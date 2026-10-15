Janša: Malo možnosti, da bi se do konca leta dogovorili o proračunu

"Jaz mislim, da je možnost, da pride do dogovora do konca leta 35 odstotkov, nič več," je o pogajanjih o dolgoročnem proračunu EU (MFF) za obdobje 2028–34, ki bodo ena osrednjih tem tokratnega vrha EU, povedal Janez Janša.

Slovenija po njegovih besedah sicer v pogajanjih "trdno ostaja na tem, da branimo sredstva za skupno kmetijsko politiko in za kohezijo".

Premier, ki se že četrtič pogaja o evropskem dolgoročnem proračunu, je obenem izrazil obžalovanje, da je Slovenija kljub svojim velikim potencialom še vedno močno odvisna od kohezijskih sredstev. Dodal je, da je leta 2005, ko so v času njegove prve vlade stekla pogajanja o MFF, upal oziroma verjel, da bo Slovenija že v naslednjem sedemletnem finančnem okvirju med državami, ki si bodo prizadevale, da bi čim manj sredstev namenjale drugim, ne pa med tistimi, ki se borijo za čim več sredstev zase.

"Žal od leta 2008 nismo napredovali. To je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, še posebej zdaj, ko se odločamo, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje," je poudaril.

Ker je Slovenija "še globoko v koheziji", je po njegovih besedah v nadaljnjih pogajanjih o prihodnjem MFF bistveno, da skupina t. i. prijateljic kohezije, v kateri je poleg Slovenije še 16 drugih članic, ostane trdna in da je čim večja. Glede na pretekle izkušnje namreč na koncu običajno pride do kompromisa med tistimi, ki se zavzemajo za kohezijska sredstva, in tistimi, ki so za čim manjši proračun, je dejal premier.

Pričakuje sicer, da bo končni obseg dolgoročnega proračuna manjši, kot je trenutno predlagano.