Slovenija

Janša: Matoz minister, ker je sposoben, ne ker je moj odvetnik

Ljubljana, 01. 06. 2026 21.15 pred 45 minutami 4 min branja 43

Avtor:
STA N.L.
Janez Janša in Franci Matoz pred sodiščem

Mandatar nove vlade Janez Janša je pokomentiral sestavljanje 16. slovenske vlade. Zatrdil je, da je svojega odvetnika Francija Matoza predlagal za ministra, ker je sposoben in pozna resor. "Jokanje" SLS, da ni del vlade, pa da je preuranjeno. Želi si dolgočasno vlado, ki bo delala svoje delo in ne bo dvigovala prahu.

"Matoz je odvetnik mnogih, pa tudi ni edini odvetnik, ki sem ga jaz imel," je Janša odgovoril na očitke, da je za kandidata za ministra za notranje zadeve imenoval svojega odvetnika Francija Matoza, ki ga je zastopal tudi v zadevi Trenta, v kateri je bil nedavno pravnomočno oproščen. "To je vse čista neumnost, on je predlagan na to mesto, ker je operativno sposoben, ker pozna resor in pač rabimo izkušene ljudi," je dejal v pogovoru za Novo24TV.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) sicer od najavi Matozove kandidature prejeli več prijav, ki jih bo komisija obravnavala skladno s predpisanim postopkom, poroča N1. V predhodnem preizkusu bo komisija preverila, ali prijave vsebujejo sume kršitev iz pristojnosti komisije.

Matoz se bo v torek ob 12. uri pred pristojnim organom DZ predstavil kot kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo. 

KPK sicer ob tem pojasnjuje, da je potrebno razlikovati med političnimi in strokovnimi kadrovanji. Pri prvih je presoja in odločitev o primernosti stvar politike, poslancev, medtem ko je pri imenovanjih na strokovna mesta pomembno, da so postopki popolnoma transparentni, cilj je namreč izbrati kandidata, ki je strokovno najbolj usposobljen. 

Sojenje v zadevi Patria.
O razočaranju Bregantove

V vladi ne bo ministra iz kvote SLS, zaradi česar je predsednica stranke Tina Bregant izrazila nezadovoljstvo. Janša je na kritike odvrnil, da če bi veljal ključ "na enega poslanca, eno ministrsko mesto", potem bi jih morali imeti v vladi 43, od tega bi jih SDS morala imeti 28. Če preračunamo parlamentarna razmerja, pa da je SDS "za to koalicijo žrtvovala kar velik del" kvote, ki bi ji sicer pripadla, je dejal.

Opozoril je tudi, da so NSi, SLS in Fokus ena poslanska skupina, trojček, ki se med sabo usklajuje. "Ne moreš imeti dveh ravni usklajevanja," je dejal. Po njegovih besedah so opravili tudi pogovore z nekaterimi kandidati, ki so kandidirali na listi trojčka, pod značko SLS, "tudi z dobrimi kandidati, pa tam ni bilo neke enotnosti". "S tem smo se več ukvarjali kot z vsemi ostalimi, na koncu je pač bilo treba sprejeti odločitev," je pokomentiral.

Prav tako je spomnil, da je bila kandidatka Monika Kirbiš Rojs, ki se jo pripisuje Fokusu, v strokovnem svetu SDS, bila je tudi državna sekretarka za kohezijo in regionalno politiko v prejšnji Janševi vladi. "Torej tu ni šlo zgolj za to, da je nekdo v neki stranki, ampak smo iskali najboljše možne kandidate v nekem okviru kadrov strank, ki sestavljajo koalicijo," je dodal.

Vlada ne bo manjšinska

Dodal pa je tudi, da vlada niso samo ministri, "vlada je mnogo več in prostora je polno, potrebujemo sposobne kadre za različna področja, tako da to jokanje, 'mi pa nismo zraven', je malo preuranjeno," je bil jasen.

Čeprav bodo vlado sestavljale tri liste, ki same nimajo 46 glasov, pa vztraja, da vlada, če bo v četrtek potrjena, ne bo manjšinska.

Slovenija čez štiri leta

Na vprašanje, kakšna bo Slovenija čez štiri leta, pa je dejal, da si bodo prizadevali, "da bo bolj varna, bolj bogata, z več blaginje, da bomo bolj enaki pred zakonom, da bodo isti ali pa vsaj približno isti vatli veljali za vse in da bomo lahko rekli, da smo delali na tem, da bo našim zanamcem bolje, kot je bilo nam".

Glede tega, če bodo čakalne vrste v zdravstvu krajše, dolgotrajna oskrba začela delovati, mladi pa bodo prišli do stanovanj, je dejal, da tudi to, a da "nič ni možno čez noč in nič ne obljubljamo čez noč".

Želi si, "da bi imeli dovolj miru", da vse te stvari uresničijo. "Želim si vlade, ki bo dolgočasna in v kateri se bo veliko delalo, ne da bi to dvigovalo veliko prahu, in da se bo ključna politična bitka, ki v demokraciji, če je ta normalna, vedno poteka, bila v parlamentu in bo po teh bitkah izglasovana prava stvar". "Da se bo po štirih letih vedelo v svetu, kdo je bil predsednik slovenske vlade, da bo Slovenija imela nek ugled in se bodo lažje odpirala vrata tam, kjer jih je treba odpirati," je še med drugim dejal.

KOMENTARJI43

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sportsman74
01. 06. 2026 21.59
Levičarji cel dan jokate in ste nesramni za pitrditev ministrov 🐒🤮👎🏾
DirtySanchez
01. 06. 2026 21.59
Matoz je oseba ki bo policijo očistil levičarjev tudi tistih ki so hinavsko v zadnje mesecu prestopli iz levih strank v desne.
G. Papež
01. 06. 2026 21.59
Ta Svoboda pa res samo nagaja na zaslišanjih. Janev pa celo misli, da bo ga v tem mandatu kdo poslušal.
CrazyMachines
01. 06. 2026 21.58
Ko človek misli, da je že videl in doživel vse JJ znova in znova preseneti…ni nam pomoči!
Lenart Čaubi
01. 06. 2026 21.58
Marcel pravi ,da so sedaj fašisti na prestolu.
Korija ni več.
01. 06. 2026 21.56
Bravo vlada zdaj pa na delo.
JanezOrban
01. 06. 2026 21.55
Janši je važno da podpira Izrael pa Ukrajino,da ima svoj muzej,da ima praznik komunizma,verouk v šolah,boli njega za državljane.
Houdre
01. 06. 2026 21.53
Lewake tale izbor resno skrbi. In prav je tako❤️🇸🇮❤️
JackRussell
01. 06. 2026 21.51
koliko jih je ki jim je žal da so stali pred zaporom 1988?
DirtySanchez
01. 06. 2026 21.53
Nikomur ni žal, ne nabijaj v prazno levak
Darko32
01. 06. 2026 21.49
Janša je spet z svojimi izjavami kompromitiral desnico do konca. Če smo pošteni bi isto potezo lahko naredili z drugim premierjem in je z JANŠO. Zato v Sloveniji desnica se diskreditira in žali. JANŠA jo ves čas spravlja v šah. Isto je NSI z koalicijo trojček zlorabila. Če se nebi združili nebi sploh prišli v parlament in to naj bo jasno vsem.
galeon
01. 06. 2026 21.48
Zavlačevanje postopkov ni nobena sposobnost odvetnika. To lahko počne kdorkoli. Rešit obtoženega z dokazi pa je že znanost. A te se pri nas ni za bat.
JanezOrban
01. 06. 2026 21.48
Nič nebo Iz te vlade,nič nebojo naredili pametnega,to se tud zavedajo!4 bo PV pa do zdaj ni naredil nič za Slovenijo in Sedaj bo zgodba enaka!
enajstdvanajst1
01. 06. 2026 21.47
Pametnejše kotpa ko je golob iz naftalina vlekel in privlekel tiste ministre ki sploh niso bil izvoljeni kot bratuskova ona sova iz sd pa šarec
JackRussell
01. 06. 2026 21.46
Ista karakterja.
DirtySanchez
01. 06. 2026 21.55
Nehaj cvilit tu gor in pojdi raje spat, jokica levičarska
tech
01. 06. 2026 21.46
Ja, ja odlično brani tiste z lepljivimi prsti, še posebej razne šerife. Ima res veliko izkušenj s korupcijo.
Geres
01. 06. 2026 21.46
V to, kolko je sposoben se ne bom vtikala. Je pa popolnoma neprimerno, da je, kot osebni odvetnik premierja, imenovan na tak polozaj. Nek higienski minimum bi mogli imet. Pa ga be levi ne desni nimajo.
G. Papež
01. 06. 2026 21.44
Janša je zelo sposoben politik.
Bozjidar
01. 06. 2026 21.45
Ja,za lopovscine
JanezOrban
01. 06. 2026 21.44
Sami nesposobneži na kupu.
Infiltrator
01. 06. 2026 21.44
Eni in drugi ste res vsi naivni ,kako nas vsi siromasijo in plenijo tako levi kot desni ....
DirtySanchez
01. 06. 2026 21.44
Pravilna odločitev Janše. Matoz je prava oseba ko bo v policiji naredil red oziroma bo policijo očistil vseh levakov, tudi tistih ki zadnji mesec prestopajo v desne stranke.
Bozjidar
01. 06. 2026 21.47
Si pozabil,da je tudi sam levak,bivsi milicnik,vsaj solan je dobro na drzavne stroske
JackRussell
01. 06. 2026 21.48
Pelji si ju domov
DirtySanchez
01. 06. 2026 21.52
Russel🖕
