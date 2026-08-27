Janša: Konec obsodb Izraela za vsako potezo. Opozicija ogorčena

"Medtem ko bruseljska birokracija ostaja tiho ob iztrebljanju celih vasi kristjanov v Nigeriji, pomorih lastnih ljudi s strani Hamasa v Gazi, masakrih v Iranu ali vse pogostejših antisemitskih izpadih v Evropi, reagira na vsako napoved Izraela, da bo zgradil kako vas. Uporaba dvojnih meril je tako imenovano zunanjo politiko EU pripeljala v stanje blizu irelevantnosti," je na omrežju X sporočil Janez Janša. Dodal je, da "že ena sama beseda predsednika ZDA lahko povzroči spremembo cen energentov", medtem ko "prazna zunanjepolitična sporočila EU ne spreminjajo ali rešujejo ničesar". Janša se je s tem odzval na polemike, ki so sledile poročanju portala EUobserver, da je Slovenija pretekli teden blokirala sprejetje izjave EU, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega v okviru spornega projekta E1.

Judovska naselja na Zahodnem bregu FOTO: AP

Da Slovenija ni podprla izjave, je v sredo potrdilo tudi zunanje ministrstvo in sporočilo, da je vlada ocenila, da takšna izjava trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti. Dodali so, da je Evropski svet že junija izrazil stališče do omenjenega projekta. Ker je Slovenija nasprotovala izjavi, je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v nedeljo objavila zgolj izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice Kaje Kallas, ki ima nižji diplomatski status.

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