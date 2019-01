Janša mora plačati 6000 evrov odškodnine zaradi žaljivega tvita

Velenjsko okrajno sodišče je že oktobra leta 2016 razsodilo, da mora prvak SDS Janez Janša novinarki in urednici Radiotelevizije Slovenija Šetinc Paškovi plačati odškodnino v višini 6000 evrov zaradi žaljivega tvita, v katerem je njo in novinarko Eugenijo Carl označil za odsluženi prostitutki in med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.". Za plačilo odškodnine je sodišče postavilo rok 15 dni. Šlo je za t. i. zamudno sodbo, saj Janša na očitke v tožbi ni odgovoril.

Višje sodišče pritrdilo sodišču prve stopnje

Višje sodišče je tako zdaj odločilo še o pritožbi na samo zamudno sodbo. V njej je pritrdilo ugotovitvi sodišča prve stopnje, da je bila tožba pravilno vročena. Ugotovili so, da Janša v pritožbi ni izpodbijal dejstva, da je v predalčnik dobil obvestilo o tem, kje se nahaja pisanje, in da ima 15 dni, da ga dvigne. Prav tako ni izpodbijal dejstva, da ga v 15 dneh ni dvignil. To pa je tudi ključno, saj fikcija vročitve nastopi že s samim potekom 15-dnevnega roka za dvig pisanja. S tem datumom je tudi začel teči 30-dnevni rok za odgovor na tožbo, v katerem pa Janša odgovora ni podal. Kaj se je dogajalo po tistem, ali je bilo pisanje puščeno v predalčniku ali ne in zakaj ne, pa je pravno nepomembno, piše senat.

Tako se vsebinsko sploh niso ukvarjali z Janševimi navedbami, da bi mu morali po tem roku pisanje pustiti v predalčniku. Ta je bil po mnenju vročevalca namreč premajhen, po mnenju Janše pa dovolj velik.

Gre za 'žaljive trditve, katerih edini namen je bil tožnico žaliti v širši javnosti'

Višje sodišče se s prvostopenjskim tudi strinja, da je bil omenjeni Janšev tvit objektivno žaljiv in da izrazito izstopa iz okvira svobode govora. Pri Šetinc Paškovi pa, da"je povzročil poseg v sfero ustavno zagotovljene duševne celovitosti in osebnega dostojanstva in bil še toliko bolj intenziven zaradi velike medijske odzivnosti". "S takšnim zapisom toženec tožnici odreka spoštovanje in ji jemlje ugled," je zapisalo sodišče in še, da gre za "žaljive trditve".

Janšo je tožila tudi Carlova in postopki so pri njej tekli enako, le s to razliko, da je v njenem primeru novembra lani Višje sodišče v Celju Janši ugodilo in tožbo Carlove vrnilo v ponovno sojenje na prvo stopnjo. V njenem primeru je namreč ugotovilo, da ugotovljena dejstva ne zadoščajo za zaključek, da je bila tožba s prilogami in pozivom za odgovor vročena tožencu pravilno.

Obe novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi kazensko. Novembra je celjsko okrožno sodišče Janšo zaradi razžalitve novinark obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Janšev zagovornik Franci Matoz je nemudoma napovedal pritožbo.