Janša mora tožilki in sodnikom povrniti več kot 30 tisoč evrov stroškov

Postopek v tožbi zoper državo še teče ločeno, del proti tožilki in sodnikom pa se je z za Janšo zavrnilno sodbo končal že januarja 2023. Ker se predsednik SDS na sodbo ni pritožil, je sodišče aprila lani izdalo sklep, s katerim je odločilo še o pravdnih stroških. V sklepu je zapisano, da mora Janša tožilki Zobec Hrastar povrniti stroške pravdnega postopka v višini 7745,93 evra, sodnici Klanjškovi v višini 7609,43 evra, sodnikom Štruklju, Žalikovi in Masleševi, ki so imeli skupnega zastopnika, pa v skupni višini 7291,90 evra.

Janša ter Zobec Hrastarjeva in Klanjškova so se na tak sklep pritožili. Pritožbe je obravnavalo mariborsko višje sodišče, ki je sklep nižjega sodišča potrdilo, pri tem pa je Zobec Hrastarjevi in Klanjškovi priznalo še nekoliko višje stroške. Kot je razvidno iz sklepa, ki ga je na družbenem omrežju objavil prvak SDS, mora slednji tožilki povrniti 11.552,33 evra, sodnici pa 11.415,83 evra. Štruklju, Žalikovi in Masleševi pa mora povrniti skupaj 7291,90 evra sodnih stroškov. Skupno torej 30.260 evrov.

Zobec Hrastarjevi in Klanjškovi mora ob tem Janša dodatno povrniti še 205 oziroma 211 evrov stroškov pritožbenega postopka.