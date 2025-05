Janša člane NSi vabi v svoje vrste

Predsednik SDS Janez Janša se je na omrežju X odzval na izjavo predsednika NSi Mateja Tonina, ki je za N1 dejal, da v stranki ne razmišljajo o umiku sklepa izvršilnega odbora, s katerim se je NSi odrekla sodelovanju v vmorebitni bodoči vladi pod Janševim vodstvom.

"Tonin pravi, da stranke NSi v naslednji Vladi Republike Slovenije ne bo. In naslednji ... In naslednji. Po anketah in razpoloženju v stranki sodeč volivci to usmeritev močno podpirajo," je zapisal Janša, v naslednji objavi pa člane NSi povabil v svoje vrste:"Spoštovani člani in članice NSi, ki ste imeli doslej še nekaj iluzij: nič ne bo. Vabljeni v našo veliko družino. Pridružite se stotinam, ki so to že naredili zadnje leto," je zapisal in pripel pristopni obrazec.