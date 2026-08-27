Janša: Konec obsodb Izraela za vsako potezo. Opozicija ogorčena

"Medtem ko bruseljska birokracija ostaja tiho ob iztrebljanju celih vasi kristjanov v Nigeriji, pomorih lastnih ljudi s strani Hamasa v Gazi, masakrih v Iranu ali vse pogostejših antisemitskih izpadih v Evropi, reagira na vsako napoved Izraela, da bo zgradil kako vas. Uporaba dvojnih meril je tako imenovano zunanjo politiko EU pripeljala v stanje blizu irelevantnosti," je na omrežju X sporočil Janez Janša.
Dodal je, da "že ena sama beseda predsednika ZDA lahko povzroči spremembo cen energentov", medtem ko "prazna zunanjepolitična sporočila EU ne spreminjajo ali rešujejo ničesar".
Janša se je s tem odzval na polemike, ki so sledile poročanju portala EUobserver, da je Slovenija pretekli teden blokirala sprejetje izjave EU, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega v okviru spornega projekta E1.
Da Slovenija ni podprla izjave, je v sredo potrdilo tudi zunanje ministrstvo in sporočilo, da je vlada ocenila, da takšna izjava trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti. Dodali so, da je Evropski svet že junija izrazil stališče do omenjenega projekta. Ker je Slovenija nasprotovala izjavi, je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v nedeljo objavila zgolj izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice Kaje Kallas, ki ima nižji diplomatski status.
V opoziciji kritični do slovenske blokade
Poteza vlade je sprožila številne odzive. Predsednica Nataša Pirc Musar je menila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo EU, in se zavzela za jasen in enoten evropski odziv.
Ostra je tudi opozicija, ki ocenjuje, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo Slovenije.
Iz Svobode so sporočili, da takšna odločitev "ruši mednarodni ugled naše države in predvsem postavlja vprašanje, kaj vse bo Janez Janša še prisiljen in pripravljen narediti za prijatelja (izraelskega premierja) Benjamina Netanjahuja, in koliko bo ta poravnava računov stala Slovenijo". Ob tem so dejali, da je Janša "na oblast prišel s pomočjo izraelskih paraobveščevalcev" in da veto Slovenije vidijo kot "kronski dokaz", da so Janšo na oblast pripeljali izraelski interesi in vpliv.
V SD od vlade pričakujejo pojasnila, zakaj je Slovenija blokirala skupno stališče EU, kdo je za to odgovoren in zakaj je vlada odstopila od dosedanjih stališč glede izraelskih naselbin. Spomnili so, da so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in da je Slovenija leta 2024 po odločitvi Meddržavnega sodišča poudarila, da mora Izrael nemudoma nehati z vsemi naselitvenimi dejavnostmi na zasedenem palestinskem ozemlju.
Poslanka Nataša Sukič pa je v imenu stranke Levica zapisala, da je Janševa vlada z blokado skupne izjave "izvedla skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo". Po njeni oceni se je treba vprašati, "kakšna je dejanska cena Janševe fanatične naklonjenosti Izraelu" in ali je to povezano z zasebno izraelsko obveščevalno agencijo Black Cube, ki je po njenih besedah nedavno globoko posegla v slovenske državnozborske volitve.
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