mar ne!?
Odgovori
-2
1 3
Ronja razbojniška h?i
27. 08. 2026 10.44
Slovenija je s to vlado postala Izraelska provinca. Kljub temu, da 80 % naroda zaničuje genocidno politiko te države. Očitno smo res narod brez hrbtenice da pustimo, da nas v EU in svetu reprezentira nekdo, ki je popoloma drugačen od večine slovenskega naroda. Ki je v srcu dober. Ne žleht, in ne aploget morilcev nedolžnih otrok, žensk in starcev. Sramota.
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+3
5 2
Rado Jarni
27. 08. 2026 10.43
Pa smo tam kjer smo bili. Prej hlapci Dunaja, zdaj hlapci ZDA. Vodja pa čaka vabilo v Belo hišo
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+2
5 3
kunccix
27. 08. 2026 10.45
Njegov ri…liznik pa čaka vabilo v Moskvo. Saj ne vedo kaj delajo…
Odgovori
+1
1 0
Bullet5672
27. 08. 2026 10.43
Izdajalec naroda! Zasluženo se te kliče puklavi...
Odgovori
+3
7 4
Kstane
27. 08. 2026 10.43
Eno je kaj si mislimo! Slovenija je v svetovnih merilih pikica na zemljevidu,nepomembna...Naši levičarji,pa bi radi spreminjali svet po svoji meti,ter naše vrednote vsiljevali drugim...Svet je krut,naßi politiki pa morajo delat v prvi vrsti v korist Slovenije.Nrtiti spore z velikimi in mošnimi je neumnost v naßo škodo.
Odgovori
+1
4 3
Dej nehej noo
27. 08. 2026 10.48
Dej ne bluzi!!!
Odgovori
0 0
Aristotle
27. 08. 2026 10.42
Bolnik..
Odgovori
+4
7 3
lusma00
27. 08. 2026 10.41
Ne samo da ponosno hodi na ustaške koncerte še bolj ponosno podpira genocid...po drugi strani je pa nekako logična njegova poteza...nekako pa mora odplačati usluge black cube ampak spet vse te njegove svinjarije na račun nas vseh...desnuhci ali ste mogoče že ugotovili kaj ste obkrožili na volilnih polah?
Odgovori
+1
7 6
Arlo
27. 08. 2026 10.46
A ni bolj logično, če bi se postavil na stran palestincev, ker pravzaprav so oni zatirani?
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+1
1 0
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