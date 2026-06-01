Janša: Matoz minister, ker je sposoben, ne ker je moj odvetnik

"Matoz je odvetnik mnogih, pa tudi ni edini odvetnik, ki sem ga jaz imel," je Janša odgovoril na očitke, da je za kandidata za ministra za notranje zadeve imenoval svojega odvetnika Francija Matoza, ki ga je zastopal tudi v zadevi Trenta, v kateri je bil nedavno pravnomočno oproščen. "To je vse čista neumnost, on je predlagan na to mesto, ker je operativno sposoben, ker pozna resor in pač rabimo izkušene ljudi," je dejal v pogovoru za Novo24TV.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) sicer od najavi Matozove kandidature prejeli več prijav, ki jih bo komisija obravnavala skladno s predpisanim postopkom, poroča N1. V predhodnem preizkusu bo komisija preverila, ali prijave vsebujejo sume kršitev iz pristojnosti komisije.

Matoz se bo v torek ob 12. uri pred pristojnim organom DZ predstavil kot kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo.

KPK sicer ob tem pojasnjuje, da je potrebno razlikovati med političnimi in strokovnimi kadrovanji. Pri prvih je presoja in odločitev o primernosti stvar politike, poslancev, medtem ko je pri imenovanjih na strokovna mesta pomembno, da so postopki popolnoma transparentni, cilj je namreč izbrati kandidata, ki je strokovno najbolj usposobljen.

Sojenje v zadevi Patria.

O razočaranju Bregantove

V vladi ne bo ministra iz kvote SLS, zaradi česar je predsednica stranke Tina Bregant izrazila nezadovoljstvo. Janša je na kritike odvrnil, da če bi veljal ključ "na enega poslanca, eno ministrsko mesto", potem bi jih morali imeti v vladi 43, od tega bi jih SDS morala imeti 28. Če preračunamo parlamentarna razmerja, pa da je SDS "za to koalicijo žrtvovala kar velik del" kvote, ki bi ji sicer pripadla, je dejal.

Opozoril je tudi, da so NSi, SLS in Fokus ena poslanska skupina, trojček, ki se med sabo usklajuje. "Ne moreš imeti dveh ravni usklajevanja," je dejal. Po njegovih besedah so opravili tudi pogovore z nekaterimi kandidati, ki so kandidirali na listi trojčka, pod značko SLS, "tudi z dobrimi kandidati, pa tam ni bilo neke enotnosti". "S tem smo se več ukvarjali kot z vsemi ostalimi, na koncu je pač bilo treba sprejeti odločitev," je pokomentiral. Prav tako je spomnil, da je bila kandidatka Monika Kirbiš Rojs, ki se jo pripisuje Fokusu, v strokovnem svetu SDS, bila je tudi državna sekretarka za kohezijo in regionalno politiko v prejšnji Janševi vladi. "Torej tu ni šlo zgolj za to, da je nekdo v neki stranki, ampak smo iskali najboljše možne kandidate v nekem okviru kadrov strank, ki sestavljajo koalicijo," je dodal.

Vlada ne bo manjšinska

Dodal pa je tudi, da vlada niso samo ministri, "vlada je mnogo več in prostora je polno, potrebujemo sposobne kadre za različna področja, tako da to jokanje, 'mi pa nismo zraven', je malo preuranjeno," je bil jasen. Čeprav bodo vlado sestavljale tri liste, ki same nimajo 46 glasov, pa vztraja, da vlada, če bo v četrtek potrjena, ne bo manjšinska.

