Die Presse o 'slovenskem pacientu', Janša pa o belgijskem Kongu

Podoba slovenskega premierja se v zadnjih tednih vse bolj množično pojavlja v evropskih medijih - ob opozorilih, da vodja slovenske vlade stopa po poti madžarskega, njegova vojna z mediji pa vse bolj dobiva evropske razsežnosti. Zaskrbljenost v Bruslju zaradi napadov na novinarje očitno narašča, posebej v luči dejstva, da bo prav Slovenija že čez nekaj mesecev prevzela krmilo Unije, katere temeljna vrednota je prav svoboda medijev.

V EU narašča zaskrbljenost nad vse pogostejšimi in ostrejšimi napadi slovenskega premierja na medije.

Kot zadnji v dolgi vrsti evropskih medijev se je v članku s pomenljivim naslovom "Slovenski pacient" razpisal avstrijski Die Presse. "Slovenija ni Kongo. Proti tej izjavi ne moremo reči ničesar. Geografski dokazi govorijo sami zase," v sarkastičnem tonu začenja novinar Oliver Grimm, ki pod vprašaj postavlja vedenje Janše kot državnika ob napadih na evropskega poslanca Guyja Verhofstadtana Twitterju pred vsem svetom. Njuno izmenjavo bi v drugačnih okoliščinah morda lahko razumeli kot neškodljivo zbadanje dveh politikov. A evropsko ozadje je veliko bolj zapleteno. Slovenija se pod Janševim vodstvom vse hitreje odmika od temeljnih vrednot, na katerih je bila oblikovana povojna Evropa, ter premika k državam vzhodne Evrope, kjer pod vladavino skrajno desnih vlad in voditeljev z močnimi avtoritarnimi težnjami svoboda medijev (in kritično poročanje do vladajočih) v praksi postaja le še črka na papirju. V Bruslju tako narašča zaskrbljenost, da bo Slovenija postala "tretji pacient EU", kjer vse bolj ogrožene postajajo tudi druge vrednote in svoboščine. Evropska unija nas danes postavlja ob bok Poljski in Madžarski, prav danes v Evropskem parlamentu potrjujejo predlog, da se načrtovano razpravo o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem razširi tudi na Slovenijo.

V EU vlada vse večja zaskrbljenost zaradi "jeznega moža v Ljubljani", ki je povzdignil svoj maščevalni pohod proti novinarjem na evropsko raven. Poleg bližajočega se slovenskega predsedovanja EU so eden glavnih razlogov za to tudi nesoglasja v največji evropski politični družini Evropski ljudski stranki. Politična skupina EPP je ravno včeraj izglasovala spremembe pravilnika, ki bi vodile do izključitve poslanske skupine Fidezs iz politične skupine EPP. Nesoglasja med zmernimi desnosredinskimi konzervativci ter bolj skrajnimi populisti z avtoritarnimi težnjami so pripeljala do izstopa Fidesza iz skupine EPP. Bi temu lahko sledila tudi Janševa SDS?

Njegovim politično usmerjenim napadom na Twitterju sledi prava vojska zvestih trolov, še opozarja avtor članka v Die Presse. Ena izmed njegovih 'priljubljenih tarč' je tudi evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova, katere glavni 'greh' je njeno zagovarjanje novinarjev pred žalitvami in osebnimi napadi s strani politikov. Članek sicer sledi najnovejšemu besednemu dvoboju, v katerega se je premier Janša zapleten na družbenem omrežju Twitter. Spomnimo, da je evropski poslanec in nekdanji vodja skupine liberalcev (ALDE) v Evropskem parlamentu, Guy Verhofstadtv ponedeljek na družbenem omrežju Twitter zapisal, da se napadJanše na svobodo medijev nadaljuje. "Ali lahko Evropska komisija in Evropski svet ukrepata, preden Slovenija prevzame predsedovanje EU in postane tretji antidemokratični kandidat, po Poljski in Madžarski?" S tem se je sam odzval na Janšev tvit slike, na kateri je zapisano, "če laž ponoviš dovoljkrat, postane resnica", ob tem pa je zadnja beseda prečrtana, namesto nje pa je spodaj zapisana beseda "novinarstvo".

Slovenski premier je nato v odgovoru Verhofstadtu spomnil na belgijsko kolonialno preteklost in zapisal, da ni več"vodja kolonialne sile" ter da"Slovenija ni Kongo". Naj jo potem neha obravnavati kot "svojo kraljevo lastnino", mu je odvrnil nekdanji belgijski premier. Ob tem pa poudaril, da so pravice, svoboščine in vrednote Evropske unije zapisane v evropskih pogodbah, ki jih je Slovenija podpisal ter se s tem k njim tudi zavezala. "Pusti novinarje pri miru." O tem se je že včeraj razpisal tudi belgijski La Libre, kjer so Janšo označili za tesnega zaveznika madžarskega premierja Viktorja Orbana ter obenem spomnili tudi na premierjevo podporo nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. V zadnjih dneh pa se je tudi Deutsche Welle v prispevku z naslovom "Slovenija: Maršal Tito in mediji" razpisal o verbalnih Twitter napadih premierja na novinarje, ki o njem in njegovi vladi kritično poročajo. Spomnimo, da sta tako premier Janša kot kulturni minister Vasko Simoniti prejela vabilo na pogovor o medijih v Sloveniji v skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic. Premier pa je konec preteklega tedna pisal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyenter predlagal, naj delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Evropske komisije, v najkrajšem možnem času obišče Slovenijo in"se prepriča o stanju demokracije, vladavini prava, neodvisnosti sodstva in svobode ter pluralnosti medijev pri nas".Evropska komisija je v odzivu zgolj kratko odgovorila, da je primeren okvir za oceno položaja medijev njihovo letno poročilo o vladavini prava. V Slovenijo pa očitno delovne skupine ne nameravajo poslati. Februarja pa je Bruslje ostro obsodil žaljenje novinarke bruseljskega spletnega portala Politico.